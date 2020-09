Mura se je hitro pobrala po hudem evropskem porazu

Čeprav so Sobočani, ki bodo en mesec pogrešali Matica Maruška zaradi poškodbe stegenske mišice, v četrtek igrali naporno tekmo proti slovitemu PSV in končali evropske nastope, so v domačem prvenstvu še naprej na vrhu. S četrto zmago in remijem so pred vsemi tekmeci, so pa prvič v domači sezoni prejeli zadetek. Koprčani po drugi strani ostajajo pri eni zmagi in skupaj petih točkah.

Tekma na Bonifiki se še dobro ni začela, ko je Mura že vodila z 1:0. Od začetnega žvižga je minilo 37 sekund in že je Kevin Žižek žogo poslal v mrežo. In to zelo atraktivno. Po podaji Žige Kousa z desne strani je z volejem zadel za 1:0.

Mura je bila boljša v uvodu tekme, toda predvsem Dare Vršič je pokazal, da lahko zagrozi, posebej v 13. minuti, ko je zadel vratnico, in v 20., ko se je moral izkazati Matko Obradović.

Toda po zgrešenem strelu Andrije Filipovića v 33. minuti so črno-beli podvojili prednost v 35. minuti, takrat je Ivan Vargić po strelu Luke Bobičanca žogo odbil, a je ta končala pri Ninu Kouterju, ki jo je poslal v mrežo.

Kapetan Mure Nino Kouter se je izkazal z novim zadetkom. Foto: Mario Horvat/Sportida

Takoj v uvodu drugega polčasa so v 47. minuti Sobočani še povečali prednost. Po kombiniranju v kazenskem prostoru je najprej Žižek žogo poslal v vratnico, odbito žogo pa je Filipović pospravil v mrežo.

Deset minut pozneje pa je kot prvi Obradovića v tej sezoni slovenske prve lige premagal Nardin Mulahusejnović, potem ko je iz bližine unovčil podajo Stefana Stevanovića, ki je imel na desni strani ogromno prostora.

V 64. minuti je na drugi strani Filipović znova poskusil, z roba kazenskega prostora je oplazil prečko koprskih vrat. Malce pozneje je s prostega strela od daleč za malo zgrešil Bobičanec, isti igralec je nato še enkrat močno sprožil s prostega strela, takrat je bil na mestu Vargić.

Mura je tudi v nadaljevanju sprožila še nekaj strelov, ki pa niso bili dovolj dobri za novo spremembo izida.

Koper bo v 6. krogu v soboto gostoval v Kidričevem, Mura pa v nedeljo pri Bravu.

Koper : Mura 1:3 (0:2)

Stadion Bonifika, omejeno število gledalcev, sodniki: Perić, Praprotnik, Vojska.



Strelci: 0:1 Žižek (1.), 0:2 Kouter (35.), 0:3 Filipović (47.), 1:3 Mulahusejnović (57.).



Koper: Vargić, Palčič, Cerovec, Žužek, Mišić, Dodlek, Pejić (od 46. Čirjak), Vošnjak (od 34. Stevanović), Balta (od 70. Guberac), Vršič, Mulahusejnović.

Mura: Obradović, Šturm, Gorenc, Karničnik, Kous, Horvat, Kozar, Kouter (od 90. Štrakl), Filipović (od 72. Marič), Bobičanec (od 90. Maroša), Žižek (od 85. K. Cipot).



Rumeni karton: Mulahusejnović.

ZADETKI:

Kevin Žižek:

Nino Kouter:

Andrija Filipović:

Nardin Mulahusejnović: