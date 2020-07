Mariborčani ne morejo iz svoje kože. Takole so zbodli Olimpijo.

Takoj po velikem podvigu, zgodovinskem naslovu slovenskega prvaka, so za nogometaše Celja deževale čestitke od vsepovsod. Ena je priletela tudi iz vrst njihovega štajerskega tekmeca, NK Maribor. Mariborčani, ki so Celjanom predali prvenstveno krono iz prejšnje sezone, so ob tem zbodli tekmece iz vrst Olimpije.

"Čestitke Celju za prvi naslov," so sprva v čestitki, ki so jo na družabnih omrežjih na svojih uradnih kanalih objavili pri NK Maribor, Celjanom in njihovemu trenerju Dušanu Kosiću čestitali za prvi naslov v 101-letni klubski zgodovini.

Mariborčani, pri katerih kaj takega ni v navadi (Muri pri pokalnem naslovu pred mesecem dni na primer niso čestitali), so v nadaljevanju čestitke zbodli velike tekmece iz Ljubljane, ki so jih ob remiju Olimpije z 2:2 in zmago nad Aluminijem v Kidričevem s 4:1 ob enakem številu točk zaradi boljšega izkupička z medsebojnih tekem preskočili na lestvici. "In Olimpiji za bronasto medaljo," so v nadaljevanju čestitke zapisali pri podprvaku Mariboru, pri katerem očitno tudi po odhodu Zlatka Zahovića ne morejo iz svoje kože.

Spomnimo, ko je Olimpija pred dvema letoma osvojila zadnji naslov slovenskega prvaka, do katerega so Ljubljančani prišli po enajstmetrovki Roka Kronavetra ob koncu zadnje prvenstvene tekme v Domžalah, so Ljubljančanom na podoben način čestitali s fotografijo, ki označuje strel z bele točke. V tisti sezoni so se vijoličasti sicer pogosto pritoževali nad sojenjem.

Čestitka Maribora po naslovu državnega prvaka Olimpije leta 2018:

Folklora zbadanja, ki je v nogometnem svetu sicer stalnica, a je pri Olimpiji vsaj v odnosu do največjega nogometnega tekmeca vsaj v zadnjem obdobju ni mogoče zaznati. "Čestitke, NK Maribor. Veliko sreče na evropskih zelenicah," so pri Olimpiji zapisali avgusta leta 2017, ko se je Maribor po zmagi nad Hapoelom Tel Avivom nazadnje uvrstil v ligo prvakov.

Čestitka Olimpije po uvrstitvi Maribora v ligo prvakov leta 2017:

Čestitke, @nkmaribor. Veliko sreče na evropskih zelenicah. Se vidimo v nedeljo! — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 22, 2017