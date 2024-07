Francoski nogometni napadalec Olivier Giroud se je danes poslovil od reprezentančne kariere. "Moj največji ponos in najlepši spomin," je ob slovesu na Instagramu zapisal 37-letnik, ki je za zdaj najboljši strelec v zgodovini francoske izbrane vrste.

"Prišel je strašen trenutek: slovo od francoske ekipe," je še zapisal Giroud, ki bo v prihodnji sezoni igral v severnoameriški ligi MLS za Los Angeles FC.

"Postali smo neločljiva skupina prijateljev pod budnim očesom enega človeka: trenerja Didierja Deschampsa, ki se mu zahvaljujem za zaupanje. Kljub našim vzponom in padcem mi je omogočil, da sem postal najboljši strelec v zgodovini modrih s 57 goli v 143 nastopih," je dejal.

"Ta francoska ekipa, za katero sem igral 13 let, bo za vedno ostala vrezana v moje srce. To je moj največji ponos in moj najlepši spomin," je še povedal Giroud, svetovni prvak s Francijo leta 2018.

Strelski rekord Girouda zelo verjetno ne bo dolgo obstal, saj ima komaj 25-letni Kylian Mbappe že doslej 46 golov v reprezentančnem dresu.

Giroud je doslej v karieri nosil drese klubov Istres, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea in Milan.