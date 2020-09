Srba poskrbela za prvo zmago Olimpije

Olimpija je tekmo z Domžalami pričakala z nizom sedmih tekem brez zmage v domači ligi, upoštevajoč še prejšnjo sezono. Tudi sama igra v prejšnjih tekmah ni bila spodbudna, a izbranci Dina Skenderja so tokrat pokazali malce boljši obraz in tudi po zaslugi dveh zadetkov Đorđeja Ivanovića prišli do prve zmage v sezoni. Na drugi strani so Domžalčani prekinili niz dveh zmag oziroma treh tekem brez poraza v ligi.

Olimpija je dvoboj proti Domžalam igrala brez kaznovanega Mirala Samardžića, pri Domžalah pa so zaradi poškodb in drugih vzrokov manjkali Marco Da Silva, Arnel Jakupović, Tilen Klemenčič, Slobodan Vuk, Žiga Repas, Sven Šoštarič Karič in Jošt Urbančič.

Ljubljančani so povedli že v četrti minuti, ko je Đorđe Ivanović unovčil najstrožjo kazen, ki jo je zaradi domnevnega odrivanja Endrija Čekičija (ta si tako kot Nejc Vidmar in Ante Vukušić želi zapustiti klub) zakrivil Andraž Žinič.

V naslednjem napadu je bil blizu izenačenja Dario Kolobarić, a mu iz bližine iz težkega položaja ni uspelo žoge usmeriti v mrežo. So pa Domžalčani izenačili v osmi minuti, ko je z volejem z enajstih metrov zadel Janez Pišek.

Nova lepa priložnost je sledila v 12. minuti, poskusil je Čekiči v kazenskem prostoru, izkazal pa se je Grega Sorčan. Je pa slednji spet klonil v 19. minuti. Timi Max Elšnik je lepo podal v kazenski prostor z leve strani, Ivanović pa je povsem neoviran z glavo zadel za 2:1.

Trenerju Olimpije Dinu Skenderju je odleglo. Foto: Vid Ponikvar

Deset minut pozneje pa nov zadetek Ljubljančanov, po podaji z leve strani Senijadu Ibričiću ni uspelo izbiti žoge, z glavo jo je podaljšal do spretnega Radivoja Bosića, ki je zadel iz bližine.

Uvod drugega polčasa ni bil tako razburljiv, Matej Podlogar je po uri igre poskusil v kazenskem prostoru iz težkega položaja, a zadel le zunanji del mreže.

V 72. minuti pa so Domžalčani zmanjšali zaostanek, po kotu in izbiti žogi je močno sprožil Pišek, žoga pa je končala pred vrati in nogami Damjana Vukliševića, ki jo je le še potisnil v mrežo.

V 85. minuti je imel izjemno priložnost za izenačenje Kolobarić, Žiga Frelih pa je pravočasno reagiral in blokiral strel. Štiri minute pozneje pa je pri Olimpiji Uroš Korun za malo zgrešil cilj s prostega strela.

Olimpija bo v 6. krogu v nedeljo gostovala v Mariboru, Domžale pa bodo dan prej gostile Gorico.

Olimpija : Domžale 3:2 (3:1)

Stadion Stožice, omejeno število gledalcev, sodniki: Šmajc, Pospeh, Smej.



Strelci: 1:0 Ivanović (4./11 m), 1:1 Pišek (8.), 2:1 Ivanović (19.), 3:1 Bosić (29.), 3:2 Vuklišević (72.).



Olimpija: Frelih, Pavlović, Perković (od 82. Ljaskov), Korun, Andrejašič, Caimacov, Elšnik, Čekiči (od 77. Ostrc), Bosić (od 77. Kurež), Ivanović (od 86. Blagaić), Vombergar.

Domžale: Sorčan, Sikošek (od 61. Sikimić), Makovec, Vuklišević, Žinič, Husmani, Svetlin (od 74. Mujan), Pišek, Ibričić, Kolobarić, Podlogar (od 74. Käit).



Rumeni kartoni: Vombergar, Caimacov, Elšnik; Pišek.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Olimpija je v zadnjih minutah trepetala, a ji je na koncu le uspelo priti do tako želene prve prvenstvene zmage sezone.



85. minuta: kakšna priložnost za Domžale. Pred vratarja Olimpije je prišel Dario Kolobarić, a se je z izjemno obrambo izkazal Žiga Frelih.



VIDEO: gol Damjana Vukliševića:





GOOOL!!! Po odbitem strelu vratarja Olimpije je v 72. minuti do žoge prišel Damjan Vuklišević in znižal zaostanek Domžal na 2:3. V Stožicah bo v zadnjih minutah zelo zanimivo ...



61. minuta: do strela v kazenskem prostoru Olimpije je prišel Matej Podlogar, a se ni izkazal. Njegov strel je zgrešil cilj.



60. minuta: za nami je prvih 15 minut v drugem polčasu, ki je za zdaj precej manj razburljiv, kot je bil prvi.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Lahko Domžale pridejo do preobrata ali bo Olimpija le prišla do prve prvenstvene zmage v tej sezoni?



POLČAS! Za nami je zanimivih prvih 45 minut, v katerih je prevladovala Olimpija, a so imele tudi Domžale nekaj priložnosti in se zagotovo ne bodo predajale.



VIDEO: gol Radivoja Bosića:





GOOOOL! Olimpija vodi s 3:1. Po kotu je v 29. minuti zadel Radivoje Bosić. Še en srbski nogometaš, ki je v Stožice prišel letos poleti.



VIDEO: gol Djordjeta Ivanovića:





GOOOOL! Drugi gol Djordjeta Ivanovića, ki je mojstrsko zadel z glavo po podaji Timija Maxa Elšnika v 19. minuti.



VIDEO: priložnost Endrija Čekičija:





12. minuta: po kotu Olimpije je pred golom odlično streljal Endri Čekiči, ampak mu je gol z izjemno obrambo preprečil Gregor Sorčan.



VIDEO: gol Janeza Piška:





GOOOL!!! Vodstvo Olimpije ni zdržalo dolgo. V 8. minuti je do strela v kazenskem prostoru prišel Janez Pišek in po strelu iz voleja izenačil na 1:1.



VIDEO: vratnica Daria Kolobarića:





6. minuta: ni manjkalo veliko, pa bi Domžale takoj po golu Olimpije izenačile. Pred golom je bil Dario Kolobarić in zatresel okvir vrat.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in gol Djordjeta Ivanovića:





GOOOL!!! Z enajstih metrov je bil uspešen Srb Djordje Ivanović in prišel do prvega prvenstvenega gola v dresu Olimpije. Ljubljančani so prišli šele do drugega gola v tej prvenstveni sezoni, tudi tega so zabili z najstrožje kazni. Na njihov prvi prvenstveni gol iz igre pa še čakamo ...



4. minuta: enajstmetrovka za Olimpijo! Po prodoru Endrija Čekičija je Albanec ob dvoboju z Andražem Žiničem padel v kazenskem prostoru, sodnik pa je ob negodovanju gostov pokazal na enajstmetrovko.



ZAČETEK TEKME! Olimpija, ki jo sredi tedna čaka še zaostala tekma proti Gorici, v prvih treh krogih še ni zmagala, medtem ko imajo Domžale po štirih tekmah sedem točk in so v Stožicah prišle v dobri formi. Na zadnjih dveh tekmah so namreč dvakrat zmagale. Kako pa se bo razpletel današnji derbi 5. prvenstvenega kroga?