Izjemna čast za branilca Celja

Po stresnem izpadu iz Evrope, ko je Kosičeva četa v četrtek izgubila v Armeniji, je bilo v taboru celjskega nogometnega kluba čutiti nezadovoljstvo, saj je iz rok izpustila lepo priložnost, da bi si podaljšala evropsko sezono, hkrati pa v knežje mesto pripeljala še nekdanjega evropskega prvaka Crveno zvezdo. Razpoloženje med rumeno-modrimi pa se je hitro popravilo. Nedeljska zmaga nad Bravom, sploh prva, odkar se mladi ljubljanski klub dokazuje med elito, je prišla kot naročena.

Poleg Kadušića še Pirić

Edin Džeko in druščina želita z BiH prvič zaigrati na evropskem prvenstvu. Do nastopa na "Euru 2021" morajo preskočiti še dve oviri. Foto: Reuters Celjani so v petem krogu Prve lige Telekom Slovenije prvič okusili slast zmage, dan pozneje pa je veliko čast občutil še njihov branilec Advan Kadušić. Prejel je vpoklic selektorja BiH Dušana Bajevića, ki ga prihodnji mesec čakajo tri zelo zahtevne preizkušnje.

Naprej se bo BiH v polfinalu dodatnih kvalifikacij za preboj na Euro udarila s Severno Irsko (8. oktobra v Sarajevu), nato pa še dvakrat v elitni skupini lige narodov, 11. oktobra v Zenici proti Nizozemski, tri dni pozneje pa še s Poljsko v Varšavi.

Zaradi zgoščenega urnika je selektor BiH na seznam uvrstil kar 30 imen, med njimi pa sta tudi dva znanca iz 1. SNL. To sta 22-letni Kadušić, ki je tako doživel veliko čast in bil za dobre predstave, s katerimi je Celju pomagal do zgodovinskega državnega naslova, nagrajen še z vpoklicem v izbrano vrsto, in pa Kenan Pirić, ki je pri Mariboru padel na stranski tir, saj ima v zadnjem obdobju prednost Ažbe Jug, tako da bi lahko v kratkem zamenjal okolje.

Bosna in Hercegovina si prizadeva, da bi po svetovnem prvenstvu (2014) prvič nastopila še na evropskem prvenstvu. Foto: Reuters

Pirić se je na seznamu, kjer ne manjka zvezdnikov (Miralem Pjanić – Barcelona, Edin Džeko – Roma, Sead Kolašinac – Arsenal …), pojavil že večkrat, in zbral tudi dva nastopa, Kadušić pa se bo z najboljšimi nogometaši iz njegove domovine družil prvič.

Brez Hotića in Menala

Selektor Matjaž Kek bo danes predstavil seznam kandidatov za oktobrski ciklus reprezentance. Foto: Grega Valančič/Sportida Bajević na seznam ni uvrstil Dina Hotića, nekdanjega mladega reprezentanta Slovenije, ki se je odločil, da bo zaigral za domovino njegovih staršev. Ljubljančan se je v Belgiji ustavil v začetni enajsterici Cercle Bruggeja, a bo moral na novo priložnost za dokazovanje v državnem dresu počakati vsaj do novembra. Podobno velja za Luko Menala, v prejšnji sezoni enega najboljših nogometašev Olimpije, ki se je vrnil k zagrebškemu Dinamu, v soboto pa je na pokalnem srečanju proti nižjeligašu dosegel tri zadetke, a se tudi ni znašel na seznamu.

Celjani imajo tako pisano paleto reprezentantov. Matjaž Kek, ki bo seznam slovenskih kandidatov za tri bližajoče se tekme (prijateljski dvoboj s San Marinom ter tekmi lige narodov s Kosovom in Moldavijo) predstavil malce po 12.30, je v začetku meseca vpoklical Mitjo Lotriča in Matjaža Rozmana, Denis Marandici je branil barve Moldavije, Domantas Antanavičius pa Litve. Zdaj je v krogu reprezentantov tudi Kadušić, kar lahko trenerja Dušana Kosića navdaja z velikim zadovoljstvom in ponosom.