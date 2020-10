''Jan Oblak je pokazal, zakaj je najboljši vratar na svetu''

Prvo gostovanje slovenske nogometne reprezentance v drugi izvedbi lige narodov je postreglo z zgodovinsko zmago. Prvo v gosteh v mladem tekmovanju, ki je Slovenijo zadržalo pri vrhu tretje skupine lige C, kjer je po točkah izenačena z vodilno Grčijo. Če je leta 2018 zaman naskakovala zmago na Cipru (1:2), Norveškem (0:1) in v Bolgariji (1:1), je tokrat osvojil polno mero točk.

Zmagovalca je odločil Haris Vučkić, ki se je tako vpisal med strelce še drugič (v sredo je zadel z bele točke na prijateljskem dvoboju proti San Marinu) in izkoristil imenitno globinsko podajo Sandija Lovrića, ki je debitiral v slovenskem dresu v ligi narodov in se znašel v začetni enajsterici.

Fante je nagradil odnos

Selektor Matjaž Kek je bil zadovoljen z razpletom dvoboja v Prištini. Foto: Reuters ''Zasluženo smo zmagali. Ko pogledaš tekmo v celoti, smo bili boljši. Premagali smo ekipo s kakovostnimi posamezniki, a mislim, da je bila Slovenija boljša ravno za ta zadetek. Vedeli smo, kako anulirati kvaliteto Kosova, zlasti v ofenzivnem delu. Ob pravem trenutku smo dali gol, je pa tudi korektno priznati, kako se je opazilo, da je imelo Kosovo pred tremi dnevi zelo težko tekmo,'' je po zmagi v Prištini izpostavil selektor Matjaž Kek. Sloveniji je "na roko šla" tako fizična kot psihična izčrpanost reprezentance Kosova po bolečem četrtkovem porazu v polfinalu dodatnih kvalifikacij za Euro 2020 v Skopju (1:2).

Slovenski selektor je na stadionu Fadil Vokrri videl veliko dobrih stvari, so pa bile tudi nekatere, ki niso tako prijetne. ''Bilo je dosti dobrih stvari, pa tudi nekaj tistega, kar moramo s treningom, delom, neko komunikacijo popraviti. Je pa ta zmaga dobrodošla za samozavest fantov, za njihovo še večjo zagnanost. Danes jih je nagradil odnos, ki so ga imeli v tem tednu, odkar se družimo,'' je poudaril 59-letni Mariborčan, zadovoljen z napredkom, ki ga je dosegla Slovenija glede na prejšnja reprezentančna druženja.

Slovenija naredila korak naprej

Slovenija bo prihodnjič na delu v sredo na gostovanju v Moldaviji. Foto: Reuters ''Naredili smo več v zadnjem pasu, v kreaciji,'' priznava Kek, ki po dvoboju ni izpostavil le asistenta Sandija Lovrića, ki je s tem poskrbel za najbolj dovršeno potezo srečanja, ampak tudi strelca Harisa Vučkića.

''Sandi ima to kvaliteto, a je treba izpostaviti tudi odkrivanje in reakcijo Harisa. Tudi Bohar je prišel dvakrat v tako situacijo. Sandiju ni lahko, saj je kar naenkrat padel v skupino fantov. Počasi se sestavlja mozaik,'' je zadovoljen, da je lahko v neprijetnih okoliščinah, ko zaradi takšnih in drugačnih razlogov ni mogel računati na veliko ''prvokategornikov'', razširil kader. In izbor igralcev za prihodnje tekme, ki jih to jesen ne bo manjkalo. Naslednja bo na sporedu že v sredo, ko bo Slovenija gostovala v Kišinjevu.

Slovenska reprezentanca je v treh tekmah tretje skupine lige C osvojila sedem točk, razlika v zadetkih je 2:0. Foto: Reuters

''Morali se bomo zelo dokazovati, ponavljati, delati, imeti dobro komunikacijo in odnos, da bi "zlezli" višje. Tam, kjer si želimo z gledalci. Ne bo lahko, a je predstava proti Kosovu pokazala korak naprej od tistega, kar je bilo pred mesecem dni,'' opozarja Kek, kako bo potrebno še ogromno dela in vloženega truda, da si Slovenija izbori več. Denimo napredovanje v ligo B, ki bi ji ga omogočilo prvo mesto v zdajšnji skupini, v kateri je v treh tekmah zbrala sedem točk, še vedno pa ni prejela nobenega zadetka.

Le trije v Evropi: Valižan, Črnogorec in Slovenec

Bersant Celina je ob koncu prvega polčasa prisilil Jana Oblaka k atraktivni obrambi. Foto: Reuters Če prištejemo še zmago nad San Marinom na prijateljskem dvoboju (4:0), lahko spoznamo, da je Slovenija zadržala mrežo nedotaknjeno na kar štirih zaporednih tekmah. V tej sezoni se lahko po treh krogih lige narodov s podatkom, da ni bilo potrebno vratarju po žogo v mrežo, pohvalijo le še tri reprezentance. Črna gora, Wales in Slovenija! 270 minut so že nepremagani: Valižan Wayne Hennessey (Crystal Palace), Črnogorec Matej Mijatović (MTK Budimpešta) in Jan Oblak (Atletico Madrid), ki spada med najboljše vratarje na svetu. Oziroma če si izposodimo besede Keka, je tudi najboljši.

''Ob koncu prvega polčasa smo Kosovo spustili preveč blizu našega gola, a je nato Jan pokazal, zakaj je najboljši vratar na svetu,'' je podal velik kompliment Škofjeločanu, ki je na dvoboju v Prištini zbral tri obrambe, najlepšo pa tik pred koncem prvega dela, ko je mojstrsko ubranil strel Bersanta Celine.

Haris Vučkić je v 22. minuti odločil zmagovalca. To je bil njegov drugi zadetek za izbrano vrsto in prvi, dosežen iz igre. Foto: Reuters

Takrat so se lahko navijači Kosova prijemali za glavo, kapetan slovenske reprezentance pa je še enkrat dokazal, zakaj že več let spada med samo vratarsko elito na svetu in zakaj se ga drži sloves specialista za dvoboje, na katerih ohrani mrežo nedotaknjeno. Odkar brani za reprezentanco v ligi narodov, leta 2018 je izpustil prav vse tekme, Slovenija sploh še ni prejela zadetka. Ta niz bo skušala nadaljevati tudi v sredo, ko bo na delu proti Moldaviji. Proti reprezentanci, ki je v Stožicah namučila Slovenijo (0:1), v nedeljo pa na gostovanju v Atenah proti Grčiji, čeprav je od 45. minute igrala z igralcem manj, je izgubila ''le'' z 0:2, poleg tega pa še zapravila najstrožjo kazen.