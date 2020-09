Celjanom je končno odleglo

Nogometaši Celja so v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Bravo z 2:0 (1:0). Celjani, ki branijo naslov, so prišli do sploh prve zmage v prvenstvu v tej sezoni.

Celjani so gostili tekmeca, s katerim so v prejšnji sezoni trikrat igrali 2:2, enkrat pa zmagali z 2:1. Popotnica za ta obračun za izbrance Dušana Kosića ni bila najboljša, v domačem prvenstvu so doslej osvojili vsega dve točki, v četrtek pa so v Armeniji po 120 minutah izpadli iz evropskih tekmovanj. Obenem so zaigrali z rahlo spremenjeno postavo, ki pa je vendarle prišla do prve zmage v domači sezoni. Bravo je na drugi strani niz brez zmage podaljšal na tri tekme.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav so Celjani tokrat pogrešali bolna Mitjo Lotriča in Jakoba Novaka ter poškodovanega Josipa Ćalušića, se jim to v uvodu tekme ni poznalo, saj so bili prav oni tisti, ki so nanizali nekaj nevarnih akcij, najprej je v deseti minuti za malo zgrešil Nino Pungaršek, v enajsti so se preveč zapletli, na koncu pa žogo poslali mimo gola, v 15. pa niso znali kaznovati napake Igorja Vekića, ki je žogo iz kazenskega prostora oddal tekmecu.

V 19. minuti pa so le tudi zadeli. Po desni strani so prodrli do kazenskega prostora, Vekić je podajo Ivana Božića (ta si je poškodoval roko ob koncu polčasa) v sredino odbil, a točno do Mića Kuzmanovića, ki je dosegel svoj prvi gol v dresu Celja za vodstvo z 1:0.

Po zatišju, kar zadeva nevarnejše akcije, so v 42. minuti prvič resno zagrozili tudi Ljubljančani, pri katerih je spet igral Martin Kramarič. Do strela je prišel Mustafa Nukić v kazenskem prostoru, Matjaž Rozman pa se je izkazal s posredovanjem, tako kot v 45. po poskusu Roka Kidriča z glavo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V 50. minuti so Ljubljančani izvedli prvo nevarnejšo akcijo v drugem polčasu, Vanja Drkušić je bil premalo natančen. Malce pozneje znova poskusil Nukić, spet pa je dobro reagiral Rozman. Na drugi strani je v 54. minuti Luka Kerin sprožil čez gol z leve, tako kot pozneje z glavo Dušan Stojinović.

V 67. je Rozman obranil strel Žana Trontlja z desne strani, Vekić pa je moral posredovati po novem Kuzmanovićevem poskusu v 71. minuti. Bravov vratar je izvrstno posredoval tudi v 75. minuti, ko je Gašper Koritnik poskusil iz bližine. Minuto zatem pa je mojstrsko z volejem z 20 metrov zadel Nino Pungaršek za 2:0.

Michele Šego je poskusil zmanjšati zaostanek v 82. minuti, toda Rozman je znova žogo odbil čez vrata. V 90. minuti sta imela izjemno priložnost za potrditev zmage Kuzmanović in Filip Dangubić, a je prvemu strel obranil Vekić, drugi pa je žogo poslal čez prečko.

Celje bo v 6. krogu v nedeljo gostilo Tabor, Bravo pa Muro.

Celje : Bravo 2:0 (1:0)

Arena Z'dežele, omejeno število gledalcev, sodniki: Vinčić, Perger, Šumer.



Strelca: 1:0 Kuzmanović (19.), 2:0 Pungaršek (76.).



Celje: Rozman, Brecl (od 90. Flis), Stojinović, Zaletel, Kadušić, Benedičič (od 68. Štravs), Vrbanec, Kerin, Pungaršek (od 78. Dangubić), Kuzmanović (od 90. Kljun), Božić (od 46. Kortinik).

Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko, Kramarič (od 87. Žugelj), Agboyi (od 64. Kancilija), Ogrinec (od 81. Maher), Nukić (od 81. Kim), Kidrič (od 64. Šego).



Rumeni kartoni: Benedičič, Dangubić; Kidrič.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Prvaki iz Celja so končno prišli do prve prvenstvene zmage, zdaj imajo pet točk, medtem ko Bravo ostaja pri sedmih točkah.



VIDEO: gol Nina Pungerška:





GOOOL! Celjanom je odleglo. Zdaj vodijo z 2:0. Po strelu od daleč je v 76. minuti zadel Nino Pungeršek. Zelo natančen strel. Vratar Brava je bil brez moči.



67. minuta: Bravo vse bolj pritiska. Zdaj je poizkusil Žan Trontelj. Spet se je izkazal vratar Celja.



54. minuta: zdaj pa priložnost na drugi strani. V kazenskem prostoru je lepo preigraval Mičo Kuzmanovič, prišel do strela in za las zgrešil cilj.



50. minuta: še ena priložnost Brava. Z roba kazenskega prostora je poizkusil Mustafa Nukić, z obrambo pa se je spet izkazal Matjaž Rozman v vratih Celja.



VIDEO: priložnost Mustafe Nukića:





48. minuta: še ena velika priložnost za Bravo. Streljal je Vanja Drkušić in zgrešil cilj, a je potem na drugi strani za nekaj centimetrov pred golom zamudil Mustafa Nukić.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! Tako, za nami je prvih 45 minut igre, po katerih vodijo Celjani. Prvaki so tako na dobri poti, da pridejo do sploh prve prvenstvene zmage sezone, toda jasno je, da se Bravo ne bo kar tako predal. Obeta se zanimiv drugi polčas.



VIDEO: priložnost Roka Kidriča:





45. minuta: zdaj pa še ena velika priložnost za Bravo. Po podaji Sandija Ogrinca je z nekaj metrov z glavo poizkusil Rok Kidrič, a ni zadel.



45. minuta: spet je s strelom poizkusil Mičo Kuzmanović, a je bil vratar Igor Vekić na mestu.



VIDEO: priložnost Mustafe Nukića:





41. minuta: zdaj pa prva lepa priložnost za Bravo. Slabo je streljal Martin Kramarič, pred golom pa je z nekaj metrov žogo preusmeril Mustafa Nukić, a se je z odlično obrambo izkazal vratar Celja Matjaž Rozman.



VIDEO: gol Miča Kuzmanovića:





GOOOL! Celjani so v 18. minuti prišli do vodstva. Po desni strani je prodrl mladi Luka Kerin, pred golom je žogo odbil vratar Brava, a le do Miča Kuzmanovića, ki mu potem ni bilo težko zatresti nasprotnikove mreže. Bosanski napadalec, ki je poleti v Celje prišel iz velenjskega Rudarja, je prišel do prvenca v majici slovenskega prvaka.



11. minuta: še ena priložnost za Celje, po lepi akciji je do strela prišel Mičo Kuzmanović, a ni bil dovolj natančen. Žoga je zletela mimo gola.



10. minut: prvi strel na tekmi, zanj so poskrbeli Celjani. Streljal je Nino Pungeršek, a je vratar Brava žogo odbil v kot.



ZAČETEK TEKME! Začelo se je! Celjani, ki so lani prišli do zgodovinskega prvega naslova prvaka, lovijo sploh prvo zmago sezone, potem ko so v prvih štirih tekmah osvojili le dve točki. Dvakrat so remizirali in dvakrat izgubili. Bravo ima sedem točk.



V Celju je na sporedu tekma klubov, ki sta med tednom doživela bridki razočaranji. Celjani so se po porazu proti Araratu v Armeniji v kvalifikacijah za ligo Europa poslovili od Evrope, medtem ko je Bravo doživel nepričakovan poraz v pokalnem tekmovanju proti drugoligašu Beltincem.