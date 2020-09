Olimpija in Celje končno zmagala, Mura se ne ustavlja

V 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije so v nedeljo nogometaši vodilne Mure s 3:1 zmagali v Kopru in ohranili vodilni položaj. Olimpija je prišla do prve zmage, potem ko je v derbiju kroga v Stožicah premagala Domžale s 3:2. Prvaki iz Celja so prvo prvenstveno zmago sezone dočakali proti Bravu, ki so ga premagali z 2:0. V soboto je Tabor zadal nov boleč poraz Mariboru, Gorica pa je vknjižila prvo zmago pod vodstvom novega trenerja nad Aluminijem.

Trenerju Olimpije Dinu Skenderju, ki mu je po treh prvenstvenih tekmah brez zmage in izpadu iz Evrope že pošteno gorelo pod nogama, je odleglo. Olimpija je v četrtem poizkusu le prišla do prve zmage, za tri točke v Stožicah pa sta poskrbela srbska novinca v vrstah Ljubljančanov.

Že v četrti minuti je Djordje Ivanović zadel z enajstih metrov, potem ko je v kazenskem prostoru Domžal padel Endri Čekiči. Le štiri minute za tem je Janez Pišek poskrbel za izenačenje Domžal, potem pa je v 19. minuti Ivanović po mojstrskem strelu z glavo poskrbel za novo vodstvo Olimpije, ki ga je deset minut pozneje na 3:1 povišal njegov rojak Petar Bosić.

Potem vse do 72. minute nismo videli spremembe izida, nato pa je za znižanje zaostanka Domžal poskrbel njihov branilec Damjan Vuklišević in poskrbel, da so navijači Olimpije, ki jih je bilo tokrat na tribunah 500, trepetali za zmago, a so bili na koncu nasmejani.

Olimpija je zmagala in je dočakala prvo prvenstveno zmago, že v sredo pa bo lahko zabeležila še drugo, ko bo v zaostali tekmi gostila Gorico in imela priložnost, da na tretjem mestu z osmimi točkami ujela Maribor.

Mura je hitro prebolela boleč evropski poraz

Nogometaši vodilne Mure so se po četrtkovem visokem porazu proti PSV Eindhovnu z 1:5 in izpadu iz Evrope v nedeljo hitro pobrali in zanesljivo prišli do novih točk na Bonifiki. Samo 35 sekund je potreboval napadalec gostov Kevin Žižek, da je s pravcato mojstrovino Prekmurce popeljal v vodstvo.

Potem sta za goste zadela še Nino Kouter v prvem in Andrija Filipović na začetku drugega dela igre, tako da je bila tekma odločena. V 57. minuti je zaostanek domačih z drugim prvenstvenim golom sezone na 1:3 znižal Nardin Mulahusejnović in tako končal kar 398 minut dolg niz brez prejetega zadetka Mure, ki je v prvenstvu zadetek prejela sploh prvič v tej sezoni.

Celjani so v petem prvenstvenem krogu premagali Bravo z 2:0 in prišli do prve zmage v novi sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjani dočakali prvo prvenstveno zmago sezone

V prvi nedeljski tekmi smo videli obračun ekip, ki sta med tednom doživeli bridka poraza. Celjani so se po porazu proti Araratu v Armeniji v kvalifikacijah za ligo Europa poslovili od Evrope, v obračun z Bravom pa so vstopili tudi obremenjeni s tem, da v prvih štirih prvenstvenih tekmah niso zmagali. Bravo je med tednom razočaral v pokalu, v katerem je nepričakovano izgubil z drugoligašem iz Beltincev.

V tekmi, v kateri ni manjkalo priložnosti na eni in na drugi strani, so bili srečnejši in spretnejši Celjani, za katere je v prvem polčasu s prvencem v celjskem dresu zadel Mičo Kuzmanović, v drugem pa je zmago potrdil Nino Pungeršek.

Maribor spet padel v Sežani

Na prvi sobotni tekmi je Tabor na Krasu gostil redno iz prejšnje sezone Maribor. Štajerci so izgubili oba dvoboja (1:4) v Sežani, kjer je prvič v novi službi gostoval tudi nekdanji trner Tabora Mauro Camoranesi. Italijan je skušal prekiniti črno mariborsko serijo v zakleti Sežani, a motivirani domači so ponovno leteli in zasluženo zmagali s 3:1. Že v prvem polčasu so si priigrali številne priložnosti, šele četrto pa je v zadetek pretvoril kapetan Marko Krivičič.

Vodstvo je v drugem polčasu povišal grški napadalec Christos Rovas in napovedal novo veselje Primorcev nad vijolicami. Nekaj upanja je gostom z zadetkom tri minute pozneje prinesel rezervist Rok Kronaveter, a že čez štiri minute je bilo upanja konec. Po podaji s kota je z glavo natančno meril Mihael Briški in zabil še zadnji žebelj v krsto 15. slovenskih prvakov. Primorci so po zmagi in z novimi tremi točkami skočili na drugo mesto. Imajo celo točko več kot Maribor.

Goričani niso več zadnji

Pretresi pri Gorici so obrodili sadove. Vrtnice so pod vodstvom srbskega strokovnjaka Gordana Petrića vknjižile prve točke v sezoni in se odlepile z zadnjega mesta. V sicer ne preveč spektakularni nogometni predstavi je domače že v prvem polčasu v vodstvo popeljal Luka Volarič, končni izid pa je v sodnikovem dodatku postavil Semir Smajlagić.

Tudi Aluminij je imel nekaj svetlih trenutkov, a hrbet mu je obrnila tudi sreča. Pri izidu 0:1 je z glavo prečko zadel Marko Miletić. Goričani so po zmagi skočili pred šumarje, ki ostajajo z Olimpijo in Celjem pri le dveh točkah.

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog: Sobota, 26. september:

Tabor : Maribor 3:1 (1:0)

Krivičič 29., Rovas 66., Briški 73.; Kronaveter 69.



Gorica : Aluminij 2:0 (1:0)

Volarič 20., Smajlagić 90.+1 Nedelja, 27. september:

Celje : Bravo 2:0 (1:0)

Kuzmanović 19., Pungeršek 75.



Koper : Mura 1:3 (0:2)

Mulahusejnović 57.; Žižek 1., Kouter 35., Filipović 47.



Olimpija : Domžale 3:2 (3:1)

Ivanović 4./11m, 19., Bosić 29.; Pišek 8., Vuklišević 72.

Lestvica:

Aluminiju je NZS odvzela še dve točki.

Najboljši strelci:



3 – Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura), Žan Žužek (Koper)

2 – Djordje Ivanović (Olimpija), Rok Kronaveter (Maribor), Jasmin Mešanović (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper), Christos Rovas (Tabor Sežana), Tamar Svetlin (Domžale)

...

