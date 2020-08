''Od Vizingerja pričakujemo milijonski prestop''

Navijači Celja se bojijo, da bi lahko šampionska zasedba po odmevnem podvigu hitro razpadla. Športni direktor Branko Veršič jih pomirja, da bi se lahko to zgodilo le, če bi vsi snubci za načrtovane nakupe segli globoko v žep. To pa bi pomenilo, da bi se Dario Vizinger podpisal pod milijonski prestop. Prvi mož celjske kadrovske politike obenem zagotavlja, da bi bila ekipa še vedno dovolj kakovostna za vse izzive, kot dokaz ponuja prihod zadnjih okrepitev.

Ko so nogometaši Celja po zgodovinskem naslovu prvaka odšli na kratek, a še kako zaslužen počitek, je športnega direktorja Branka Veršiča čakala povsem drugačna skrajnost. Začelo se je obdobje, polno dela in odgovornosti, ko je bilo treba hitro zavihati v roke in razmisliti, kako povečano zanimanje za nogometaše Celja izkoristiti v svoj prid. Kosićevi izbranci si niso prisvojili le državne krone, ampak tudi marsikatero individualno nagrado, kar jim je dvignilo tako ugled kot tudi vrednost na mednarodni nogometni tržnici.

Nepozabno veselje dvojca Veršič - Kosić, ki sodeluje od leta 2017. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvi kadrovik novopečenih prvakov se po eni strani zaveda, da je dobro kovati železo takrat, ko je najbolj vroče. To obdobje mu zato ponuja mikavno priložnost, da se napolni klubska blagajna. Po drugi strani pa bi rad videl - tega si želijo predvsem navijači rumeno-modrih -, da bi Celje zadržalo najmočnejšo zasedbo in se z njo podalo evropskim izzivom naproti.

"Seveda mi zdaj zvoni telefon pogosteje kot pred tedni. Če mi ne bi, bi bilo nekaj narobe. Vendarle smo državni prvaki, fantje pa so mladi in tržno zanimivi igralci. Dogaja se marsikaj," nam je športni direktor Celja potrdil, da je njegovo delo po velikem uspehu nogometašev vse prej kot dolgočasno.

Držijo se stare politike "eden ven, eden notri"

Zadnji se je celjskemu klubu pridružil povratnik Filip Dangubić. Kmalu po čarobni julijski sredi, ko je Celje po remiju z Olimpijo (2:2) postalo prvak, je že preklopil v novo sezono. Seznam snubcev nekaterih (naj)bolj izpostavljenih igralcev je iz dneva v dan daljši, kar pa še ne pomeni, da bodo vsi zapustili knežje mesto. Prej nasprotno. Če klubi, ki se zanimajo za največje adute celjskega kluba, ne bodo segli dovolj globoko v žep, toliko, kot bi se po mnenju vodstva slovenskih prvakov tudi spodobilo, najboljši igralci Celja ne bodo zapuščali Slovenije.

"Poskušamo se držati stare politike. Celje mora imeti na razpolago 26 igralcev. Če eden odide, pride en nov. Tako so odšli trije, poleg Jureta Travnerja in Karla Plantaka še mladi Rus Valentin Zekhov, pripeljali pa smo tri igralce - Matica Vrbanca, Mića Kuzmanovića in Filipa Dangubića. Ekipa je dobro sestavljena, zaradi obveznosti, ki jih nalagajo boji na treh različnih frontah, pa smo malce spremenili filozofijo," nam je zaupal Veršič. V nadaljevanju je pojasnil, da je bila starostna meja za prihod okrepitev pred tem nižja, zdaj pa so zato, ker potrebujejo kakovostno širino kadra, če želijo zadostiti potrebam izzivov v domačem prvenstvu, pokalu in Evropi, odprli vrata 24- in 25-letnim okrepitvam.

Celjani bodo že čez dva tedna zastopali barve Slovenije v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To pa tudi zaradi tega, da bomo imeli želen kader za sezono, če se bo kdo prodal. In upam, da se bo," je namignil, da bi v bližnji prihodnosti vendarle lahko Celjani ostali brez katerega izmed najmočnejših orožij. A le, če bodo snubci pripravljeni plačati zahtevano odškodnino. Ta ne bo nizka, v skladu z novimi okoliščinami - Celjani so aktualni branilci naslova - bo za nekatere igralce kar zasoljena.

Pri prodaji Vizingerja bo zaslužila tudi Rijeka

Dario Vizinger, nekdanji up Rijeke, je v prejšnji sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije dosegel kar 23 zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Na primer za Daria Vizingerja, od katerega so se pripravljeni Celjani ločiti le, če bi prispela na njihov račun sedemmestna številka v evrih. Najmanj milijon. Določen delež bi po predhodnem dogovoru končal na klubskem računu Rijeke, njegovega prejšnjega delodajalca, a bi bilo zadovoljstvo Celja še vedno ogromno. Res je tudi, da imajo Rečani privilegij prvega izbora, a bi morali Celju za nakup mladega Medžimurca odšteti njegov delež, česar pa v taboru slovenskega prvaka zaradi finančne krize, ki se je pojavila na tem regijskem območju zaradi koronakrize, ne pričakujejo. Tako se Vizinger skoraj zagotovo ne bo vrnil na Reko.

"Od Vizingerja pričakujemo milijonski prestop. Vem, v preteklosti sem večkrat poudarjal, da bo v Celju težko koga prodati za ta znesek, a so se številne stvari obrnile v naš prid. Pobrali smo nagrade, postali prvaki, fantje pa so dozoreli. So drugačne osebnosti kot pred tremi leti. Zdaj so odrasli fantje. Pri 19 letih so bili otroci, nato možakarji, zdaj pa so skupaj z nami dozoreli. Postali so pravi fantje, nismo zastonj postali prvaki," je ponosen na opravljeno v triletnem obdobju.

Vprašanje, ali bo kdo še kdaj doživel kaj podobnega

Presrečni športni direktor Celja v družbi srčne izbranke po največjem uspehu, kar jih je doživel, odkar sodeluje s klubom iz knežjega mesta. Foto: Osebni arhiv Veršič je pričakoval, da bo že kmalu po tako opevani bitki z Olimpijo prodal katerega izmed najboljših igralcev, a Kosićeva šampionska četa, kar zadeva prvokategornike, ni doživela sprememb.

"Še vedno smo celoviti. Fantje so z glavo v Celju, nobeden ne beži od kluba, ampak se pripravlja na izziv lige prvakov z enako vnemo, kot se je loteval izziva naslova prvaka. Vprašanje je, ali bo kdo izmed njih še kdaj doživel kaj podobnega," je športni direktor ponosen na igralce, da so povsem osredotočeni na nove cilje s Celjem in se ne obremenjujejo z morebitno selitvijo. To je podkrepil s primerom. Dario Vizinger, najbolj vroči igralec celjskega kluba v poletnem prestopnem roku, na treningih izkazuje podoben pristop, kot ga je v prejšnji sezoni.

V celjskem klubu je marsikaj podrejeno evropski uverturi. Tekmeca v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov bodo izvedeli v nedeljo, nato pa se bodo začele priprave na dvoboj, ki bo najverjetneje odigran 18. avgusta. Čez dva tedna. Zaradi tega bodo konec tedna posnemali zaporedje dogodkov v ligi prvakov. Čeprav bodo prijateljski obračun z zagrebškim Dinamom, s katerim bi se lahko celo spopadli v Evropi, odigrali na stadionu Maksimir v soboto, se bodo na Hrvaško odpravili že v petek, imeli večerjo in poskušali občutiti evropski ritem.

Crvena zvezda jih ne bi želela na evropski poti

Celje bi se lahko letos v Evropi pomerilo tudi s srbskim prvakom Crveno zvezdo. Foto: Reuters Nogometaši Celja še najprej izžarevajo delavnost, skromnost. Športni direktor meni, da po naslovu prvaka ni prav nihče poletel in izgubil stika z realnostjo. "Nismo zvezde, za nami je trileten proces, na to smo jih pripravljali. Celje je klub, ki nima težav. Dangubić ga doživlja kot največjo ljubezen, čeprav je menjal pet klubov. To je le še dodaten dokaz, da smo zmožni fantom dati nekaj, česar jim drugi klubi niso mogli dati."

Veršič prihaja iz košarkarskega sveta, v katerem je bil vedno očaran nad miselnostjo Željka Obradovića. Sloviti srbski strateg je poudarjal pomen obrambe in izpostavljal, da se tekme ne dobivajo v napadu, ampak zlasti v obrambi. Zato je športni direktor Celja še bolj vesel, da je to prišlo do izraza tudi pri Kosićevi četi. Ni imela le najboljšega napada, ampak tudi najboljšo obrambo. Dala je največ in prejela najmanj zadetkov. Tega se zavedajo tudi morebitni tekmeci v Evropi.

"Kluba, kot sta Dinamo Zagreb in Crvena zvezda, s katerima se lahko srečamo na poti do lige prvakov, nas zelo spoštujeta. Z Zvezdo smo igrali v Turčiji in si proti nam ne želi igrati v Evropi. Dinamo nas je hotel za mednarodni test, to je velika pohvala za nas," je omenil najuspešnejša kluba iz nekdanje skupne države, s katerima bi lahko imel opravka v Evropi.

Bo najboljši igralec PLTS Mitja Lotrič zapustil Celje? Obstaja možnost, da bi Mitja Lotrič ostal član Celja tudi v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida "Fantje so dozoreli. Mitja je bil že v tujini in ve, da se mu nikamor ne mudi. Je presrečen v Celju. Mogoče pa bi lahko v prihodnosti postal celjski Tavares, kdo ve. Tudi on je imel veliko ponudb, a je ostal zvest Ljudskemu vrtu. Podobno bi lahko naredil Mitja," je Ptujčan Veršič, ki vsakodnevno tesno sodeluje s trenerjem Dušanom Kosićem, pomirjen, ker Mitje Lotriča, ki so ga nogometaši, stroka in navijači izbrali za najboljšega igralca sezone, ne vleče v tujino za vsako ceno. "Ko novačiš tujca, mora biti ta boljši od domačih igralcev. Če ni, potem nastane težava. Ko smo se razšli s Hrvatom Plantakom, nam je bilo težko, a če bi igral on, bi moral potem Lan Štravs morda na klop," je pojasnil strog kriterij, ki ga upošteva pri izbiri tujih okrepitev.

Nočejo, da bi se ponovila grenka izkušnja z Rijeko

Športni direktor na rokah nogometašev, ki so prvič postali državni prvaki. Foto: Osebni arhiv Ko je leta 2017 začel celjski projekt, si je kot enega izmed ciljev zastavil tudi to, da v Celju ne bi igrali posojeni igralci, ki bi se po izteku pogodbe vrnili k matičnemu klubu, Celjani pa na vse skupaj ne bi mogli vplivati. V primeru Vizingerja mu je uspelo, podoben dogovor je sklenil tudi z zagrebškim Dinamom glede Ivana Božića.

"Ivan je naš igralec. Vrnili smo ga v življenje, papirji so v našo korist. Če ga bomo prodali, pa bo imel Dinamo predkupno pravico. Nikakor nočemo, da bi se ponovilo leto 2018, ko nam je Rijeka po fantastični sezoni vzela Dangubića. Na srečo nimamo več takšnih pogodb, zato se pri nas ne morejo zgoditi stvari, kot so se pri Olimpiji, fenomenalnem klubu, ki pa je po koncu sezone ostal brez petih, šestih nosilcev. To pa je že nekaj neodgovornega," se je dotaknil nedavnega osipa prvokategornikov pri zeleno-belih.

Bojazen, da bi se podobno zgodilo tudi Celju in bi čez noč ostal brez kopice najboljših, še obstaja, a je vedno manjša. "Lahko bi jih prodali, a le, če pride prava cena. So pa že prišle tri okrepitve, tako da bomo, verjemite, v vsakem primeru zelo konkurenčni. In še nekaj je. Zdaj, ko je Celje prvak, bi rado k nam prišlo še mnogo igralcev, a so naša vrata trenutno zaprta. Tako je zaradi naše filozofije 'eden notri, eden ven'," je ponovil točno določen sistem dela med prestopnim rokom.

Baturina je bil blizu Celja, največja "zvezda" je Kosić

Mladi hrvaški napadalec Roko Baturina se je iz Ljubljane preselil v Budimpešto. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Ni skrivnost, da so se Celjani močno zanimali še za enega Hrvata. Pri Bravu jih je navdušil Roko Baturina, posojeni nogometaš zagrebškega Dinama. Ni manjkalo veliko, pa bi se iz Ljubljane že skoraj preselil v knežje mesto, a je nato Ferencvaroš ponudil milijon evrov. Celje ni moglo konkurirati izdatni ponudbi madžarskega prvaka, zato je mladi Dalmatinec ostal le pobožna želja.

V prihodnjih dneh bo tako v Celju še zelo zanimivo. Zanimanja pa niso deležni le igralci, ampak tudi trener. "Naša največja zvezda je Dule (Dušan Kosić, op. p.), s katerim gradiva življenjsko zgodbo. Ima največje ponudbe, najbolj je oblegan, a ne gleda le na denar. Trenutno sva preveč vezana na celotno zgodbo. Zgodba mesta, župana, celotne družine, da bi jo kar tako zapustila," čuti, da ohranjata precejšnjo mero zagnanosti, s katero sta v zadnjih treh letih preskočila številne ovire.

Celjani bodo prvega tekmeca v Evropi izvedeli na žrebu v nedeljo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Klub, ki je dvakrat za las izgubil Evropo, sta popeljala na slovenski prestol, hkrati pa poskrbela, da gonilno moč moštva predstavljajo nogometaši, ki so kot po tekočem traku osvajali največje nagrade v Sloveniji. Če bo ostalo pri tem, bodo imeli tekmeci v prihajajoči sezoni še veliko preglavic z branilci naslova. Veršič, zmerni optimist, je prepričan, da tudi tisti v Evropi …