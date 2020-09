Z novim trenerjem do prve zmage v sezoni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nogometaši Gorice so v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Aluminij z 2:0 (1:0).

Novogoričani, ki so v zadnjem tednu pripeljali odmevni okrepitvi - Matijo Široka in Etiena Velikonjo -, so igrali prvič pod vodstvom Gordana Petrića in v prvi polovici polčasa pokazali boljšo igro, v 13. minuti pa prvič zagrozili, ko je bil Semir Smajlagić nenatančen z desne strani.

V 20. pa so povedli, ko je tudi z desne strani v kazenskem prostoru sprožil Luka Volarič in žogo močno poslal pod prečko za 1:0. Šest minut pozneje je nov poskus podajalca pri prvem golu Smajlagića ustavil Luka Janžekovič. Na drugi strani so Kidričani po zadetku zaigrali odločneje, toda večinoma prešibko streljali, tudi Lovro Grajfoner v 36. minuti.

V drugem polčasu so imeli pobudo gosti, Mihael Klepač je poskusil v 54. in 67. minuti, prvič je meril nenatančno s 13 metrov, drugič pa je Uroš Likar žogo ukrotil, v 58. minuti pa je od daleč zgrešil še Marcel Čermak. Na drugi strani je v 68. minuti Goran Cvijanović z 20 metrov žogo poslal malo čez gol.

V 70. minuti je najprej Marko Maletić zadel prečko iz bližine s strelom z glavo, nato pa je Likar ustavil poskus Klepača z leve strani. Že v sodniškem dodatku pa so Novogoričani potrdili zmago, potem ko je Smajlagić skoraj s polovice "lobal" Janžekoviča, ki je stekel iz svojih vrat.

Gorica bo v 6. krogu v soboto gostovala v Domžalah, Aluminij pa bo gostil Koper.

Gorica : Aluminij 2:0 (1:0) Športni park, omejeno število gledalcev, sodniki: Žnidaršič, Mikača, Salkić. Strelca: 1:0 Volarič (20.), 2:0 Smajlagić (90.). Gorica: Likar, M. Kavčič, Tomiček, T. Kavčič, Hodžić, Grudina, Cvijanović (od 74. Bardanca), Nkama (od 86. Jermol), Volarič (od 61. Begić), Oyewusi (od 73. Velikonja), Smajlagić. Aluminij: Janžekovič, Ploj, Pantalon, Azemović, Jakšić, Horvat (od 64. Maletić), Grajfoner, Čermak, Pečnik (od 64. Matjašič), Klepač, Flakus Bosilj.



Rumeni karton: Horvat.

Rdeči karton: /.