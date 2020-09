Olimpija je spet padla v Kidričevem

Agonija ljubljanske ekipe se nadaljuje. Potem ko so med tednom izpadli iz kvalifikacij evropske lige, tudi v domačem prvenstvu še čakajo na zmago. Po dveh remijih so tokrat doživeli poraz v Kidričevem proti Aluminiju, ki je bil precej konkretnejši tekmec in prišel do svojega prvega slavja v tej sezoni.

Olimpija je tekmo spet začela z odmevnima okrepitvama v napadalnem delu, Đorđejem Ivanovićem in Andresom Vombergarjem, kljub temu pa si v prvem polčasu ni priigrala odmevne priložnosti.

Precej konkretnejši so bili domači, ki so trikrat ogrozili Žigo Freliha v ljubljanskih vratih. Prvi je do strela v ugodnem položaju prišel Nemanja Jakšić v 14. minuti, a bil precej nenatančen, v 29. minuti je Tilen Pečnik prodrl po levi strani in zadel drugo vratnico, v 37. pa je David Flakus Bosilj prav tako zgrešil iz ugodnega položaja malce na desni strani kazenskega prostora.

Takoj po začetku drugega polčasa so domači izigrali ljubljansko obrambo, do strela je najprej prišel Mihael Klepač, a je bil Frelih na mestu, odbito žogo pa je daleč mimo vrat poslal Flakus Bosilj.

Odločitev je padla v 72. minuti

V 53. minuti je bilo bolj vroče tudi v kazenskem prostoru Kidričanov, ko je Denis Šme streljal, Luka Janžekovič pa je žogo odbil. Zatem so domači "počistili" še pred golovo črto. Pozneje je z glavo malce previsoko meril še Miral Samardžić, na drugi strani pa Marcel Čermak ob strelu z roba kazenskega prostora.

V 66. minuti je Ante Vukušić, ki je prišel s klopi, zgrešil s strelom z desne strani, v 72. minuti pa so domači povedli. Izigrali so domačo obrambo Čermak je podal z leve strani pred vrata, kamor je pritekel Jure Matjašič in jo potisnil v mrežo. V 83. minuti je na drugi strani nevarno meril Timi Max Elšnik, a je ostalo pri vodstvu domačih.

So pa gosti v 90. minuti ostali brez Samardžića, ki je zaradi udarca s komolcem v skoku dobil drugi rumeni karton in moral z igrišča.

Aluminij bo v 5. krogu v soboto gostoval v Novi Gorici, Olimpija pa bo dan pozneje gostila Domžale.

Aluminij : Olimpija 1:0 (0:0)

Športni park, omejeno število gledalcev, sodniki: Perić, Vidali, Habibović.



Strelec: 1:0 Matjašič (72.).



Aluminij: Janžekovič, Azemović, Horvat, Pantalon, Jakšić, Čermak, Pečnik (od 80. Kukuličić), Ploj, Grajfoner, Flakus Bosilj (od 87. Maletić), Klepač (od 64. Matjašič).

Olimpija: Frelih, Korun, Samadržić, Šme (od 77. Bagarić), Pavlović, Caimacov (od 46. Kurež), Elšnik, Kapun (od 77. Ostrc), Čekiči (od 64. Vukušić), Ivanović (od 88. Blagaić), Vombergar.



Rumeni kartoni: Jakšić; Ivanović, Caimacov, Samardžić, Korun.

Rdeči karton: Samardžić (90.).

Potek tekme v živo:

KONEC! Še en udarec za Olimpijo in njenega trenerja Dina Skenderja. Po evropski klofuti jo je skupila še v Kidričevem in tudi po tretji prvenstveni tekmi ostaja brez zmage.



90. minuta: zdaj pa še rdeč karton za kapetana Olimpije Mirala Samardžića, ki mora predčasno z igrišča zaradi drugega rumenega kartona.



83. minuta: kakšen strel Timija Maxa Elšnika in kakšno posredovanje črnogorskega branilca Emirja Azemovića, ki je žogo odbil z glavo na golovi črti in poskrbel, da rezultat na semaforju ostaja 1:0.



VIDEO: gol Jureta Matjašiča:



GOOOL! Aluminij je v 72. minuti unovčil premoč in prišel do vodstva. Po levi strani je prodrl Čeh Marcel Cermak in lepo podal v sredino, kjer Juretu Matjašiču žoge ni bilo težko spraviti v mrežo.



64. minuta: zdaj je s strelom poizkusil najboljši strelec slovenskega prvenstva v prejšnji sezoni, ki je na igrišče prišel s klopi, Ante Vukušić. Za las je zgrešil cilj. Ostaja pri izidu 0:0.



53. minuta: zdaj je bila nevarna Olimpija. Dvakrat sta zapretila branilca. Najprej je po kotu do strela v kazenskem prostoru prišel Denis Šme, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Aluminija, v nadaljevanju akcije pa je do strela prišel še kapetan Ljubljančanov Miral Samardžić, ampak za las zgrešil cilj. Žoga je zletela čez gol.



VIDEO: velika priložnost Aluminija:



47. minuta: velika priložnost za Aluminij. Po lepi akciji je pred gol Olimpije prišel Mihael Klepač, se znašel iz oči v oči z Žigo Frelihom, a se je ta izkazal z obrambo. Do odbite žoge je prišel David Flakus Bosilj, a streljal mimo vrat. Ljubljančani so lahko srečni, da ne zaostajajo ...



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Trener Olimpije Dino Skender je opravil prvo menjavo. Iz igre je potegnil Moldavca Michaila Caimacova, v ogenj pa porinil mladega Gala Kureža.



POLČAS! V prvem delu igre nismo videli gola, je bil pa kanček boljši Aluminij. Olimpija bo morala v drugem polčasu, če želi dočakati prvo zmago, pokazati precej več.



37. minuta: Velika priložnost za Aluminij. Do strela je v kazenskem prostoru prišel mladi, komaj 18-letni napadalec Aluminija David Flakus Bosilj. Njegov strel je le za las zgrešil vrata Olimpije.



VIDEO: vratnica Tilna Pečnika:





29. minuta: velika priložnost za Aluminij. Do žoge in strela v kazenskem prostoru je prišel Tilen Pečnik in že premagal vratarja Olimpije, a je Ljubljančane rešila vratnica.



15. minuta: za nami je prvih 15 minut igre, na igrišču pa za zdaj nismo videli gola in niti ne večjih priložnosti.



Začetek dvoboja v Kidričevem.



Pred nami je še tekma v Kidričevem, kjer bo ranjena Olimpija, ki je med tednom nesrečno izpadla iz Evrope, pri Aluminiju iskala prvo prvenstveno zmago sezone. Na prvih dveh prvenstvenih tekmah je namreč remizirala. Še precej slabše gre Kidričanom, ki so po treh odigranih prvenstvenih tekmah celo v minusu. Na igrišču so namreč osvojili eno točko, a jih je zaradi bojkota uvodne prvenstvene tekme proti Mariboru, Nogometna zveza Slovenije kaznovala z odvzemom dveh točk.