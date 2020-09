Tudi Camoranesi ni zmogel prekiniti sežanskega uroka #video

Prve pol ure v Sežani je bilo bolj ali manj v domeni Sežancev, ki so si priigrali kar nekaj zrelih priložnosti, v 29. minuti pa so tudi zasluženo povedli. Marko Krivičić se je odločil za strel z roba kazenskega prostora malce z leve strani in žogo poslal v nasprotni zgornji kot mariborskih vrat.

Pred tem se je dvakrat moral izkazati tudi Ažbe Jug, in sicer v 17. minuti, potem ko je povsem osamljen z dobrih desetih metrov sprožil Kevin Doukoure Grobry, in v 19., ko je ustavil strel iz bližine Christosa Rovasa. Slednji je imel v 22. novo veliko priložnost, a povsem neoviran zgrešil s strelom z glavo.

Po golu so se malce prebudili tudi gosti, tokrat je prvič kapetanski trak nosil Jasmin Mešanović, in v 39. minuti je Aljoša Matko poskusil z volejem, a je Jan Koprivec žogo odbil v kot. Kljub pritisku v končnici Maribor ni več resneje ogrozil sežanskega vratarja.

Rok Kronaveter je spet zadel na poraza ni mogel preprečiti. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V uvodu drugega dela so domači spet nevarno zagrozili in zadeli okvir vrat, a iz prepovedanega položaja, v 53. minuti je na drugi strani s prostega strela za malo zgrešil Amir Dervišević, v 64. pa je bil nevaren še Denis Klinar.

Toda v 66. minuti so vijolični doživeli nov hladen tuš, saj je po lepi podaji za hrbet domače obrambe zadel Grk Rovas. Takoj zatem so imeli izjemno priložnost za znižanje zaostanka gosti, po Mešanovićevi podaji se je pred praznimi vrati znašel Peričić, a slabo zadel žogo in zgrešil.

V 69. minuti pa je Štajercem le uspelo zadeti, po podaji z desne strani je na drugi vratnici iz bližine na drugi tekmi zapovrstjo zadel rezervist Rok Kronaveter. Toda že štiri minute pozneje so Kraševci spet vodili za dva, po kotu z leve strani je namreč z glavo zadel Mihael Briški.

Na razburljivi tekmi je že v naslednjem napadu Kronaveter zadel prečko iz bližine, v 75. minuti je Jug preprečil nov zadetek domačih, ki so prek Dina Stančiča poskusili z glavo, tako da je ostalo pri 3:1, kolikor je bil izid tudi na koncu.

Tabor bo v 6. krogu prihodnjo nedeljo gostoval v Celju, Maribor pa bo gostil Olimpijo.

Potek srečanja v Sežani:

KONEC TEKME!

74. minuta: Kakšna tekma! Kronaveter je imel spet na nogi izenačenje, a je njegov poskus zadel prečko in ostalo je pri visokem vodstvu domačih. Lepo je prodrl Klinar ter lepo našel zvezdnika vijoličnih, ki pa mu je, kot že rečeno, zmanjkalo nekaj športne sreče.

VIDEO: prečka Maribora:

73. minuta: GOOOL! 3:1! Tabor je spet na varni razdalji. Po podaji s kota Mihaljevića je v polno z glavo zadel Mihael Briški! Le še zadetek nas loči do tistega že znanega 4:1.

VIDEO: veselja Maribora ni trajalo dolgo:

69. minuta: GOOOL! 2:1! Maribor še upa. Po dolgi podaji z avta je z glavo podaljšal Peričić na drugi vratnici pa je povsem sam v polno zadel Rok Kronaveter. Krona je v igro prišel le štiri minute prej.

VIDEO: Maribor je znižal:

67. minuta: Sežana je res zakleta za Maribor! Zakaj? Ko meter od gola žogo pošlješ mimo, je vse jasno. Poglejte, kaj je po podaji Mešanovića uspelo Peričiću. Neverjetno.

VIDEO: Ko ne gre, ne gre:

66. GOOOL! 2:0! Tabor Sežana vodi že z 2:0! V polno je v hitrem protinapadu zadel še Rovas. Grški napadalec je žogo poslal med nogami Juga.

VIDEO: Grk povišal prednost Tabora:

64. minuta: Denis Klinar je po samostojnem prodoru prišel do udarca, a je žoga švignila mimo leve vratnice.

VIDEO: Lep poskus Klinarja:

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

43. minuta: Še ena lepe priložnost za Maribor. Najprej je z glavo poskušal Špiro Peričića, nato je pa je do strela prišel še kapetan Mešanović, a je njegov strel lepo blokiral Doukoure.

39. minuta: Prva malce bolj nevarna akcija tudi za goste. Rudi Požeg Vancaš je med prodorom do zaključka, Sežanci so njegov poskus blokirali, odbitek pa je prišel do Matka, njegov strel pa je Koprivec odbil v kot.

29. minuta: GOOOL! 1:0! Tabor zasluženo vodi! Po podaji Aldairja Djala je mojstri zadetek v levi zgodnji kot Juga zadel Marko Krivičič!

VIDEO: V četrto gre rado, Krivičič zadeva:

22. minuta: Še tretja smrtna priložnost za zadetek Tabora. Po predložku Denisa Kouaa se je sam kot duh pred golom Maribora znašel Christos Rovas, a grški napadalec je tako slabo zadel žogo z glavo, da je sam sebe zadel v roko, nato pa se je žoga odkotalila v gol-avt.

VIDEO: Grk bi moral zadeti, a ...

19. minuta: Spet je bilo vroče pred vrati Maribora, a gostje z veliko sreče in pomočjo prisebnega Kolmaniča niso prejeli zadetka. Streljal je Aldair Djalo, pred golom v nadaljevanju akcije poskušal Rovas, vendar naš vratar zmagovalec dvoboja.

VIDEO: Še drugič vroče pred mariborskimi vrati:

17. minuta: Noro! Kakšna priložnost za Tabor, a vratar Ažbe Jug se je izkazal z izjemno obrambo. Dominik Mihaljević je po spretnem preigravanju v kazenskem prostoru s povratno podajo po tleh našel Kevina Doukoureja, ki je povsem neoviran močno streljal, a malce preveč po sredini, Jug pa se je izkazal s fantastično obrambo.

VIDEO: Doukoure močno sprožil in izjemna obramba Juga:

15. minuta: V prvi minutah tekme nismo videli nič pretresljivega. Videli pa smo prvi rumeni karton. Prejel ga je obrambni igralec gostov Žan Kolmanič.

ZAČETEK TEKME! Zanimivo pri Mariboru prvič kapetanski trak nosi Jasmin Mešanović.

Informacija: Maribor je na zadnji dveh gostovanjih v Sežani prejel kar osem zadetkov. Obakrat je izgubil z 1:4.

Začetni postavi:

Pred tekmo:

Nogometna prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila na Krasu. V mestu, kjer deluje novi predsednik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) Igor Bole, se bo ob 15.30 pri Taboru mudil Maribor. Vijolice nerade pomnijo dvoboje na stadionu Rajko Štolfa, saj so izgubile zadnje tri tekme. V prejšnji sezoni so doživele dve ponižanji, obakrat so bile češnjice boljše s 4:1. Nazadnje 9. julija, ko je Kraševce vodil še Mauro Camoranesi, tokrat pa se bo nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa v Sežani prvič predstavil kot tekmec. Iskal bo pot do zmage, s katero bi se Maribor vrnil na vodilni položaj. Vsaj do nedelje, ko dvoboj 5. kroga čaka še Muro. ''Tekma v Sežani bo posebna samo do začetnega sodniškega piska, med tekmo nikakor ne več. Potem bom želel zmagati. Zaigrati pametno in osvojiti tri točke,'' ne skriva cilja trener Maribora, ki odlično pozna nekdanje varovance, kar bi se lahko izkazalo za ključno prednost pri prekinitvi črnega niza vijolic na Krasu.

Mariborčani ne bodo zaigrali v najmočnejši zasedbi, na seznamu manjkajočih, prav vsi imajo opravka s poškodbo mišice, so Martin Milec, Gregor Bajde, Luka Uskoković in Luka Zahović, v zadnjih sezonah prvi strelec moštva, ki bi lahko do konca prestopnega roka zamenjal okolje. Manjkal bo tudi Jan Repas, ki se šele vrača k treningom. Ne bo pa manjkalo občinstvo, atraktivni dvoboj v Sežani, ki obeta veliko zadetkov, bo spremljalo do 500 gledalcev. Goran Stanković, ki je pri Taboru nasledil Camoranesija, pospešeno spoznava izbrance, med njimi je bil na zadnjih tekmah najbolj nevaren in razigran Portugalec (reprezentant Gvineje Bissau) Aldair Adulai Djalo Balde. Tokrat ga čaka veliki preizkus, v goste prihaja najuspešnejši slovenski klub.