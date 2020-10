Čudežni deček iz Francije pisal zgodovino s škarjicami #video

Svetovni nogometni prvaki Francozi so v sredo v prijateljskem obračunu pomendrali Ukrajino s 7:1. Visoko zmago so zaznamovali zlasti jubilejni stoti nastop dvakratnega strelca Olivierja Girouda, atraktiven strelski prvenec 17-letnega čudežnega dečka Rennesa Eduarda Camavinge in velike težave gostov z okužbami z novim koronavirusom, zaradi katerih je na klopi sedel celo 45-letni trener vratarjev, "žrtev" nepozabnega zadetka vseh zadetkov Milenka Ačimovića iz leta 1999, Oleksandr Šovkovski.

Galski petelini so se v sredo znesli nad Ukrajinci. Na Stade de France, kjer je zaradi upoštevanja strogih pravil o zajezitvi izbruha novega koronavirusa lahko dvoboj spremljalo le tisoč gledalcev, so napolnili mrežo Ukrajini (7:1, razmerje v strelih v okvir vrat je bilo 13:3) in ji prizadejali najhujši poraz, odkar se kot samostojna država dokazuje na nogometnih zelenicah.

Giroud prehitel Platinija, pred njim le še Henry

Kapetan Olivier Giroud je sedmi francoski nogometaš, ki se je uvrstil v klub 100. Foto: Reuters Ljubitelji francoskega nogometa so po visoki zmagi najbolj zaploskali dvema junakoma, med katerima vlada ogromna starostna razlika. Izkušeni napadalec Olivier Giroud, za katerega se je med poletnim prestopnim rokom razpredalo o tem, da bi lahko zapustil Chelsea, a je nato ostal zvest modrim, se je vpisal v klub 100.

34-letni Giroud je postal šele sedmi Francoz, ki je zbral vsaj 100 nastopov v državnem dresu, velik jubilej pa je popestril z odlično predstavo in kar dvema zadetkoma. Z njima se je na večni lestvici najboljših francoskih strelcev prebil na drugo mesto. Prehitel je legendarnega Michela Platinija (41), zaostaja le še za Thierryem Henryjem, ki je v karieri dosegel 51 zadetkov, za njih pa potreboval 123 tekem.

"To je ogromna čast. Resda smo igrali le prijateljsko tekmo, a je bil to moj stoti nastop za reprezentanco, tako da je bil dvoboj prežet s čustvi. Uvrstil sem se med legende francoskega nogometa," je po visoki zmagi nad Ukrajinci povedal napadalec, ki je na SP 2018 pomagal Franciji do svetovnega naslova in mu selektor Didier Deschamps, čeprav ni na celotnem turnirju v Rusiji dosegel niti enega zadetka, še kako zaupa. Največ nastopov za Francijo ima sicer Lilian Thuram (142).

Najmlajši strelec Francije v zadnjih 106 letih

Na dvoboju je v polnem sijaju zablestel tudi obetavni zvezni igralec Eduardo Camavinga, dvakrat mlajši od Girouda. Dragulj Rennesa je star komaj 17 let in 11 mesecev. V polno je zadel že po devetih minutah, s čudovitim strelom, svojevrstnimi škarjicami, je pisal zgodovino. Postal je drugi najmlajši strelec za galske peteline v zgodovini. Od njega je bil kot strelec mlajši le Maurice Gastiger, a še to daljnega leta 1914, ko je bil star 17 let in pet mesecev.

Atraktiven prvenec najstnika Camavinge:

First France start for Camavinga and an overhead kick inside 10 mins ⭐️🔥 #FRAUKR



pic.twitter.com/pKNpp3zZF4 — Sacha Pisani (@Sachk0) October 7, 2020

Mladi as Rennesa, s katerim bo letos nastopil v skupinskem delu lige prvakov, je debitiral za francosko člansko reprezentanco prejšnji mesec proti Hrvaški, ko je prejel naknaden vpoklic po odpovedi Paula Pogbaja. Zvezdnik Manchester Uniteda je namreč moral zaradi okužbe z novim koronavirusom odpovedati nastop. Camavinga se je poleti omenjal kot želja madridskega Reala, a je ostal v Franciji. Čudežni francoski nogometni deček se je sicer rodil v Angoli, v begunskem taboru, v katerega je njegova družina pribežala iz Konga. Pri dveh letih se je preselil v Francijo, francosko državljanstvo pa prejel šele lani.

Leta 1999 ga je osmešil Ačimović, 21 let pozneje na klopi Ukrajine

Eduard Camavinga je načel ukrajinsko mrežo že po devetih minutah. Foto: Reuters Ukrajinci so doživeli najhujši poraz, odkar nastopajo kot samostojna država. Pred srečanjem so imeli kar nekaj težav s sestavo moštva. Veliko igralcev je odpadlo s seznama zaradi okužb z novim koronavirusom, med njimi je bilo kar nekaj vratarjev, zato je bil selektor Andrij Ševčenko prisiljen sprejeti nenavadno odločitev.

Na klop je posadil celo 45-letnega veterana Oleksandra Šovkovskega, ki je sicer trener vratarjev in njegov pomočnik. Igralsko kariero je končal že davno, v bogati karieri pa je enega najbolj neprijetnih trenutkov doživel na slovenskih tleh, ko ga je leta 1999 za Bežigradom z zadetkom z neverjetne razdalje osmešil Milenko Ačimović. In to na srečanju, ki je odločalo o potniku na evropsko prvenstvo.

Svetovne prvake Francoze čakata v prihodnjih dneh atraktivni tekmi. Najprej se bodo v nedeljo pomerili z evropskimi prvaki Portugalci, nato pa bodo v sredo gostovali še na Hrvaškem. Podobno velja tudi za oslabljeno Ukrajino, ki tudi nastopa v najmočnejši skupini lige narodov. Čakata jo zelo zahtevna dvoboja z Nemčijo in Španijo.