Matjaž Kek je malce zaskrbljen

Slovenska nogometna reprezentanca je tudi brez kopice najboljših igralcev, slednje je selektor Matjaž Kek spočil za dvoboja lige narodov, zlahka odpravil San Marino. Strateg iz Maribora je bil zadovoljen s predstavo do 50. minute, ko je bil že dosežen končni rezultat 4:0, zmotila ga je nezbranost v obrambi, po katerih so gostje zatresli prečko in vratnico, zaradi poškodbe Andraža Šporarja pa napoveduje dodatne vpoklice. Morda že danes.

Čeprav je bila kakovostna razlika med Slovenijo in San Marinom na igrišču v Stožicah ogromna, je imel Matjaž Kek kaj za videti. Dobil je nekatere odgovore na nova vprašanja, na delu je prvič spremljal kar pet debitantov, vesel je bil tudi spoznanja, da je tekma minila zelo športno, brez hujših prekrškov in poškodb.

''Test proti močnejši reprezentanci bi morda dal odgovor več, nas prisilil še na kaj več, a je bilo pomembno to, da ne potujemo,'' je selektor slovenske reprezentance pojasnil, kako težko je bilo dobiti primernega tekmeca za prijateljski dvoboj v tem terminu, ki bi pripotoval v Ljubljano.

San Marino, ki ima v svojih vrstah zgolj nogometne amaterje, na svetovni jakostni lestvici Fife pa zaseda zadnje (210.) mesto, ni bil dorasel tekmec. Čeprav se Slovenija ni predstavila z najmočnejšo zasedbo, je že po prvem polčasu zaostajal s 3:0. ''Do 4:0 je bilo še kar solidno, potem pa je absolutno do konca manjkal še kakšen zadetek. Moramo biti bolj učinkoviti pri priložnostih, nekateri fantje pa so zaradi velike želje hoteli malce preveč solirati, se pokazati, potem pa dobiš kontraefekt. Dejstvo je, da po zgolj dveh treningih manjka več povezanosti in uigranosti. Je pa tekma dala nekaj odgovorov kot predpriprava za Kosovo in Moldavijo,'' je selektor Kek pojasnil, kako je bila tekma proti San Marinu namenjena v prvi vrsti za tiste, ki so bili prvič z reprezentanco, in tistim, ki so imeli manjšo minutažo. Dosegla je tudi svoj namen, ker je lahko spočil nekaj poglavitnih igralcev, ki sicer v svojih klubih računajo na dobro minutažo.

Kdo namesto Šporarja?

David Tijanić je odigral prvo tekmo v državnem dresu. Najprej bi skoraj z atraktivnim udarcem dosegel prvi gol za Slovenijo, nato je sodnik po prekršku nad njim pokazal na belo točko, s katere je Haris Vučkić zabil za 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Če je bil zadovoljen, da je lahko končno na igrišču preizkusil novince, v začetni enajsterici so se znašli kar štirje (Sandi Lovrić, David Tijanić, Jon Gorenc Stanković in Mario Jurčević), pa je bil slabše volje zaradi pomanjkanja osrednjega napadalca, na katerem bi lahko slonela igra. ''Malce sem zaskrbljen zaradi same špice. Andražu Šporarju se verjetno do nedelje ne bo izšlo. Danes ni mogel trenirati, zato bo moral na dodatne zdravniške preglede,'' ni skrival slabe volje zaradi slabšega zdravstvenega stanja napadalca Sportinga, ki v zadnjem obdobju pri portugalskem velikanu ne dobiva veliko priložnosti.

''Glede na to, da smo tu deficitarni, bo v četrtek ali pa petek sledil kakšen nov vpoklic,'' je napovedal Kek in razglabljal o ''špicah'', ki jih ima trenutno v ekipi. ''Blaž Kramer je to, a je premalo časa z nami, da bi lahko podali kakšno oceno. Pri Harisu Vučkiću se vidi, da ni dolgo časa igral. Potrebuje še več minut. Kdo pa še lahko pride v poštev za to mesto, pa mi pustite, da najprej fantje pridejo ali ne pridejo, pa bomo potem govorili o imenih. Čeprav … Če bo treba, bomo tudi iz teh fantov, ki so zdaj tukaj, izvlekli tisto, kar potrebujemo. Meni je važno, da je tudi Benjamin Verbič dobil eno minutažo, da je Sandi Lovrić prvič prišel na igrišču v stik s fanti,'' je spregovoril o napadalcih, na katere računa v tem trenutku in so tudi zaigrali proti San Marinu.

Med petimi debitanti, ki so 7. oktobra 2020 prvič zaigrali za slovensko reprezentanco, je tudi "Avstrijec" Sandi Lovrić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav je želel v oktobrskem ciklusu zaigrati tudi s Timom Matavžem in Robertom Berićem, se mu želja zaradi zahtevanih karanten v času novega koronavirusa ni izpolnila. Primorec igra v ZAE, Krčan pa v ZDA, tako da sta odpadla s seznama. Ker ima zdravstene težave tudi Šporar, se lahko zgodi, da bodo poglavitna orožja na dvobojih lige prvakov v Prištini in Kišinjevu sestavljali nekateri drugi kandidati.

Kek je omenil možnost, da bi si lahko novega napadalca sposodil tudi pri mladi selekciji, ki je zaradi težav z okužbami nekaterih igralcev ostala brez tekem. O tem bo več jasnega že danes, med kandidati, ki bi jih lahko Kek povabil v A reprezentanco, pa so Žan Medved (Slovan Bratislava), Kevin Žižek (Mura), Jan Mlakar in Aljoša Matko (oba Maribor).

Kot da Slovenija prejela gol

Slovenija je v Stožicah zadala San Marinu 40. zaporedni poraz na mednarodnih tekmah. Foto: Grega Valančič/Sportida Če v napadu še ni najbolj steklo, o tem priča tudi podatek, kako je kar dva izmed štirih zadetkov dosegel branilec Nemanja Mitrović, pa je zadnja vrsta znova ohranila slovensko mrežo nedotaknjeno. Že tretjič zapored v tem letu.

Kek je imel vseeno razloge za nezadovoljstvo, na dan jih je privlekel spomin na največjo priložnost gostov, ki se je ponudil pri vodstvu Slovenije s 4:0, gostujoči reprezentant Jose Hirsch pa je v nekaj sekundah zatresel prečko in vratnico. Takrat je imel Slovenija veliko sreče, da ni postala prva reprezentanca po Kazahstanu (16. november 2019), kateremu je San Marino uspel zatresti mrežo.

Za dodatno pojasnilo. Najslabša reprezentanca na svetu je proti Sloveniji vknjižila 40. zaporedni poraz, na omenjenih tekmah pa je prejela kar 173 zadetkov! Na drugi strani je v zadnjih šestih letih dosegla le štiri zadetke … Le nekaj centimetrov jo je delilo od tega, da bi v Ljubljani dočakala še petega. ''Tiste dve ''štangi'' sta zame kot gol. Zaradi tega jih bodo jutri slišali, to absolutno ne pride v poštev,'' opozarja slovenski selektor, da bi lahko bodoči tekmeci, denimo Kosovo ali Moldavija, takšno nezbranost v obrambi kaznovali še bolj učinkovito.

Kosovo bo nekaj povsem drugega

''V Prištini nas čaka povsem nekaj drugega. Drug par rokavov. Čaka nas Kosovo z igralci, ki nekaj pomenijo evropskemu nogometu (najboljši napadalec Vedat Muriqi iz Lazia je trenutno poškodovan). Igra doma, morda tudi pred nekaj publike, ima morda tudi zadnjo priložnost, da se po remiju proti Moldaviji in porazu proti Grčiji vključi v boj za vrh,'' napoveduje Kek, ki bo danes pozorno spremljal dvoboj med Severno Makedonijo in Kosovim, polfinale dodatnih kvalifikacij za EP 2020.

Bo Nemanja Mitrović, dvakratni strelec proti San Marinu, dočakal priložnost tudi na dvobojih lige narodov? Na uvodnih tekmah lige narodov sta imela prednost soimenjaka Miha Blažič in Miha Mevlja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na njem ima nedeljski tekmec Slovenije priložnost, da si zagotovi napredovanje v finale play-offa, kjer bi proti boljšemu iz obračuna med Gruzijo in Belorusijo prihodnji mesec odločal o tem, kdo bo nastopal na Euro 2020. Na veliko tekmovanje, na katerem ni Slovenija nastopila okroglih deset let.