Stara Olimpija res razpada. Odšel je še eden najboljših v ligi.

Čeprav pri Olimpiji njegovega odhoda še niso potrdili, a to ni presenečenje, saj obveščanje javnosti v Stožicah v zadnjem obdobju res zelo šepa, je jasno, da je Stefan Savić preteklost nogometnega kluba iz Stožic. Prehitel je namreč klubsko vodstvo in se na družbenih omrežjih poslovil od Olimpije, v kateri je preživel tri leta.

Stefan Savić: Nikoli vas ne bom pozabil

"Ni se končalo po mojih željah in za to mi je žal, a zelo sem ponosen na tri leta, ki sem jih preživel v Ljubljani. Doživeli smo dobre in slabe stvari, za vedno pa si bom zapomnil tiste najlepše. Dvojno krono v moji prvi sezoni, polne Stožice najboljših navijačev na vseh derbijih, veselje ob proslavi lovorik. Ponosen sem tudi, da sem v Ljubljani spoznal veliko prijateljev za vse življenje. Hvala soigralcem, navijačem, posebej Green Dragonsom, vsem zaposlenim v klubu in vsem, ki so mi olajšali življenje v Ljubljani. Nikoli vas ne bom pozabil, Olimpija bo za vedno v mojem srcu," je kar v slovenskem jeziku na Instagramu zapisal 26-letni Avstrijec srbskih korenin, ki Ljubljano zapušča po izteku pogodbe.

Foto: zajem zaslona

Olimpija je tako ostala brez enega svojih najboljših posameznikov in tudi enega najboljših nogometašev celotne lige. Zelo nepredvidljivi nogometaš, čigar odlika so predvsem preigravanja,

Olimpijo zapušča po 127 nastopih, 24 golih in 21 asistencah v vseh tekmovanjih.

V tej sezoni, ki jo je Olimpija končala na tretjem mestu, je v prvenstvu zbral 35 nastopov, dosegel pa šest golov in prispeval osem asistenc.

V Ljubljani je v treh letih osvojil dve pokalni lovoriki in naslov državnega prvaka 2018.

Odšli so že številni nosilci. Odšel bo še kdo.

Savić je še eden od nosilcev igre v tej sezoni, ki zapušča Olimpijo. Odšla sta že Hrvata Luka Menalo in Bojan Knežević, ki sta se vrnila v Dinamo Zagreb, od koder sta bila posojena.

Za pol milijona evrov je v beograjski Partizan prestopil kamerunski branilec Macky Bagnack.

Pred odhodom naj bi bil tudi Albanec Endri Čekiči, ki pa ima pogodbo z Ljubljančani še za eno leto. Podobno velja tudi za najboljšega strelca lige Anteja Vukušića, ki bo ob pravšnji ponudbi prav gotovo odšel, in še koga.

Olimpija bo priprave na novo sezono začela jutri. Za zdaj je jasno, da Hrvat Dino Skender ostaja njen trener.