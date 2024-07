Po koncu Eura 2024 bo prišlo do številnih odločitev o koncu reprezentančne kariere. Od državnega dresa se je tako po Toniju Kroosu, ki je po izpadu Nemčije v četrtfinalu proti poznejšim zmagovalcem Špancem (1:2), poslovil tudi izkušeni napadalec Thomas Müller. Dolgoletni član Bayerna, ki je za Nemčijo odigral 131 tekem in prispeval 45 zadetkov, je odločitev sporočil z videozapisom na družbenih omrežjih.

"Po skoraj 14 letih in 131 tekmah sem se odločil, da končam reprezentančno kariero z Nemčijo. Rad bi se zahvalil vsem navijačem in članom ekipe. Hvala za vso podporo v teh letih," je sporočil Thomas Müller.

Nemčija je na Euru na domačih tleh prikazala všečne predstave, a je v četrtfinalu naletela na razigrano Španijo (1:2) in tako ostala praznih rok. Selektor Julian Nagelsmann je postal najmlajši selektor v zgodovini evropskih tekmovanj, prejšnji rekord, ki ga je pred 24 leti na Euru 2000 postavil slovenski strateg Srečko Katanec (36 let in 333 dni), je izboljšal za šest dni.

Nagelsmann je od Tonija Kroosa in Thomasa Müllerja starejši le za dve leti, mlajši pa je od vratarja Manuela Neuerja (38 let), ki še razmišlja o tem, ali bi končal igranje za reprezentanco. Prvi vratar Bayerna dokončne odločitve za razliko od Müllerja še ni sprejel.

Müller je z Bayernom osvojil nemški naslov kar dvanajstkrat, šestkrat je bil najboljši v pokalu, lahko se pohvali tudi z osmimi superpokali, dvakrat pa je z Bavarci osvojil tudi ligo prvakov (2013 in 2020). V tistih letih je postal tudi klubski svetovni prvak, osvojil je tudi evropski superpokal. Pogodba z Bayernom ga veže do konca sezone 2024/25. Foto: Reuters

Štiriintridesetletni Müller je z nemško vrsto leta 2014 postal svetovni prvak. Prvič je reprezentančni dres oblekel marca 2010, odtlej pa skupno zbral 131 tekem. S tem je tretji na večni lestvici v nemški vrsti za Lotharjem Matthäusom (150) in Miroslavom Klosejem (137).