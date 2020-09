Mura skočila na vrh, Olimpija spet ni zmagala

Mura je z v zadnji tekmi 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije z 1:0 premagala Gorico in skočila na vrh prvenstvene lestvice, kar je izjemna popotnica za četrtkov evropski spektakel, ko v Fazanerijo prihaja PSV Eindhoven. Olimpija je pred tem z 0:1 izgubila v Kidričevem pri Aluminiju. Domžale so po preobratu doma s 3:1 premagale Tabor. Jubilejni stoti štajerski derbi med Mariborom in Celjem se je v soboto končal brez zmagovalca (2:2), z remijem sta se razšla tudi Bravo in Koper.

Mura še na šesti tekmi v tej sezoni ni prejela zadetka in prišla do nove zmage, z njo pa skočila na vrh prvenstvene lestvice in nakazala, da utegne biti konkurenčna v boju za naslov prvaka. Trener Prekmurcev Ante Šimundža, ki se je ta teden veselil velike zmage nad danskim Aarhusom s 3:0, je pred novim evropskim spektaklom, ko v Fazanerijo prihaja nekdanji evropski prvak PSV Eindhoven, spočil nekatere nosilce igre, kar se je seveda poznalo.

Kljub temu je Mura prišla do nove zmage, odločilen trenutek pa se je zgodil na začetku drugega polčasa. Po igranju z roko v svojem kazenskem prostoru branilca Matije Kavčiča je glavni sodnik tekme pokazal na enajstmetrovko, ki jo je v gol spremenil Amadej Maroša in v Mursko Soboto prinesel nove tri točke.

Gorica, pri kateri je med tednom prišlo do menjave na trenerskem mestu - Borivoja Lučića je nadomestil Gordan Petrić, ki pa tokrat še ni sedel na klopi Novogoričano -, je na tretji tekmi v tej sezoni še tretjič ostala povsem praznih rok.

Prekršek za enajstmetrovko in gol Amadeja Maroše:



Trenerju Olimpije Dinu Skenderju v teh trenutkih zagotovo ni lahko. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija je v Kidričevem doživela nov spodrsljaj

Olimpija, ki je v četrtek nesrečno in nespretno končala svojo evropsko pot, je skušala rane zaceliti v Kidričevem, a tam prejela še en udarec. Aluminij, ki je pred to tekmo, upoštevajoč zaključek prejšnje sezone, na novo prvenstveno zmago čakal kar šest tekem, je bil boljši nasprotnik Ljubljančanov od prve do zadnje minute, do gola, ki je Kidričanom prinesel zmago, pa prišel v 72. minut, ko je po lepi akciji zadel Jure Matjašič. Olimpija tako pri treh odigranih tekmah ostaja pri zgolj dveh točkah in vprašanje je, ali bo njen trener Dino Skender preživel še ta neuspeh. Glede na prakso predsednika Milana Mandarića zagotovo ne …

Gol Jureta Matjašiča:



Najstnik junak zmage Domžal

V prvi nedeljski tekmi so Domžale po slabem začetku sezone prišle do druge zaporedne prvenstvene zmage. Po golu Grka Christosa Rovasa, ki je Tabor v 27. minuti popeljal v vodstvo, je sicer kazalo drugače, a je že dve minuti pozneje na 1:1 izenačil Senijad Ibričić po lepi podaji Tamarja Svetlina. Prav ta komaj 19-letni up Domžalčanov je v 58. minuti tudi zadel prvič, v 72. minuti pa še drugič in postal nesporni junak nove domžalske zmage.

Drugi gol Tamarja Svetlina v Domžalah:

Celjani dvakrat vodili, Mariborčani dvakrat izenačili

V soboto sta bili na sporedu dve tekmi. Stoti medsebojni obračun Maribora in Celja, podprvaka in prvaka iz prejšnje sezone, se je končal brez zmagovalca. Gostje, ki so v minuli sezoni dobili obe tekmi v Ljudskem vrtu, so tokrat dvakrat vodili, domači pa so dvakrat izenačili. Tako so prišli do osme točke in vsaj začasno ostajajo na vrhu lestvice, medtem ko so Celjani pri zgolj dveh točkah in še brez zmage.

Prvake je v 18. minuti v vodstvo popeljal kapetan Mitja Lotrič, domači so prek Jasmina Mešanovića izenačili v 57. minuti. Goste je v novo vodstvo popeljal rezervist Jakob Novak, Mariborčanom pa je točko z mojstrskim zadetkom le dve minuti kasneje, v 80. minuti, priboril Rok Kronaveter.

Mojstrovina Kronavetra:

Na prvi sobotni tekmi v Spodnji Šiški prav tako nismo videli zmagovalca. Bravo in Koper sta se razšla brez zadetkov (0:0).

Sobota:

Bravo : Koper 0:0



Maribor : Celje 2:2 (0:1)

Mešanović 57., Kronaveter 80.; Lotrič 18., Novak 78. Nedelja:

Domžale : Tabor 3:1 (1:1)

Ibričić 29., Svetlin 58., 78.; Rovas 27.



Aluminij : Olimpija 1:0 (0:0)

Matjašič 72.; R.K.: Samardžić 90./Olimpija



Mura : Gorica 1:0 (0:0)

Maroša 52./11m

Lestvica:

Aluminiju je NZS odvzela še dve točki.

Najboljši strelci:



3 - Dario Kolobarić (Domžale), Žan Žužek (Koper)

2 - Andrija Filipović (Mura), Nino Kouter (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Tamar Svetlin (Domžale)

...

Poročila s tekem:

