Celjani brez skrivalnic o pomoči ruskega milijarderja

Pri slovenskih prvakih se je zgodilo kar nekaj sprememb, nove so na vidiku. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri aktualnih državnih prvakih v nogometu se dogajajo velike spremembe. Potem ko je celjski klub zapustil športni direktor Branko Veršič, so grofje izgubili še svojega najboljšega napadalca Daria Vizingerja. Drugi najboljši strelec pretekle sezone Prve lige Telekom Slovenije je s prestopom k avstrijskemu Wolfsbergerju lepo napolnil kar dve klubski blagajni. Celjsko in blagajno Rijeke, kjer je igral pred tem. S tem pa sprememb v klubu še ni konec, predsednik namreč napoveduje tesno sodelovanje z bogatim ruskim milijarderjem.

V Celju je v zadnjih dneh zelo pestro. Strelca 23 prvenstvenih golov sta imela na seznamu druga ekipa Bayerna in avstrijski Rapid, vendar je največ ponudil Wolfsberger, ki je avstrijsko prvenstvo končal na tretjem mestu. Celjani naj bi za 22-letnega Medžimurca iztržili 1,2 milijona evrov. Roke si manejo tudi na Reki, kajti nekdanji klub Vizingerja je bil upravičen do 40-odstotnega deleža odškodnine oziroma do slabega pol milijona evrov.

Ne gre za osebne zamere

Živahno je tudi v klubskih pisarnah, saj so ostali brez športnega direktorja. Branko Veršič, ki je odlično sodeloval s Kosičem in delo opravljal prostovoljno, se je zaradi službenih obveznosti poslovil. Kot tudi Robert Koren, ki ne bo več član strokovnega vodstva, saj kandidira za položaj športnega direktorja.

"Nikakor tu ne gre za nobene osebne zamere," o odhodu Veršiča pravi predsednik NK Celje Miloš Rovšnik in daje vedeti, da funkcija športnega direktorja zahteva celega človeka.

Z rusko pomočjo bi lahko začeli razmišljati o prvem mestu

V ozadju celjskih poslov se skriva tudi ekipa ruskega poslovneža Maxima Denima, sicer lastnika angleškega Bournmoutha in švicarskega Züricha. Ne gre za tipičnega ruskega milijarderja, saj za sedmo silo na Otoku še ni spregovoril.

"Ni skrivnost, da je dozdajšnje sodelovanje, partnerstvo konkretno pomagalo, da smo sploh prišli do možnosti, da se potegujemo za prvo mesto." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ni skrivnost, da je dozdajšnje sodelovanje, partnerstvo konkretno pomagalo, da smo sploh prišli do možnosti, da se potegujemo za prvo mesto," je o ruski finančni injekciji dejal Rovšnik.

A najprej bo pomembna sobotna prvenstvena tekma z Domžalami, na kateri se bodo Celjani v tretjem krogu borili za prvo zmago v novi sezoni.

