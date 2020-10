Slovenci na Kosovem do druge zmage v ligi narodov

Slovenska nogometna reprezentanca je v tretjem krogu lige narodov gostovala pri Kosovu in po golu Harisa Vučkića slavila z 1:0. Na drugi tekmi tretje skupine lige C je Grčija z 2:0 premagala Moldavijo. Pestro je bilo tudi na drugih tekmah, med drugim je Anglija ugnala Belgijo, Hrvati so bili boljši od Švedske, Bosna je remizirala z Nizozemsko, neodločeno pa se je končal tudi derbi Francije in Portugalske. Izbrance Matjaža Keka v ligi C in skupini 3 čaka nova preizkušnja v sredo v Moldaviji.