Mura namučila Olimpijo, Maribor poskočil na vrh #video

V zadnji tekmi 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta se Olimpija in Mura v Stožicah razšli brez zadetkov. Tabor je pod vodstvom novega trenerja Gorana Stankovića premagal "negativni" Aluminij (3:1), Koper je po veličastnem preobratu v Novi Gorici pokvaril načrte vrtnicam (4:2). Na vrhu lestvice je po novem Maribor, ki je v prvem nastopu pod taktirko Maura Camoranesija visoko premagal Bravo (4:1). Domžale so v gosteh prizadejale boleč poraz prvaku Celju (2:1).

Olimpija : Mura 0:0

Konec dvoboja v Ljubljani. Olimpija in Mura sta zadržali mrežo nedotaknjeno, gostje iz Murske Sobote so bili nevarnejši in zapravili večje število zrelih priložnosti (razmerje v strelih na gol 15:4, od tega streli v okvir vrat 2:2), hkrati pa ostajajo tudi po tretji tekmi v novi sezoni brez prejetega zadetka. Mura se je izenačila z vodilnim Mariborom po številu točk, zmaji pa (s tekmo manj) za vodilnim dvojcem zaostajajo pet točk. 90. minuta: tekma, na kateri je sodnik Roberto Ponis pokazal že osem rumenih kartonov (po štiri na vsaki strani), še ni ponudila nobenega zadetka. Na sporedu je še pet minut sodnikovega podaljška. 73. minuta: vratar Olimpije Žiga Frelih si je privoščil nerazumljivo napako. Podal je v noge nogometašem Mure, ki so krenili v protinapad, po desni strani je v kazenski prostor prodrl Luka Bobičanec, nato pa poslal žogo čez vrata. To je bila ena najlepših priložnosti na tekmi. Priložnost Luke Bobičanca: 71. minuta: po napaki Enrika Ostrca se je Muri ponudila priložnost za hiter protinapad. Kevin Žižek je zamudil idealen trenutek, da bo zaposlil soigralce, nato pa se odločil za strel, ki se je izkazal za nenevarnega. Ostaja 0:0. 55. minuta: Mura je bila blizu vodstva. Kevin Žižek je dvakrat ogrozila vrata Ljubljančanov. Prvič se je izkazal Žiga Frelih in ubranil strel, drugič pa je visoki napadalec Prekmurcev poslal žogo mimo vrat. Priložnosti Kevina Žižka: 49. minuta: Enrik Ostrc je streljal z razdalje, vratar Mure Matko Obradović je odbil žogo z nogo, nato pa je v nasprotnem napadu Žiga Kous ogrel dlani Žige Freliha. To je bil prvi strel Mure v okvir vrat. Konec prvega polčasa. To je prvih 45 minut v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije, v katerih gledalci niso dočakali vsaj enega zadetka. Oba kluba se bosta v četrtek predstavila tudi v Evropi. Mura v strelih na gol vodi 6:3, Olimpija pa je edina sprožila strel v okvir vrat (1:0). 45. minuta: zdaj je bilo vroče pred vrati Mure. Srbski novinec v vrstah Olimpije, donedavni krilni napadalec Partizana Đorđe Ivanović, je streljal z roba kazenskega prostora. Žoga je švignila mimo leve vratnice, tako da ostaja 0:0. 40. minuta: Mura na derbiju 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije, kjer navijači Olimpije skandirajo "Hočemo zmago", ostaja nevarnejši tekmec. Po lepi akciji, v kateri sta najprej sodelovala Žiga Kous in Nino Kouter, je prišel do strela Andrija Filipović. Hrvat je zgrešil cilj. Priložnost Andrije Filipovića: 33. minuta: v priložnosti se je znašel napadalec Mure Kevin Žižek, a je njegov strel pravočasno blokiral Miral Samardžić, tako da je vratar zmajev ostal brez dela. 20. minuta: nesporazum v obrambi Mure. Vratar Olimpije Žiga Frelih je poslal dolgo žogo na drugo igralno polovico, nato je Jan Gorenc slabo podal svojemu vratarju Matku Obradoviću. V bližini se je znašel Radivoj Bosić, a je bil hrvaški čuvaj mreže le prvi pri žogi in preprečil zadetek zeleno-belih. Ostaja 0:0. 15. minuta: napadalec Olimpije Dražen Bagarić si je po ostrem prekršku nad Janom Gorencem, nekdanjim branilcem zmajem, prislužil rumeni karton. Glavni sodnik srečanja je Roberto Ponis. Je bil zadetek Andrije Filipovića upravičeno razveljavljen? Da. 29 +

Ne. 44 + Oddanih 73 glasov 7. minuta: Mura je izvedla hiter napad. Žoge se je dokopal Nino Kouter in nato odlično podal Andriji Filipoviću, ki je zatresel mrežo Olimpije, a je sodnik prekinil akcijo zaradi nedovoljenega položaja hrvaškega napadalca. Počasni posnetek je pokazal, da so odločali milimetri. Razveljavljen zadetek Mure: Začetek dvoboja v Stožicah. Ob 20.15 se bosta v zadnji tekmi 3. kroga v Ljubljani udarili Olimpija in Mura. Zmaji so razkrili začetno enajsterici. Najboljši strelec v prejšnji sezoni Ante Vukušić se še vedno spopada z zdravstvenimi težavami, tako da ga ni niti na klopi, manjka tudi Albanec Endri Čekiči, ki se ga povezuje z odhodom v Turčijo, od 1. minute pa začenja srbski novinec Đorđe Ivanović. Začetna enajsterica za tekmo z Muro. 💪🐉



Klop: Mrežar, Andrejašič, Perković, Šme, Pavlović, Kapun, Blagaić, Kurež, Kadrić. #verjamemvzmaje pic.twitter.com/Pqfh5Le1Pm — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) September 13, 2020 S kakšno enajsterico bo začel dvoboj trener Mure Ante Šimundža, ki v tej sezoni še ni prejel zadetka? 📝I 11 ČARNO-BEJLIH ZA DERBI #PLTS ⚫️⚪️#mismomura #čarnobejli pic.twitter.com/ZwmDa3a9os — NŠ Mura (@nsmura_ms) September 13, 2020 Tretji krog bo sklenil večerni nedeljski spektakel v Stožicah, ki bodo končno odprle vrata gledalcem. Resda le določenemu številu, a vseeno. Lastniki letnih vstopnic in gostje domačega kluba bodo lahko po dolgem času v živo spremljali tekmo, na kateri bodo zeleno-beli napadali prvo zmago v tej sezoni. V goste prihaja morda v tem trenutku kar najtežji tekmec v Sloveniji. Mura je v odlični formi, ovire kot za stavo preskakujejo tako doma kot tudi v Evropi. Udarila se bosta kluba, ki ju v četrtek čakata novi evropski preizkušnji. Zmaji bodo v Stožicah v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo gostili Zrinjski, Prekmurci pa v Fazaneriji danski Aarhus. Bo nedeljska tekma zaradi tega nekoliko bolj rezervirana kot sicer? Mura v tej sezoni sploh še ni dobila zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida Trener Olimpije Dino Skender pospešeno spoznava novince, ki bodo skušali nadomestiti dolgoletno ogrodje udarne enajsterice zmajev. ''Nadejam se, da bomo v nedeljo karakterno na nivoju in da bo pristop pravi že od prve minute naprej,'' pravi mladi hrvaški strateg. Za dvoboj bo kandidiral tudi donedavni član beograjskega Partizana Djordje Ivanović. ''Mura je kakovostna ekipa, igramo na domačem igrišču in kot vedno ciljamo na zmago,'' sporoča Uroš Korun, izkušeni branilec, ki je dolga leta navduševal na Poljskem, nato pa se odločil za vrnitev v domovino. V nedeljo ga čaka veliko dela z napadalci Mure, ki je v tej sezoni nedotakljiva. Prvake Celjane je v gosteh ugnala z 2:0, nato odpravila Tabor s 3:0, v četrtek pa je bila od oslabljene zasedbe estonskega Nomme Kaljuja na Madžarskem boljša s 4:0! ''Verjamem, da bomo proti Olimpiji vsi na visoki ravni,'' sporoča Ante Šimundža, ki mu gre za zdaj vse kot po maslu, na zadnjih tekmah pa sta z (atraktivnimi) zadetki izstopala zlasti Andrija Filipović in Kevin Žužek.

Veličasten preobrat Kopra v Novi Gorici

Nedelja ostaja v znamenju srečanj, na katerih tista ekipa, ki ostane z igralcem manj, pride do polnega izkupička. Novogoričani so odlično vstopili v primorski derbi. Po rdečem kartonu, ki ga je prejel nogometaš Kopra Lovre Čirjak, je mladi Nigerijec Mathias Oyewusi s klubskim prvencem popeljal vrtnice v vodstvo. Gostje z Obale, ki jih vodi klubska legenda Gorice Miran Srebrnič, pa se vseeno niso predali.

Drugi zadetek Žana Žužka po asistenci Dareta Vršiča:

Še pred koncem prvega polčasa so izenačili, nato po drugem zadetku Žana Žužka prešli v vodstvo, nato pa prek prvenca v 1. SNL v dresu Kopra Nardina Mulahusejnovića in Stefana Stevanovića, prišli do sladke zmage s 4:2. Blestel je Dare Vršič, vrtnice, ki niso znale izkoristiti igralca več, pa so do konca srečanja le še poskrbele za kozmetični popravek, ko je lastno mrežo zatresel Žužek. Nekdanji član Domžal je s tremi gol najboljši strelec v tej sezoni, zanimivo pa je, da je dosegel tudi dva avtogola.

Camoranesijev naslednik pri Taboru začel z odliko

Uvodni nedeljski dvoboj v Sežani je pripadel Taboru. Čeprav so gostitelji v 29. minuti ostali z igralcem manj, saj je moral Dino Stančić zaradi dveh rumenih kartonov zapustiti igrišče, so v nadaljevanju povzročili Štajercem veliko težav. Najprej je z bele točke popeljal črno-rdeče v vodstvo Mario Babić, nato je prvi junak dvoboja, portugalski novinec Aldair Djaro s pravcatim projektilom podvojil prednost.

Zadetek Aldaira Djara za 2:0:

Upanje gostov po pozitivnem rezultatu je naraslo v 77. minuti, ko je visoki Črnogorec Filip Kukuličić zatresel domačo mrežo, a je Tabor v zadnjih minutah prek rezervista Marsela Stareta še potrdil zmago in se veselil uspešnega debija novega trenerja Gorana Stankovića, ki je nasledil Maura Camoranesija. Aluminij ostaja pri negativnem številu točk (-1), s katerim je zasidran na dnu razpredelnice.

Domžale šokirale prvake, Kolobarić ostaja vroč

Branilci naslova ostajajo brez domače zmage tudi po drugem prvenstvenem nastopu v tej sezoni. Celjani so tokrat priznali premoč Domžalam, ki so zmagale z 2:1, glede na priigrane priložnosti pa bi lahko na koncu stadion Z'dežele, na katerem se je zbralo 500 ljubiteljev nogometa, osvojile še z izdatnejšo razliko v zadetkih. Rumeno družino je znova spravil v dobro voljo 20-letni napadalec Dario Kolobarić, ki je zadel v polno že tretjič zapored in vodi na lestvici najboljših strelcev tekmovanja.

Zadetek Daria Kolobarića za vodstvo Domžal z 2:0:

Pred njim je Matjaža Rozmana premagal še Matej Podlogar, častni zadetek za Kosićevo četo, ki ji v začetku sezone ne gre vse po načrtih, pa je prispeval Žan Zaletel. S tem je prekinil strelski post Celja, ki je trajal skoraj 250 minut. Domžalčani so dočakali prvo zmago v tej sezoni, Celjani, ki jih čez dva tedna čakajo novi izzivi v Evropi, pa presenetljivo ostajajo pri dnu razpredelnice. To je bila tudi prva tekma slovenskih prvakov, na kateri so zaigrali brez najboljšega strelca in asistenta Daria Vizingerja, ki se je preselil v Avstrijo.

Bravo ni razočaral, a izgubil kar z 1:4

Mariborčani so se prvič predstavili pod vodstvom Maura Camoranesija, ki je navijače vijolic takoj spravil v dobro voljo in popeljal izbrance do visoke zmage nad Bravom. Ljubljančani, ki so v uvodnih dveh krogih vknjižili dve zmagi in bili na lestvici pred vijolicami, so v dvoboj vstopili hrabro in bili v uvodni tretjini boljši tekmec, nato pa je Aljoša Matko, še v prejšnji sezoni posojen napadalec Maribora na delu pri Bravu, z izjemnim zadetkom popeljal vijolice v vodstvo. To je bil njegov strelski prvenec v dresu Maribora.

Evrogol Aljoša Matka za 1:0:

Sledile so nore minute Maribora, ki je prek Jasmina Mešanovića in Nemanje Mitrovića še pred koncem prvega dela povedel s 3:0! Bravo je v drugem delu nadaljeval s prevlado, prek Mustafe Nukića znižal na 1:3, nato pa je Maribor le dve minuti pozneje odgovoril z igrivo akcijo, ki jo je z zadetkom za končnih 4:1 kronal povratnik Jan Mlakar. Nenavadna tekma, v kateri je mladi ljubljanski klub streljal proti vratom Maribora kar 14-krat (gostitelji le sedemkrat), a izgubil z 1:4, se je tako končala s prepričljivo zmago v praznem Ljudskem vrtu.

Prva liga Telekom Slovenije, 3. krog:

Sobota:

Maribor : Bravo 4:1 (3:0)

Matko 34., Mešanović 36., Mitrović 41., Mlakar 81.; Nukić 79.



Celje : Domžale 1:2 (0:2)

Zaletel 69.; Podlogar 24., Kolobarić 29.; R.K.: Čalušić 71./Celje Nedelja:

Tabor : Aluminij 3:1 (1:0)

Babić 33./11-m, Aldair 62., Stare 88.; Kukuličić 77.; R.K.: Stančić 29./Koper



Gorica : Koper 2:4 (1:1)

Oyewusi 36., Žužek 86./ag.; Žužek 41., 51., Mulahusejnović 60., Stevanović 65..; R.K.: Čirjak 29./Koper



Olimpija : Mura 0:0

Lestvica:

Aluminiju je NZS odvzela še dve točki.

Najboljši strelci:



3 - Dario Kolobarić (Domžale), Žan Žužek (Koper)

2 - Andrija Filipović (Mura), Nino Kouter (Mura)

...



