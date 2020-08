Rudonja uresničil napoved, velike spremembe pri Olimpiji #video

Športni direktor Mladen Rudonja je ob začetku priprav Olimpije na novo sezono napovedal, da ljubljanski klub z igralci, ki jim je potekla pogodba, ne bo podaljšal sodelovanja. Zmaji so tako ostali vsaj brez osmih nogometašev, saj so Stožice, po novem tudi uradno, zapustili Luka Menalo, Stefan Savić, Tomislav Tomić, Mario Jurčević, Marko Putinčanin. Matija Orbanić, Matija Burin in Matic Črnic.

Olimpija bo v sezono 2020/21 krenila v občutno prevetreni igralski zasedbi. Kadrovski seznam, na katerega je večino "nesrečne" sezone 2019/20 prisegal Safet Hadžić, v zadnjih tednih pa še njegov naslednik Dino Skender, je doživel velike spremembe. O tem je bilo govora že po koncu sezone, od katere so zeleno-beli pričakovali kar največ.

Skoraj vso sezono so bili na vrhu razpredelnice in veljali za največjega favorita za osvojitev državnega naslova, nato pa je vrag v zaključnih nastopih vzel šalo, zmaji pa so po klavrnem izkupičku - navijači so objokovali zlasti domača neuspeha z Aluminijem (0:1) in Taborom (1:2) - na koncu zdrsnili na tretje mesto. Čeprav jih je na dramatičnem derbiju v knežjem mestu od naslova prvaka delil le en zadetek, so na koncu zaostali ne le za Celjem, ampak tudi za Mariborom.

Mladen Rudonja o igralski zasedbi Olimpije (31. julija):

"Čekiči ima z nami še enoletno pogodbo, prav tako tudi Vukušić. Bezjaku je pogodba potekla. Nobenemu, ki mu je pogodba potekla, nismo podaljšali, zato bo zagotovo prišlo do velikih sprememb v ekipi. Naredili bomo ekipo, ki bo igrala bolj agresivno, bolj moderno, tako kot si želimo mi in navijači Olimpije. Prišlo bo precej novih igralcev, okoli pet ali šest kvalitetnih jih bo zagotovo. Bo pa več znanega v kratkem. Želimo igrati napadalen nogomet," je prejšnji četrtek, ko so zmaji opravili prvi trening v pripravah na novo sezono, sporočil športni direktor Mladen Rudonja.

Poleg Bagnacka so se ob koncu sezone poslovili tudi Menalo, Savić, Tomić, Jurčević, Orbanić, Črnic, Burin in Putinčanin.



Klub se nogometašem zahvaljuje za doprinos Olimpiji. Želimo jim veliko uspeha v nadaljevanju kariere! 💚



Več na ➡️ https://t.co/U2nyLgTopR#verjamemvzmaje pic.twitter.com/gFaj5XVDuu — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 3, 2020

V poletnem prestopnem roku ga čaka veliko dela, saj bo moral kopico prvokategornikov, ki so zapustili zmajevo gnezdo, nadomestiti z ustreznimi menjavami. Ker je med tistimi, ki jim je pogodba potekla in so zapustili Olimpijo, kar nekaj zelo pomembnih igralcev, čaka prvega kadrovika zmajev, ki mu zaupa predsednik Milan Mandarić, zelo zahtevno delo.

Olimpija zaželela osmerici veliko sreče

Luka Menalo je v Ljubljani igral kot posojen nogometaš zagrebškega Dinama. Foto: Grega Valančič/Sportida Če izbor poletnih novincev še poteka, pa se je klubsko vodstvo v ponedeljek tudi uradno poslovilo od osmih nogometašev, ki jim je potekla pogodba. Med njimi so pričakovana imena, ki so se že dolgo omenjala v javnosti. Nekatera izmed njih so že našla nov klub (Luka Menalo in Bojan Knežević, ki ga Olimpija presenetljivo ni navedla v uradnem sporočilu, se vračata v Zagreb k Dinamu, Matija Orbanić je prestopil k mestnemu tekmecu Bravu), za nekatere pa vlada veliko zanimanje na nogometnem trgu, saj so v dresu Olimpije pustili ogromen pečat. To velja zlasti za nekdanjega kapetana Tomislava Tomića in krilnega napadalca Stefana Savića.

Poslavljajo se tudi prvi levi bočni branilec Mario Jurčević, pa Marko Putinčanin, ki v pokoronskem obdobju ni več pomagal Olimpiji, mladi branilec Matija Burin, ki ni dočakal priložnosti, ter Matic Črnic, ki po prihodu z Reke ni imel sreče z zdravjem in je izpustil (pre)več pomembnih dvobojev zeleno-belih.

Olimpija je v zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije remizirala v Celju (2:2) in padla na tretje mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Klub se nogometašem želi zahvaliti za njihov doprinos Olimpiji. Želimo vam veliko sreče in uspeha v nadaljevanju kariere," so ob uradni objavi zapisali pri ljubljanskem klubu, glede na to objavo pa je klub vendarle našel skupni jezik z izkušenim slovenskim reprezentantom Romanom Bezjakom.

Več bo znanega v bližnji prihodnosti, ljubljanski klub pa bi lahko še danes sporočil ime tekmeca, s katerim se bo spoprijel v pripravljalnem obdobju in z njim odigral prijateljsko tekmo. To bo tudi generalka za začetek nove sezone, ko bo 12. avgusta v Stožicah pričakal povratnike v prvo ligo, Gorico.