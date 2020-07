Kaotična novinarska konferenca, na kateri je Dušan Kosić prvič govoril kot trener

"No, pa sem končno postal trener," je po nazivu najboljšega trene rja sezone in naslovu slovenskega prvaka Dušan Kosić povedal na novinarski konferenci, ki je bila vse prej kot običajna. Po prvem naslovu v več kot stoletni zgodovini NK Celje niti ni moglo biti drugače.

"Zelo dobra tekma. Odigrali smo dobro, a smo na koncu malce preveč naivno prejemali zadetke. To nas je stalo naslova. Zapravili smo nekaj priložnosti, tako da se je tekma na našo žalost obrnila v drugo smer. Ne ostane mi nič drugega, kot da čestitam nasprotniku," je na novinarski konferenci kakšno debelo uro po tekmi, potem ko je na igrišču opravil obveznosti do televizijskih in radijskih novinarjev, povedal trener Olimpije Dino Skender.

Besede, ki jih ob glasnem navijanju in pokanju petard v improviziranem prostoru, namenjenem kramljanju s predstavniki obeh klubov, nismo niti slišali, so bile tudi edine, s katerimi smo se morali zadovoljiti. Morda še kapetan Olimpije, njen najboljši strelec Ante Vukušić, ki je v Celju spet mrknil, ali kdo tretji iz ljubljanskega tabora? Ne bo šlo. Kar so povedali, so povedali takoj po tekmi na igrišču. Kamor večina novinarske sile ni imela vstopa ...

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Celje gori. Vse je v rdečem. Noro!"

Dovolj o vsaj za novinarsko delo res slabe razmere, Celjani in predvsem njihov trener, ki je po tekmi žarel od sreče, si v času največjega zmagoslavja v 101 letni zgodovini zaslužijo, da so v ospredju oni in to, kar so skozi celotno sezono pokazali na igrišču.

"Sanjali smo o tem in zdaj to tudi dosegli. Kaj reči? Celje gori. Vse je v rdečem. Noro!" je bil vesel Dušan Kosić, glavni avtor celjskega nogometnega čudeža, medtem ko so njegovi nogometaši nekaj metrov nižje z baklami v rokah skupaj z navijači proslavljali velik podvig. Malo za tem so, kar sploh ni bilo presenečenje, pritekli tudi do svojega trenerja in ga zalili s šampanjcem. Ko smo pobrisali kaplje z diktafonov in snemalnikov, smo lahko z delom nadaljevali.

Takole so novinarsko konferenco prekinili nogometaši Celja:

"Presrečni smo, da smo osvojili naslov. Ni nam bilo lahko. Nekajkrat smo se na tej poti tudi spotaknili, a smo vedno verjeli v našo vizijo. Tudi po razočaranjih smo fantje stopili skupaj, pridno trenirali in verjeli, da smo dobri. Na koncu smo imeli tudi nekaj sreče, a nam je tudi s pomočjo številnih ljudi iz vsepovsod, ki so nam dajali pozitivno energijo, uspelo. Zdi se mi, da je za nas navijala cela Slovenija," je nadaljeval 49-letni Ljubljančan, ki je kot nogometaš v prvi slovenski ligi odigral kar 421 tekem. Večino v majici Olimpije, katere dres je nosil kar osem sezon.

Fantje so ga naredili trenerja. Srečen je, da jih ima.

"Olimpiji želim vse dobro. Verjamem, da mi noben Ljubljančan tega, da je Olimpija zaradi Celja ostala brez naslova, ne bo zameril. Moram biti iskren in priznati, da sem bil v zadnjih dneh deležen dobrih želja s strani številnih Ljubljančanov. Nobene zlobe nisem občutil. Ni bilo nobenih težav. Upam, da jih tudi v prihodnje ne bo," je nadaljeval strokovnjak, ki je na klop Celja prišel pred tremi leti. Zdaj je z njim postal prvak in bil še pred tem imenovan tudi za najboljšega trenerja leta.

"To mi pomeni ogromno. Prvič sem v takšnem položaju. Prej nikoli nisem bil niti nominiran. Zdaj, ko sem postal prvak in osvojil to nagrado, lahko rečem, da sem trener. Fantje so me naredili trenerja. Srečen sem, da jih imam. Vesel sem, da so dokazali, česa so sposobni. To so fantje, stari 19, 20, 21 let. Ponosen sem, da jim je uspelo dokazati, da niso 'luzerji', kot so nas po nekaterih spodrsljajih opisali nekateri in govorili, da pod pritiskom pokleknemo. Zdržali so in zasluženo prišli do naslova. Veliko smo se tudi kregali, v vsem tem času se nismo zgolj lepo gledali, a nam je uspelo. Hvala jim!" svojih nogometašev ni mogel prehvaliti nekdanji trener Olimpije in kranjskega Triglava.

Takole so med novinarsko konferenco pol nadstropja nižje naslov z navijači proslavljali nogometaši Celja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rad bi spoštoval fante, ki so spisali to zgodbo

"V Celju sem se spremenil. Ob sebi imam ambiciozne, mlade trenerje, ki me znajo držati nazaj. Umiril sem se. Začel sem verjeti v igralce, ki jih imam na voljo, in ne sanjam več o tistih, ki jih ni. Fantje imajo v Celju veliko ljubezni. Pogovarjamo se ure in ure. Če mi lahko verjamete, tudi po 20 ur na dan. Moja žena najbolj ve, koliko časa sem na telefonu. To delamo z namenom, da pomagamo fantom. Oni pa nam to potem vračajo s tem, da delajo tako, kot je treba delati," je nadaljeval in za konec nekaj besed namenil tudi izzivu, ki ga čaka v novi sezoni. Kvalifikacijam za ligo prvakov in kadrovanju, ki sledi.

"To je neka nova dimenzija. V našem klubu se ne moremo primerjati z nekaterimi drugimi. Malo nas je, prav tako pa nogometašem ne moremo obljubljati bajnih plač. Morali se bomo spoprijeti z novo situacijo, v kateri smo se znašli. Lahko obljubim, da bo vsak, ki bo prišel, stokrat preverjen. Najprej značajsko, na kar damo ogromno. Ne bomo vozili fantov tja v tri dni. Morali se bodo ujemati z našo filozofijo. Bolje, da podpremo mlade, ki jih imamo, kot pa da na vrat na nos vozimo nove okrepitve. Rad bi spoštoval fante, ki so spisali to zgodbo. To bom zagovarjal. Kdor pride na novo, mora biti nujno boljši od teh, ki jih imamo," je zaupnico svojim nogometašem še enkrat glasno izrekel trener Celja, ki se seveda zaveda, da bo v poletnem prestopnem roku morda koga od njih tudi izgubil.

Veselje s kapetanom svoje ekipe Mitjo Lotričem, ki je bil izbran za najboljšega igralca sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celje nima denarja, a ima druge adute

Dario Vizinger, Mitja Lotrič in še kdo so zagotovo nogometaši, ki so zbudili veliko zanimanja in bodo v naslednjih tednih, tudi mesecih vroča roba.

"Nekateri fantje, ki igrajo pri nas, si zaslužijo boljše pogoje, ki pa jih pri Celju ne moremo dati. Po drugi strani pa pri vseh vidim izziv, da nekaj naredimo v Evropi. Da klub tudi nekaj zasluži. Da se naredi nekaj več. Jasno je, da ne moremo tekmovati s klubi, ki lahko plačujejo več, a po drugi strani imamo druge adute. Zagotovo to, da so zdaj vsi videli ,da tukaj delamo dobro. Da je Celje klub, v katerem lahko napredujejo," je še povedal gostobesedni trener, ki je po dveh petih mestih v slovenskem prvenstvu v prvih dveh sezonah na klopi Celja tokrat preskočil kar tri stopničke in skočil na najvišjo.

Na tisto, na kateri z zlatimi črkami piše: NK Celje, slovenski nogometni prvak za sezono 2019/20. In bo pisalo za vedno ... Dušan Kosić. Ljubljančan, ki je prekinil sto let celjskega čakanja.