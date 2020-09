Celjani izgubili najboljšega in napolnili (tudi) blagajno Rijeke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški napadalec Dario Vizinger ne bo več tresel mrež v Prvi ligi Telekom Slovenije. Donedavni član Celjanov, katerim je v prejšnji sezoni pomagal do zgodovinskega naslova državnega prvaka, se seli v Avstrijo. Celjski klub sporoča, da je 22-letni Medžimurec prestopil k Wolfsbergerju, napolnila pa se ne bo le blagajna slovenskih prvakov, ampak tudi hrvaške Rijeke.

Slovensko prvenstvo ostaja brez enega najboljših nogometašev. Dario Vizinger, ki se je v prejšnji sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije podpisal kar pod 23 zadetkov in na lestvici zaostal le za rojakom Antejem Vukušićem (Olimpija, 26), hkrati pa navduševal tudi z asistencami, saj jih je zbral 12, največ izmed vseh v prvenstvu, zapušča sončno stran Alp.

Mladi Medžimurec se seli v Avstrijo, kjer bo nosil dres Wolfsbergerja. Koroški klub iz Volšperka se je zanj zanimal že dlje časa. Iskal je primerno zamenjavo za Izraelca Shona Weissmana, ki se je preselil v Španijo k Valladolidu. WAC je zanj prejel štiri milijone evrov, del zaslužka od prodaje mladega Izraelca pa vložil v nakup razigranega Hrvata.

🟡🔵ℹ Dario Vizinger zapušča Celje in se seli k avstrijskemu bundesligašu Wolfsberger AC. ⚽️🥅 Vizigol, hvala za sve i sretno! VEČ NA: https://t.co/jn91QIo49I 💛💙🙏🤝#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/fw4o2g23gX — NK Celje (@NKCelje) September 8, 2020

Zaslužila tako Celje kot tudi Rijeka

Mladi Hrvat je v prejšnji sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije prispeval 23 zadetkov in 12 asistenc. Foto: Peter Podobnik/Sportida Celjani so zanj zahtevali milijonsko odškodnino, kar je večkrat v javnosti izpostavil nekdanji športni direktor Branko Veršič, po odhodu Vizingerja pa si manejo roke tudi na Reki. Rijeka, nekdanji klub Vizingerja, je namreč upravičena do 60 odstotkov deleža odškodnine, ki jo je plačal Wolfsberger.

Vizinger, ki bo pri novem klubu nosil dres s številko 11, je z Avstrijci podpisal pogodbo do leta 2024. Konkretnih številk o prodaji najboljšega strelca Celja, ki je tako zapustil državne prvake krepko pred novim evropskim izzivom, dvobojem 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo (24. septembra bo gostoval pri prvaku Armenije oziroma Luksemburga), še ni, je pa kot na dlani, da bodo rumeno-modri v nadaljevanje sezone vstopili oslabljeni v napadu, saj so izgubili najboljšega strelca in tudi podajalca.

"Dario Vizinger je v našem klubu pustil globok in neizbrisen pečat. NK Celje se mu ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje za vse in mu v njegovi nadaljnji karieri želi veliko zdravja, zadetkov in uspeha," je zapisal celjski klub, ki se pripravlja na sobotno tekmo Prve lige Telekom Slovenije z Domžalami, na kateri bo iskal prvo zmago v domačem prvenstvu v tej sezoni.

Trener Feldhofer o Vizingerju Trener Wolfsbergerja Ferdinand Feldhofer, ki je med letoma 2002 in 2007 nosil dres avstrijske reprezentance, po prihodu Hrvata ni skrival sreče. Ab sofort weiß man schon wer in Wolfsberg auf Torjagd geht 😜

Dario Vizinger 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣https://t.co/qKlPyJr9GP — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) September 8, 2020 ''Zanj se je zanimalo veliko klubov, prisotna je bila močna konkurenca, zato sem več kot zadovoljen, da se je odločil za nas. Dario je dokazal svoje kakovosti in navdušil v Celju, s katerim je postal prvak, hkrati pa prispeval 23 zadetkov in 12 asistenc. To pove dovolj o njegovi kakovosti. Je mlad nogometaš, željan novih uspehov, ki se popolno sklada z našo klubsko filozofijo,'' je poudaril 40-letni strateg avstrijskega prvoligaša, ki ga v nedeljo čaka uvodna tekma nove sezone 2020/21 prvenstva. V Volšperk prihaja prvak Salzburg.

Dres Wolfsbergerja, ki ga je pred sedmimi leti vodil zdajšnji trener Aluminija Slobodan Grubor, je pred leti nosil tudi izkušeni koroški napadalec Tadej Trdina. Foto: Vid Ponikvar