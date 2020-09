Selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek je predstavil seznam 24 kandidatov za tri dvoboje, ki jih bo Slovenija odigrala med 7. in 14. oktobrom. Najprej bo na prijateljski tekmi gostila San Marino, nato pa se v ligi narodov mudila na Kosovu in v Moldaviji. 59-letni Mariborčan je prvič na seznam uvrstil Sandija Lovrića (Lugano) in Maria Jurčevića (Osijek), zaradi težav z morebitnimi karantenami pa je moral tudi tokrat "pozabiti" na legionarje, ki si služijo kruh v Aziji oziroma ZDA.

Novinarska konferenca Matjaža Keka in predstavitev seznama:

Kek vpoklical dva novinca in kar nekaj povratnikov

Sandi Lovrić je proti Moldaviji spremljal slovensko reprezentanco s tribun, zdaj bo del nje. Foto: Reuters Po remiju z Grčijo (0:0) in zmago nad Moldavijo (1:0) – obe tekmi je slovenska reprezentanca odigrala v praznih Stožicah –so pred Kekovo četo novi izzivi. Znova se jih bo lotila z močno spremenjeno zasedbo, kot smo je bili vajeni v prejšnjem ciklusu, saj zaradi takšnih in drugačnih razlogov na seznamu manjka ogromno znanih imen, ki so se v preteklosti pogosto pojavljala v začetni enajsterici. Ponovno tako manjkajo denimo Josip Iličić, Bojan Jokić, Denis Popović, Rene Krhin, Tim Matavž, Aljaž Struna, Robert Berić, Domen Črnigoj in Roman Bezjak, na najnovejšem seznamu pa sta se znašla dva novinca in nekaj povratnikov.

Slovenski reprezentanci se bo prvič pridružil mladi zvezni igralec Sandi Lovrić, ki igra v Švici za Lugano. Rojen je v Avstriji, njegova starša sta Slovenca, po nastopih za mlajše reprezentance za slovensko severno sosedo pa želi pomagati izbrani vrsti Slovenije.

Prvi vpoklic je dočakal tudi Mario Jurčević. Dolgoletni levi bočni branilec Olimpije se je poleti preselil na Hrvaško, kjer si deli slačilnico Osijeka tudi z reprezentančnim soigralcem Damjanom Boharjem, sicer tudi strelcem zmagovitega zadetka proti Moldaviji. Selektor Kek je priznal, da ga je Jurčević zanimal še v obdobju, ko je branil barve zmajev, podrobneje pa je spremljal tudi njegove uvodne nastope za slavonskega prvoligaša.

Bohar bo za razliko od prejšnjega seznama v reprezentanci pogrešal nekdanjega klubskega soigralca Sašo Aleksandra Živca. Na seznamu je prišlo še do nekaterih sprememb. V zvezno vrsto se vrača zvezdnik kijevskega Dinama Benjamin Verbič, ki je na dobri poti, da se z ukrajinskim podprvakom uvrsti v ligo prvakov.

Matjaž Kek je na novinarski konferenci spregovoril tudi o: Denis Popović se je iz Rusije preselil na Kitajsko. Zaradi karantene ne pride v poštev za vpoklic. Bojan Jokić, prejšnji kapetan, ki je za Slovenijo zbral 100 nastopov, ostaja na razširjenem seznamu, oktobra pa ne bo dobil priložnosti. Foto: Vid Ponikvar ... pričakovanjih: "Tako dolgo se že poznate, da veste, kako želim zmagati vsako tekmo. Od San Marina pa do Moldavije v Kišinjevu in Kosova v Prištini. Naredili bomo vse, da bi tudi na igrišču naredili korak več. Rezultat prejšnjega ciklusa je v redu, a je treba zgraditi način igranja. S kvaliteto igre lahko prideš do odmevnega rezultata, kar je na koncu cilj vseh nas. Liga narodov je pravšnja, da se izoblikuje novo jedro, ki bo dalo vsem nam upanje za boljše rezultate. Želim še več odločnosti, agresivnosti." ... težavah, ker ne more vpoklicati vseh najboljših igralcev: "Težave imamo s celinami. ZDA, Kitajska, tudi ZAE ne dajo igralcev na razpolago oziroma zahtevajo karantene po vrnitvi. Tukaj nastopi težava pri klubih. Denis Popović je začel igrati na Kitajskem, Tim Matavž je v Emiratih, v ZDA sta Aljaž Struna in Robert Berić. To so imena, o katerih bi razmišljal, če ne bi prihajalo do teh težav." ... Mariu Jurčeviću: "Že dolgo je bil v mojih mislih. Že ob koncu prejšnje sezone. Potem je prestop to malce zaustavil. V Osijeku sem pogledal tekme. Ves čas iščem rešitve, skušam razširiti kader in narediti bazo z novimi imeni. Projekt Osijeka dobro poznam." ... Sandiju Lovriću: "Glede Lovrića sem rekel, da je dobil nogometni potni list, a bo moral ta poziv upravičiti tudi na igrišču. Igra za Lugano, je lahko dobra osvežitev v zvezni vrsti. Je zelo ofenzivno naravnan igralec. Prva tekma bo pokazala, kako daleč smo pri tem." Bosta Josip Iličić in Kevin Kampl še kdaj zaigrala skupaj za slovensko reprezentanco? Foto: Žiga Zupan/Sportida … poteku pogovorov s Kevinom Kamplom: "Stvari se dogajajo. Vemo, za kaj gre. Nova sezona nemškega prvenstva se je začela, ta ritem je težko ujeti. Vem, za kakšno poškodbo gre pri njem, in to ni enostavno. Kdaj pa se bo zgodilo, če se bo zgodilo, upam, da se bo čim prej. Kar se mene tiče, sem že tolikokrat povedal, kakšen je moj odnos do vseh igralcev, ki so pod slovensko zastavo. Upam, da bomo v enem trenutku spravili skupaj vse najboljše. Da bo pa kdajkoli idealno, bo v teh razmerah izredno težko." ... statusu Bojana Jokića: "Jokić je v tistem širšem razmišljanju, a ravno te tekme dajo možnost, da poizkušam nekaj novega. Bil je tudi poškodovan. Balkovec je tudi menjal klub, hočem poskusiti Maria Jurčevića na tem položaju, ki je bil včasih deficitaren, a smo vedno imeli igralce na bokih, ki so nam dajali razliko. To mi zdaj manjka v ofenzivnem delu, kar pa ne pomeni, da Jokića ni več v mojih razmišljanjih." … prijateljski tekmi s San Marinom: ''To bo test za nova imena. Ne bom karkoli eksperimentiral, minutaža bo razdeljena, bom pa dal priložnost tistim, ki jih želim videti. Uradna prijateljska tekma je vedno boljša kot trening.''

Mario Jurčević se je po selitvi iz Ljubljane v Osijek znašel na seznamu reprezentančnih kandidatov. Foto: Morgan Kristan / Sportida

V obrambni vrsti se je na seznamu namesto Luke Krajnca znašel povratnik Jan Gorenc Stanković, ki je hitro postal obrambni steber graškega Sturma, s seznama pa je izpadel Mitja Lotrič, ki je v prejšnji sezoni prejel nagrado za najboljšega igralca Prve lige Telekom Slovenije. Tako čast domačih klubov branijo le trije nogometaši. To so Lotričev soigralec Matjaž Rozman, zvezni igralec Mure Nino Kouter, ki je s predstavama, željo in pristopom na zadnji reprezentančni akciji navdušil selektorja, ter Nemanja Mitrović, član zadnje vrste NK Maribor.

V zvezni vrsti so slovenski navijači septembra pogrešali tudi Josipa Iličića, ki se počasi vrača k vrhunskemu nogometu in v Bergamu dviguje pripravljenost. Za Atalanto bi lahko po zadnjih napovedih začel nastopati prihodnji mesec, slovenski ljubitelji nogometa pa komaj čakajo trenutek, ko bo lahko pomagal tudi reprezentanci.

Selektor Kek je po zmagi nad Moldavijo tudi priznal, da si želi, da bi lahko konkurenco v izbrani vrsti okrepil tudi Kevin Kampl, eden najboljših igralcev nemškega velikana RB Leipzig, in se s tem po dveh letih vrnil v slovensko reprezentanco, a bo treba na takšen scenarij še počakati.

Slovenija je pred leti v Stožicah premagala San Marino s kar 6:0. Tudi 7. oktobra bo žepno državico gostila na stadionu v Ljubljani. Foto: Mario Horvat/Sportida

Ker bo Slovenija odigrala tri tekme – pred dvobojema na Kosovu in v Moldaviji se bo pomerila še s skromnim San Marinom, s katerim v zgodovini medsebojnih obračunov ni imela nikoli večjih težav, na slovenskih tleh pa ga je premagala s 5:0 in 6:0 –, je selektor Kek na seznam uvrstil 24 imen, ne izključuje pa možnosti, ker so igralci v ligi narodov po drugem rumenem kartonu suspendirani za naslednjo tekmo, da med akcijo vpokliče še kakšnega dodatnega kandidata.