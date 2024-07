Shaqiri, ki sicer igra v severnoameriški ligi MLS za Chicago Fire, je s 125 nastopi drugi na večni lestvici švicarske vrste, s 130 je na vrhu Granit Xhaka.

Shaqiri, nekdanji nogometaš Bayerna in Liverpoola, je reprezentančni debi doživel marca 2010 pri 18 letih. Švico je zastopal na štirih svetovnih in treh evropskih prvenstvih.

"Sedem turnirjev, veliko golov, 14 let s švicarsko reprezentanco in nepozabni trenutki. Čas je za slovo od izbrane vrste. Ostajajo lepi spomini in vsem vam hvala," je na družbenih omrežjih objavil Shaqiri, ki je z 32 goli četrti najboljši strelec švicarske vrste za Alexandrom Freijem (42) ter Kubilayem Türkyilmazom in Maxom Abegglenom (34).