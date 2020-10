Prevetrena Slovenija do visoke zmage, zanesljiva zmaga Angležev

Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah s 4:0 odpravila San Marino, ki na svetovni lestvici Fife zaseda zadnje, 210. mesto. Selektor Matjaž Kek je v začetno enajsterico uvrstil nekaj svežih imen, kapetanski trak pa sta nosila Jasmin Kurtić in Vid Belec. Ni manjkalo niti atraktivnih prijateljskih spopadov po Evropi. Evropski prvaki Portugalci so se s Španci razšli brez zadetkov, Francija je zabila Ukrajincem sedem, Italija pa Moldaviji šest zadetkov.

Sreda, 7. oktober, Stožice:

Slovenija : San Marino 4:0 (3:0)

Mitrović 17., 42., Vučkić 25./11m, Rep 48.

⏱️-62' | 🚨 Začetna postava Slovenije 🚨

Tokrat je selektor Kek nekoliko premešal začetno enajsterico. V vlogi kapetana Jasmin Kurtić. #SrceBije pic.twitter.com/XlWvS3f002 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 7, 2020

Slovenski nogometaši bodo oktobra odigrali tri tekme. Danes so v praznih Stožicah s 4:0 odpravili San Marino in so tako uspešno opravili ogrevanje pred dvobojema lige narodov, ki sledita v nedeljo (v Prištini proti Kosovu) in sredo (v Kišinjevu proti Moldaviji). Selektor Matjaž Kek ponovno ni računal na najmočnejšo zasedbo. Slovenijo, ki je v Stožicah nastopila v premešani zasedbi, je v 17. minuti v vodstvo po podaji Jasmina Kurtića popeljal nogometaš Maribora Nemanja Mitrović, le osem minut kasneje pa je z bele točke na 2:0 povišal Haris Vučkić. Tik pred koncem prvega dela je izid prvega polčasa (3:0) z drugim zadetkom postavil Mitrović.

Drugi polčas se je za Slovence začel na podoben način, kot se je končal prvi, saj je že v 48. minuti na 4:0 povišal Rajko Rep, s tem golom pa je postavil tudi končni rezultat obračuna.

Slovenija : San Marino, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 39 2 / 39 3 / 39 4 / 39 5 / 39 6 / 39 7 / 39 8 / 39 9 / 39 10 / 39 11 / 39 12 / 39 13 / 39 14 / 39 15 / 39 16 / 39 17 / 39 18 / 39 19 / 39 20 / 39 21 / 39 22 / 39 23 / 39 24 / 39 25 / 39 26 / 39 27 / 39 28 / 39 29 / 39 30 / 39 31 / 39 32 / 39 33 / 39 34 / 39 35 / 39 36 / 39 37 / 39 38 / 39 39 / 39

Torkov trening Slovenije v Stožicah, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Zaradi zapletov z novim koronavirusom in karantenami v reprezentanci manjkajo legionarji iz Azije in ZDA, na testiranju je bil pozitiven Miha Zajc, reprezentanco pa je zaradi primerov okuženosti z novim koronavirusom pri Muri zapustil še Nino Kouter. Slovenija se je do zdaj s San Marinom pomerila petkrat in vselej zmagala brez prejetega zadetka. Skupna razlika v zadetkih znaša zdaj 20:0.

Remi Španije in Portugalske, Giroud stotič za galske peteline

Zaradi polfinalnih dvobojev dodatnih kvalifikacij za EP 2020, na katerem bo v četrtek nastopilo 16 reprezentanc, se je ponudil termin za prijateljska srečanja. Slovenija se je dogovorila s trenutno najslabšo izbrano vrsto na svetu, ki je nanizala še 40. poraz.

Evropska prvakinja Portugalska se je v sosedski poslastici pomerila s Španijo. To je jubilejni 40. obračun, ki pa se je končal brez zadetkov. Mnogi so v ospredju pričakovali dvoboj portugalskega kapetana in prvega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je pred kratkim v državnem dresu presegel mejo 100 zadetkov, ter 17-letnega dragulja Barcelone Ansija Fatija, ki je v ligi narodov postal najmlajši strelec za špansko izbrano vrsto vseh časov, a je Fati tekmo presedel na klopi za rezerve. Ronaldo je igral do 72. minute.

Dvakratni strelec Olivier Giroud se je vpisal v klub 100. Foto: Reuters

Svetovna prvakinja Francija je visoko ugnala Ukrajino (7:1), napadalec Olivier Giroud pa je vpisal jubilejni, 100. nastop za galske peteline, ob tem pa je dosegel dva zadetka. Nemci so remizirali s Turki (3:3), Švicarji so po preobratu izgubili proti Hrvatom (1:2), Italijani pa so brez nogometašev Juventusa, Napolija in Genoe razbili Moldavijo (6:0), ki je bila zadnja tekmica Kekove čete v ligi narodov in v Stožicah izgubila z 0:1. Nizozemce je po odhodu Ronalda Koemana, ki je postal trener Barcelone, neuspešno proti Mehiki vodil Frank de Boer, saj so Mehičani slavili z 1:0.

Spored prijateljskih tekem se je nadaljeval tudi v četrtek, ko sta se v otoškem derbiju spopadla Anglija in Wales. Anglija je tekmo odigrala brez nedisciplinirane trojke, ki je kršila vladne odloke v zvezi z novim koronavirusom. Tammy Abraham je pred dnevi priredil rojstnodnevno zabavo, na kateri sta bila tudi Ben Chilwell in Jadon Sancho. Kljub temu so Angleži slavili s 3:0.

Belgija je remizirala z eno najmočnejših afriških reprezentanc, Slonokoščeno obalo (1:1).