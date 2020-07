Hrvaški poslovnež na pomoč spremenjeni in novi Olimpiji #video

Prvoligaši kot po tekočem traku začenjajo priprave na novo sezono, ki se nezadržno približuje. Včeraj so se v Stožicah prvič po koncu sezone zbrali tudi nogometaši Olimpije, ki so v pretekli sezoni po hudem boju na koncu osvojili tretje mesto. Prvega treninga se je udeležila polovica ekipe, ostali nogometaši pa se bodo moštvu pridružili v ponedeljek. Kot poroča časnik Ekipa, pa danes bolj kot nov začetek sezone, v javnosti odzvanja to, da je Milan Mandarić pri predsedovanju dobil pomoč hrvaškega poslovneža Željka Mandarića.

Nogometaši Olimpije bodo verjetno čim prej skušali pozabiti na, zanje, klavrn konec prejšnje sezone in se osredotočili na novo. Ta sezona bo zanje zares nova, saj se je in se še bo, zamenjala večina ogrodja ekipe. Klub so tako med drugim že zapustili Stefan Savić, Tomislav Tomić, Luka Menalo, Macky Bagnack in Mario Jurčević. Do danes v klubu sicer še niso naznanili prihoda nobenega novega člana ekipe, časa, pred začetkom sezone, ki jo bodo Ljubljančani odprli proti Gorici, pa je vse manj.

"Čekiči ima z nami še enoletno pogodbo, prav tako tudi Vukušić. Bezjaku je pogodba potekla. Vsem, ki jim je pogodba potekla, nismo podaljšali. Zato bo zagotovo prišlo do velikih sprememb v ekipi. Naredili bomo ekipo, ki bo igrala bolj agresivno, bolj moderno, tako kot si želimo mi in navijači Olimpije. Prišlo bo precej novih igralcev, okoli pet ali šest kvalitetnih jih bo zagotovo. Bo pa več znanega v kratkem. Želimo igrati napadalen nogomet," je o odprtih vprašanjih v klubu povedal športni direktor Mladen Rudonja, ki verjame, da bo Olimpija v prihodnji sezoni pokazala drugačen obraz.

Trenerju zaupajo

Ljubljanska ekipa je prejšnjo sezono končala pod rezultatskimi cilji, slovensko prvenstvo je sklenila šele na tretjem mestu, kar ni potešilo apetitov športnega direktorja kluba Mladena Rudonje, a še vedno daje stoodstotno podporo trenerju Dinu Skenderju.

"Trener je ostal, mislim, da tu ni bilo nič spornega. Ker še nisem imel priložnosti, bi zdaj rad Celju čestital za naslov prvakov, ki so ga zasluženo osvojili. Naredili smo določene analize, po katerih smo se odločili, da trener ostaja. Z enakimi cilji, kot letos, se tako podajamo v novo sezono. Opravili smo analizo od prihoda trenerja v ekipo in vsem, kar se je zgodilo po tem. Še vedno imamo iste cilje in enake poglede na ekipo. Se bo pa zdaj videlo, če je bila to prava poteza zdaj, ko bomo naredili reorganizacijo v kadru. Verjamem, da smo na pravi poti, da naredimo dobro, moderno in mlado ekipo," je prepričan Rudonja.

Skender: Čaka nas še ogromno dela

S koncem sezone ni bil zadovoljen niti trener zeleno-belih Skender, ki je izrazil svoje nezadovoljstvo z rezultatom zadnje tekme sezone, ko je imela Olimpija vse v svojih rokah. "Čaka nas še ogromno dela pred začetkom nove sezone. Imamo zelo malo časa, vprašanj pa je še ogromno. Veliko je nedorečenega tudi glede igralskega kadra. Dela je res še veliko, a verjamem, da se bomo dobro spopadli z vsem, kar nas čaka. Za novo sezono si želimo sestaviti mlado, močno in ambiciozno ekipo, ki bo igrala kombinatorno, agresivno in s presingom ter osvajala prostor," je pred začetkom priprav dejal Skender.

V klub prihaja Željko Mandarić?

Poleg začetka novega poglavja v klubu pa danes odmeva tudi dejstvo, da naj bi Milan Mandarić, ki je mesto predsednika prevzel pred petimi leti, pri predsedovanju Zmajem dobil pomoč. 81-letni Hrvat je v preteklosti že večkrat zatrdil, da bo zapustil predsedniški stolček Olimpije, a je v zadnji izjavi za javnost povedal, da bo v Ljubljani ostal vsaj še nekaj časa. Vsaj do takrat, dokler ne bo našel novih ljudi, ki bi zagotovili prihodnost kluba in omogočili, da sklene svojo zgodbo v Stožicah. A kot vse kaže, je vsaj enega takšnega človeka že našel.

Kot danes poroča časnik Ekipa, naj bi Mandariću pri poslovanju in finančni plati pomagal hrvaški poslovnež Željko Mandarić, ki naj bi bil tudi daljni sorodnik Olimpijinega direktorja in naj bi ljubljanskemu prvoligašu v preteklosti že pomagal finančno. Kot še poroča Ekipa, drži neuradna informacija, da naj bi Željko prevzel polovico podjetja, s katero starejši Mandarić upravlja ljubljanskega prvoligaša. Za Ekipo je o tem spregovoril tudi Željko, ki je potrdil povezavo z Milanom Mandarićem in to, da bo pomagal Olimpiji, a do uradnega dogovora, kakšna bo ta pomoč in njegova funkcija v klubu, še naj ne bi prišlo. Bo pa zagotovo več znanega že kaj kmalu.

