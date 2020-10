Slab, slabši, San Marino!

Slovenija po velikosti spada med manjše evropske države, a je lahko s tem, kar predstavlja v merilu svetovnega nogometa, zgled številnim tekmecem. Trikrat se je uvrstila na veliko tekmovanje (EP 2000, SP 2002 in 2010), v izbrani vrsti ima kar nekaj zvezdnikov, ki jih poznajo vsi ljubitelji nogometa na svetu, v zadnjih letih izstopata zlasti Jan Oblak in Josip Iličić, ne nazadnje ima tudi enega najboljših sodnikov na svetu Damirja Skomino, prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa) pa je Aleksander Čeferin!

Amaterji, ki redno izgubljajo s Slovenijo

Navijači San Marina še čakajo na prvo zmago na uradnih kvalifikacijskih srečanjih. V treh desetletjih, odkar San Marino nastopa v tekmovanjih pod okriljem Fife in Uefe, je še niso dočakali. Edina zmaga San Marina sega v leto 2004, ko so z 1:0 premagali Liechtenstein, a je bila to le prijateljska tekma. Foto: Vid Ponikvar Slovenija v nogometnem smislu, čeprav ni okusila nastopa na velikem tekmovanju že deset let, na zadnjih treh reprezentančnih ciklusih pa osvajala zgolj četrta mesta (v ligi narodov leta 2018 je to pomenilo tudi zadnje mesto), vendarle predstavlja nekaj na mednarodnem zemljevidu. Pušča določen pečat.

Tega pa za nogometne "palčke", reprezentance, ki prihajajo iz nekaterih evropskih žepnih držav, ne bi mogli reči. V njihovih ekipah prednjačijo amaterji, ki si morajo pogosto za državne tekme pri svojih direktorjih izprositi dela prosti dan. To so reprezentance, proti katerim zmaguješ in tudi krepiš razliko v zadetkih.

Včasih se je reklo, da predstavljajo topovsko hrano, a se je po drugi strani razlika med najboljšimi in najslabšimi v Evropi skozi leta vendarle tako zmanjšala, da je zmag, izraženih s ''hokejsko'' razliko, v reprezentančnem nogometu vedno manj. Slovenija je svojo najvišjo, ko se je igralo kvalifikacijsko srečanje, pozdravila ravno proti San Marinu. V Stožicah, kjer se bo s trenutno najslabšo reprezentanco na svetu pomerila v sredo zvečer (začetek ob 20.45), je pred petimi leti zmagala s 6:0.

Slovenija je leta 2015 pod vodstvom Srečka Katanca v Ljubljani napolnila mrežo San Marina. Zmagala je kar s 6:0, kar pet zadetkov pa je padlo v drugem delu. Foto: Vid Ponikvar

Odkar igra slovenska izbrana vrsta prijateljske tekme, se še ni srečala s tekmecem, ki bi vsaj na papirju užival tako malo ugleda. S Sanmarinci se je Slovenija pomerila štirikrat in vselej dočakala prepričljivo zmago brez prejetega zadetka. Skupna razlika v zadetkih je 16:0, od tega na dveh domačih tekmah 11:0. V sredo se torej slovenskim reprezentantom obeta priložnost, da si dvignejo samozavest in popravijo strelsko formo.

Dozdajšnje tekme med Slovenijo in San Marinom:

Datum Tekma Ciklus 12. oktober 2015 San Marino : Slovenija 0:2 kvalifikacije za EP 2016 27. marec 2016 Slovenija : San Marino 6:0 kvalifikacije za EP 2016 14. oktober 2009 San Marino : Slovenija 0:3 kvalifikacije za SP 2010 12. avgust 2009 Slovenija : San Marino 5:0 kvalifikacije za SP 2010

Ko je Slovenija pred 11 leti premagala v gosteh San Marino, je na Poljskem še vedno potekala tekma med gostitelji in Čehi. Če bi Poljaki izenačili, bi se Slovenija uvrstila neposredno na SP 2010. Zlatko Dedić, ki je bil povezan z osebo, ki je spremljala obračun na Poljskem, žal soigralcem ni prenesel vesele novice. Je bilo pa toliko slajše veselje, ko je mesec dni pozneje v Ljudskem vrtu padla Rusija ... Foto: Vid Ponikvar

V goste prihaja tekmec, ki ima na lestvici Fife najnižje število točk. Od njega so boljši vsi. Tudi Angvila, Britanski Deviški otoki, Ameriški Deviški otoki, Sri Lanka, Eritreja, Otoki Turks in Caicos, Tonga, Sejšeli … Če naštejemo zgolj najbližje sosede z lestvice, med katerimi prednjačijo majhne otoške države. V zadnjih šestih letih je odigral 39 tekem. Izgubil je prav vse, na njih pa dosegel, vsega skupaj, zgolj štiri zadetke! Prejel jih je kar 169, kar znaša v povprečju na tekmo 4,33!

Na Hrvaškem izgubil kar z 0:10 Veselje Gibraltarja, ki je prejšnji mesec v ligi narodov premagal San Marino z 1:0. Foto: Reuters Kdaj se je sploh San Marino nazadnje izognil porazu? To je bilo 15. novembra 2014, ko je v kvalifikacijah za EP 2016 doma remiziral z Estonijo brez zadetkov (0:0). Na naslednji tekmi je obiskal Ljubljano in odšel domov s polovico ducata prejetih zadetkov (0:6), nato pa se je zvrstilo še 38 porazov! Niz še traja, tako da bi lahko San Marino zvečer v Stožicah doživel "jubilejni" 40. poraz. V zadnjih šestih letih ni manjkalo visokih porazov San Marina. Hrvaška ga je tako leta 2016 v prijateljski tekmi nadigrala z 10:0, Nemci v kvalifikacijah za SP 2018 v gosteh z 8:0, osemkrat so mrežo San Marina zatresli tudi Italijani na prijateljski tekmi leta 2017, istega leta tudi Norvežani v kvalifikacijah za SP 2018, lani pa sta Rusija in Belgija premagali avtsajderja z Apeninskega polotoka z 9:0. Letos je San Marino zaradi epidemije koronavirusa odigral le dve tekmi. V ligi narodov, kjer končno nastopa proti sebi ''enakovrednim'', v najnižji skupini D, je vseeno obakrat ostal praznih rok. Najprej je izgubil v Gibraltarju z 0:1, nato doma z Liechtensteinom z 0:2. In nadaljeval črni niz porazov, ki se ne more in ne more končati.

V poštev pride le zmaga

Glede evropskih "palčkov", večnih ''avtsajderjev'', bi lahko rekli, da je zanje ogromen uspeh, če kvalifikacijskega ciklusa ne končajo brez točk, v podobno skupino, kot je San Marino, pa pod okrilje Uefe spadajo tudi Gibraltar, Andora in Liechtenstein. Ker pa se z njimi Slovenija še ni pomerila, v tem pogledu najbolj izstopa San Marino. Naslednja po težavnosti bi bila lahko Malta, s katero je Slovenija v kvalifikacijah na štirih tekmah vknjižila stoodstotni izkupiček, na dveh prijateljskih dvobojih pa jo odnesla z zmago in remijem.

Če ne bo senzacije, bo San Marino danes izgubil že 40. zapored. Foto: Reuters

Zanimivo je, da se bo Slovenija v prihodnjem tednu pomerila s kar tremi reprezentancami, ki so na lestvici Fife, sestavljeni zgolj iz evropskih ekip, uvrščene med najslabših deset. San Marino je najnižje uvrščeni izmed vseh 54 članov evropske družine, Moldavija je na 50. mestu, Kosovo, ki je še vedno v igri za nastop na evropskem prvenstvu, saj se bo v četrtek udeležilo dodatnih kvalifikacij, pa je 45. reprezentanca Evrope. Pred Kekovo četo bo velik preizkus zrelosti, saj bo oba oktobrska dvoboja lige narodov odigrala v gosteh, vsakršen poraz pa bi bil v deželi pod Triglavom sprejet kot razočaranje.

Danes bi moralo biti drugače. Čeprav namerava selektor Matjaž Kek proti San Marinu močno prevetriti postavo in ponuditi kar nekaj novih imen, med drugimi naj bi od prve minute začela novinca Mario Jurčević in Sandi Lovrić, v kaj drugega kot v zmago ne verjame praktično nihče. Vsaj v domačem taboru. Na dvoboju s San Marinom, ki bo prišel veliko bolj prav kot le trening, je v igri zgolj zmaga. Prepričljiva zmaga, ki bi predstavljala dobrodošlo ogrevanje pred nedeljskim spopadom v Prištini, kjer pa bi že lahko naletela na veliko več težav. Ne nazadnje bi se lahko merila proti morda prihodnjemu udeležencu Eura 2020 …