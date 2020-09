Začenja se pokal, Nafta se vrača na Gorenjsko

Med reprezentančnim premorom, ki poteka zaradi začetka lige narodov, bo nemoteno potekala druga liga, odigrana pa bo tudi večina dvobojev uvodnega kroga pokalnega tekmovanja. Zadnja potnika v osmino finala bosta znana šele 16. oziroma 23. septembra, ko bodo v Ljubljani gostovale Domžale, Bravo pa v Prekmurju pri Beltincih.

Štiri najboljše slovenske ekipe v sezoni 2019/20, ki so si zagotovile tudi nastop v Evropi, se bodo tekmovanju pridružile v drugem krogu. To so državni prvak Celje, podprvak Maribor, tretjeuvrščena Olimpija in Mura, aktualni pokalni zmagovalec, ki je v prejšnji sezoni v prekmurskem finalu na Brdu pri Kranju ugnala Nafto. Lendavčani, ki jim gre v tej sezoni odlično v drugi ligi, bodo danes gostovali v Šenčurju, nedaleč stran od prizorišča zgodovinskega finala, v katerem so ostali praznih rok proti črno-belim.