Trije nogometaši Olimpije so po velikem razočaranju povedali vse #video

Nogometaši Olimpije so upali na nov, tretji naslov državnega prvaka v zadnjih petih letih, a so kljub temu, da so bili večji del sezone na vrhu lestvice, na koncu ostali brez njega in za nameček zdrsnili na tretje mesto lestvice, za večnega tekmeca iz Maribora. "Čestitke Celjanom za naslov, ki si so si ga zaslužili," so po tekmi novim državnim prvakom roko pošteno stisnili Ante Vukušić, Nejc Vidmar in Tomislav Tomić. Z izjavami po tekmi so trije nosilci Ljubljančani zadeli bistvo neuspeha, ki se jim je zgodil.

Ante Vukušić: Sijajno leto in žalosten konec

Morda največji osmoljenec sezone pri Olimpiji je njen najboljši napadalec, ki je pred tem v 31 tekmah zabil kar 26 golov, a potem v zadnjih štirih krogih, v katerih je s soigralci osvojil le dve točki, izgubil strelsko formo in ostal brez samcatega zadetka. "Čestitam Celju za naslov. Škoda, da nismo izkoristili priložnosti, ki smo jih imeli. Ne samo danes, ampak že prej. Čestitam Celju. To je to. Kratko in jedrnato," je povedal Ante Vukušić, ki je bil po tekmi zelo razočaran.

"Fizično in čustveno sem povsem izpraznjen. Treba je prespati, ohladiti glave in videti, kako naprej. Seveda sem zelo razočaran, a to je šport. En dan si vesel, drug dan si žalosten. To je nogomet," je povedal 29-letni hrvaški golgeter, ki je v Olimpijo prišel pred začetkom sezone, a bi jo po sijajnem letu, ki je za njim, lahko zapustil pred iztekom pogodbe. Ta ga z Ljubljančani veže do junija leta 2021.

"Prezgodaj je govoriti o tem. Ne želim komentirati. Počakajmo, da mine kak dan. Da se ohladim. Potem bomo videli, kako naprej," je povedal in nekaj besed namenil tudi nagradi za najboljšega strelca lige. Osvojil jo je s tremi goli prednosti pred najbližjim zasledovalcem, svojim rojakom Dariem Vizingerjem iz Celja. Če bi lahko, bi z njim verjetno zamenjal vlogo in se razveselil naslova državnega prvaka, ki ga na svoji nogometni poti do zdaj še ni osvojil.

"Hvala soigralcem, ki so mi pomagali do tega priznanja, a me tudi to ne bo potolažilo. Bo lep spomin na leto, ki je bilo sijajno, a se je končalo na žalosten način. Boli me, ker smo eno leto trpeli, a na koncu nismo osvojili tega, česar smo si želeli," je še povedal Vukušić.

Tomislav Tomić: Celjani so boljši kot ekipa

"Iskali smo zmago in dobro začeli tekmo. Sploh v drugem polčasu, ko smo izenačili, smo bili dobri. Boljši. Stiskali smo nasprotnika, zabijali gole in imeli še nekaj priložnosti, a smo prejeli dva gola. Oba po neumnih napakah. Potem smo se še enkrat vrnili, imeli nove priložnosti, a danes preprosto ni šlo. Celjani so prvaki. Moramo jim čestitati. So boljši kot ekipa, mi pa imamo boljše posameznike," je povedal kapetan Olimpije Tomislav Tomić, ki je tekmo tokrat sicer začel na klopi in na igrišče prišel v drugem polčasu.

Nejc Vidmar: Naslov smo izgubili že veliko prej

Podobno poklapan je bil tudi njegov predhodnik v vlogi kapetana, ki je ob koncu sezone kazal odlično formo med vratnicama Olimpije, a ji to ni pomagalo do novega naslova.

"Sezona je bila naporna. Privoščili smo si preveč spodrsljajev. Na koncu je bilo videti, kot da smo v Celju izgubili prvenstvo, a je treba biti pošten in priznati, da smo ga izgubili že prej. Preveč je bilo spodrsljajev, da bi lahko na koncu osvojili prvo mesto. Treba je biti pošten. Celjani so pridno delali, čakali na svojo priložnost in jo tudi dočakali. Na koncu so osvojili ta pokal," je povedal Nejc Vidmar in tudi on, podobno kot njegova soigralca, povedal bistvo.

Olimpija ima najboljše nogometaše v ligi, a nima najboljše ekipe kot celote. Kako bi jo ob vseh trenerskih rošadah in drugih pripetljajih, ki jih je letos doživela, sploh lahko imela?

Olimpija je, to je res, naslov izgubila šele v Celju, a je to, kar je imela na pladnju, izgubila že pred tem. In ne nazadnje, naslova si ob vsega dveh točkah, ki ju je v zadnjih štirih krogih, v katerih ni zmagala niti enkrat, osvojila, niti ni zaslužila.