C reprezentanca Slovenije zlahka odpravila amaterje iz San Marina

Foto: Grega Valančič/Sportida

V Stožicah si je nogometno tekmo, ki ni obetala kaj prida, ogledalo tudi nekaj deset gledalcev. Ob vseh uradnih osebah in novinarjih, seveda. Kaj so videli? Slovenijo, kakršne verjetno ne bodo videli nikoli več.

Ob takšnih in drugačnih težavah že tako močno zdesetkani ekipi je slovenski selektor na klopi pustil tudi prvega zvezdnika Jana Oblaka, Benjamina Verbiča, Miho Blažiča, njegovega soimenjaka Mevljo in še nekatere, na igrišče pa postavil ekipo, v kateri je imel tokratni kapetan Jasmin Kurtić, ki je zabeležil jubilejni 60. nastop, več reprezentančnih izkušenj kot vsi preostali nogometaši skupaj.

Sandi Lovrič, nekdanji mladi reprezentant Avstrije, je dokončno postal reprezentant Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija je dokončno dobila Sandija Lovriča

Preostala deseterica je zbrala 50 nastopov, kar je pomenilo, da so reprezentanti, ki so na igrišče pritekli skupaj, v povprečju skorajda natanko 10 nastopov v izbrani vrsti. Če želite natančno številko: 9,9. Kako tudi ne, pred prvim sodnikovim žvižgom so ob himni z roko na srcu, kar je novost tokratne jeseni v slovenski reprezentanci, stali kar štirje novinci.

Branilca Jon Gorenc Stanković in Mario Jurčević, krilni napadalec David Tijanić in Sandi Lovrič, nekdanji mladi avstrijski reprezentant, ki je po tem, ko je videl, da za igranje v najboljši nogometni selekciji naših severnih nima prav veliko možnosti, presedlal na Slovenijo. Matjaž Kek ga je v sistemu 4-2-3-1 postavil na sredino trojice za napadalcem. To torej ni bila B, ampak, če se malce pošalimo in kanček pretiravamo, kar C reprezentanca Slovenije.

Kdaj, če ne na takšni tekmi, si je lahko selektor Slovenije dovolil takšno podobo Slovenije. Igral je proti uradno najslabši reprezentanci na svetu. Proti San Marinu, ki je na 210. mestu jakostne reprezentančne mednarodne nogometne zveze od 210 mest, ki jih Fifa beleži. Za Angvilo, Britanskimi Deviškimi otoki, Šri Lanko, Eritrejo in podobnimi eksotičnimi nogometnimi državami. Proti reprezentanci, ki je v zadnjih šestih letih izgubila vseh 36 tekem, ki jih je odigrala.

Jan Oblak si je tokratno tekmo ogledal s tribune, na katerih so ob strogih ukrepih po novem rezervni nogometaši. Foto: Grega Valančič/Sportida

Amaterje iz San Marina bi selektor Slovenije verjetno premagal, tudi če bi na dan tekme po jutranji kavici na Brdu pri Kranju v roke vzel mobilni telefon in poklical prvih 20 nižjeligaških nogometašev z Gorenjske, ki bi se javili. Kaj šele z nogometnimi profesionalci, ki si kruh služijo v prvih ligah povsod po Evropi. V Turčiji, na Poljskem, na Hrvaškem, v Švici …

Trije goli do te tekme in trije v prvem polčasu

Enajsterica Slovenije, ki je igrala od začetka, je do tekme s San Marinom zabila tri gole v reprezentančnem dresu. Za naslednje tri je poskrbela že v prvem polčasu. Prvega po dobrih 16 minutah igre. Pred tem so poizkušali Nejc Skubic, Jaka Bijol in debitant Tijanić, ki mu je prvenec v slovenskem dresu s sijajno obrambo preprečil vratar San Marina, potem pa je po lepi kombinaciji Lovriča in Kurtića po podaji slednjega z glavo zadel branilec Mitrović. In seveda prišel do prvega reprezentančnega gola.

V 24. minuti je Slovenija vodila že z 2:0. Po ukradeni žogi Kurtića na polovici nasprotnika je kapetan Slovenije poslal novo visoko žogo in presenetil goste. Povsem sam je pred golom San Marina ostal Tijanić, imel sprva precej težav, da je umiril žogo, potem pa je tik pred strelom pred njim posredoval branilec gostov Dante Carlos Rossi, avstrijski sodnik Sebastian Gishamer pa je kar malce presenetljivo pokazal na najstrožjo kazen.

Haris Vučkić je v šestem nastopu prišel do prvega gola za Slovenijo. Lahko bi zabil še kakšnega. Foto: Grega Valančič/Sportida

Haris Vučkić dočakal prvenec, lahko pa bi prišel tudi do "hat-tricka"

Kurtić, tokrat najboljši na igrišču, je žogo kapetansko prepustil Vučkiću, ki je rutinirano zadel, v 25. minuti povišal na 2:0 in prišel do prvega gola za Slovenijo. Tekma je bila dokončno odločena. Če je kdo slučajno pomislil, da ni bila odločena že takrat, ko so se slovenski nogometaši z avtobusom pripeljali v Stožice …

V 33. minuti je imel lepo priložnost, da še na drugi tekmi v nizu zabije gol za Slovenijo, Damjan Bohar, a se je zapletel z žogo v nasprotnikovem kazenskem prostoru in ostal brez strela. V 37. in 41. minuti je imel dve lepi priložnosti Vučkić, ki bi lahko prišel do "hat-tricka". Na žalost ni zadel niti enkrat. Že v 42. minuti je bilo 3:0. Po novem kotu in zmedi v kazenskem prostoru je prvič v življenju na članski ravni do drugega gola na eni tekmi prišel Mitrović in postavil izid polčasa.

San Marino bi kmalu prišel do zadetka

Ob polčasu je slovenski selektor opravil tri menjave in na igrišče poslal še enega debitanta Dejana Petrovića. Ob njem sta se s klopi na zelenico preselila še Blaž Kramer in Rajko Rep. Prav on je v 48. minuti povišal na 4:0. Po novi podaji Kurtića se je znašel osamljen pred golom in priložnost za prvi reprezentančni gol rutinirano izkoristil.

San Marinu je v Stožicah sreča obrnila hrbet. Ni manjkalo veliko in veselil bi se zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 55. minuti bi se San Marino kmalu veselil zadetka, kar bi bilo za goste primerljivo s tem, da bi se Slovenija uvrstila na evropsko ali svetovno prvenstvo. Tako so se tudi obnašali, ko je po kotu z desne strani in slabem posredovanju Mitrovića do strela na drugi vratnici prišel Jose Hirsch in z nekaj metrov zgrešil gol. No, zadel je vratnico. Ne eno, ampak kar dve, potem pa se je žoga z golove črte odbila nazaj na igrišče. Sanmarinci so se prijeli za glavo in vzklikali, kot da je šlo za življenje in smrt. K sreči ni šlo. Le zapravili so priložnost, da bi zabili peti gol na zadnjih 40 tekmah, ki so jih odigrali.

V drugem polčasu je Slovenija zadela samo še enkrat

Po uri igre je Kek v ogenj poslal tudi izkušenega Benjamina Verbiča, ki se je v reprezentanco vrnil po odsotnosti zaradi poškodbe, in ob njem tudi Amedeja Vetriha. To ni prineslo kakšnega velikega premika v slovenski igri, ki je potem celo nekoliko zastala. Slovenci bi sicer lahko povišali vodstvo in poskrbeli za še višjo zmago, a jim ni uspelo.

Obakrat je veliko priložnost zapravil Rep. Najprej v 68. minuti, ko je novinec Tijanić v kazenskem prostoru preigraval v slogu Ricardinha, ki je s Portugalsko v dvorani nedaleč od stadiona v Stožicah navduševal na evropskem prvenstvu v futsalu leta 2018. Na kolena je spravil tudi vratarja San Marina in nesebično podal do Repa, ki pa je z nekaj metrov streljal v blok. Osem minut pozneje je do strela od blizu po podaji z desne strani napadalec avstrijskega prvoligaša Hartberga prišel še enkrat, tokrat je za novo odlično obrambo poskrbel vratar San Marina.

Do konca tekme je priložnost za igro dobil še Petar Stojanović, ki je ravno na dan tekme praznoval 25. rojstni dan, izid pa se kljub še nekaj priložnostim ni spremenil in Slovenija je prišla do pričakovane, še pete zmage nad San Marinom na peti tekmi, ki jo je proti tej žepni državici odigrala. Po 5:0, 3:0, 6:0 in 2:0 jo je zdaj premagala še s 4:0.

Selektor Slovenije Matjaž Kek je priložnost ponudil številnim novincem. Že v nedeljo bo drugače. Foto: Grega Valančič/Sportida

Selektor prav veliko odgovorov tokrat ni dobil

Prav veliko odgovorov selektor Kek pred nadaljevanjem lige narodov, ko ga najprej v nedeljo čaka gostovanje v Prištini, kjer se bo pomeril s Kosovom, in čez teden dni še tekma v Moldaviji, na tej tekmi ni dobil. Nenazadnje nasprotnik ni igral tako zelo grobo in na robu prekrška, kot je selektor napovedoval pred tekmo. Sodnik namreč na tekmi ni pokazal niti enega rumenega kartona.

Je pa Kek zagotovo razširil nabor igralcev za prihodnje leto, ko bo šlo zares. Pustimo ob strani ligo narodov, ki sicer ponuja minimalne možnosti za uvrstitev na veliko tekmovanje, a nanje ne gre računati. Slovenija mora biti prava prihodnjo pomlad, ko bo marca začela s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo.

Upajmo, da se bo do takrat popolnoma sestavila, da bo do takrat v slovo pomahala tudi epidemija novega koronavirusa in bodo slovenski nogometaši s polnimi močmi šli v lov na podvig, na katerega zdaj čakamo že več kot desetletje. Uvrstitev na veliko tekmovanje. Prvo po letu 2010, ko je tam nazadnje nastopila prav pod vodstvom zdajšnjega selektorja.

Slovenija : San Marino 4:0 (3:0)

Stadion Stožice, gledalcev 200, sodniki: Gishamr, Riedel, Schreiner (vsi Avstrija).



Strelci: 1:0 Mitrović (17.), 2:0 Vučkić (25./11 m), 3:0 Mitrović (42.), 4:0 Rep (48.).



Slovenija: Belec, Jurčević, Stanković, Mitrović, Skubic (od 71. Stojanović), Bohar (od 46. Rep), Kurtić (od 59. Vetrih), Bijol (od Petrovič), Tijanić, Vučkić (od 46. Kramer), Lovrić (od 59. Verbič).

San Marino: Benedettini, D'Addario (od 77. Zonzini), Rossi, Brolli, Ma. Battistini, Hirsch (od 63. Bonini), E. Golinucci (od 83. Conti), A. Golinucci (od 63. Giardi), Mi. Battistini (od 46. Ceccaroli), Tomassini (od 77. Grandoni), Vitaioli.



Rumeni kartoni: /.

Rdeči karton: /.