Evropski nogometni prvaki Španci so se vrnili v domovino. Okoli 15. ure so pristali v Madridu, pozneje opravili nekaj protokolarnih obveznosti, med katerimi je mešane odzive ob hladnem pozdravu pri premierju Pedru Sanchezu sprožil Dani Carvajal, zvečer pa z množico navijačev proslavili ob mestni hiši.

Španska nogometna reprezentanca je dobrih 15 ur po osvojitvi četrtega naslova evropskih prvakov – za lovoriko je v nedeljo v Berlinu z 2:1 premagala Anglijo – prispela v domovino.

Na letališču Adolfo Suárez Madrid-Barajas je z letalom Iberia Airbus A321 "Delta del Llobregat" pristala po 15. uri. Med dragoceno prtljago je bil tudi pokal. Španci so prva reprezentanca s štirimi naslovi evropskih prvakov.

Varovanci Luisa De la Fuenteja so v Nemčiji zmagali na vseh sedmih tekmah. V zahtevni skupini so premagali Italijane, Hrvate in Albance, v osmini finala Gruzijo, v četrtfinalu gostitelje Nemce, v polfinalu Francoze, v finalu pa Angleže in še nasuli sol na rane ob dolgem čakanju Anglije na lovoriko.

Sanchez: Hvala za najboljšo različico Španije

Španci so po vrnitvi najprej opravili protokolarne sprejeme. Med drugim jim je čestital premier Pedro Sanchez. "Čestitke našim prvakom. Čestitke vsakemu izmed vas. Želim se vam zahvaliti, da ste ponudili najboljšo različico Španije, da ste pokazali trud, ekipni duh, žrtvovanje, strategijo ... Trener, čestitke tudi vam. Pa tudi za fair play in dobro igro. Tokrat imamo ekipo, ki je igrala kot iz sanj. To, kar se je zgodilo včeraj, je zelo pomembno, saj je to četrto evropsko prvenstvo, ki ga je Španija osvojila. V Evropi še ni bilo ekipe, ki bi ji to uspelo. Najpomembnejši je ekipni duh, ki ga ima ekipa. Hvala, ker ste to, kar ste, hvala, ker ste prikazali najboljšo različico Španije," so njegove besede povzeli pri Marci.

Premier Pedro Sanchez je čestital nogometašem in celotnemu štabu ter pri tem izpostavil ekipni duh. Foto: Guliverimage

Hladen pozdrav Carvajala Sanchez je ob prihodu nogometašev doživel hladen pozdrav Danija Carvajala. Njegova gesta je hitro zaokrožila po spletu in sprožila različne odzive, od zgražanja do odobravanja. Hladen pozdrav Carvajala: Así ha sido el frío saludo de Carvajal a Pedro Sánchez en el acto protocolario en Moncloa pic.twitter.com/MmO4JYJpp9 — EL MUNDO (@elmundoes) July 15, 2024

Kralj navdušen nad predstavami

Junake je z izbranimi besedami sprejel tudi španski kralj Felipe VI z ženo in hčerkama. Nogometašem je dejal, da Španija potrebuje nekaj veselja in da so vir ponosa za to državo. Poudaril je, da ni lahko doseči sedem zmag, in dodal: "Zapuščina je ogromna, hvala za vaš trud, da igrate tako, kot igrate, ne le tehnično, ampak za to veselje."

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, reciben a la selección española tras la conquista de la Eurocopa.https://t.co/CRmjudlnYu pic.twitter.com/D9Gl4BCVs1 — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 15, 2024

Nogometaši so se nato v odprtem avtobusu zapeljali po mestu, kjer jih je ob palači Cibeles pozdravila ogromna množica navijačev.

Utrinki iz središča Madrida:

Ob palači Cibeles je zbrana ogromna množica navijačev. Foto: Reuters

