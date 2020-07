Zakaj je državni prvak Celje in ne Olimpija ali Maribor?

"Zmagali so strokovnost, vizija in ekipno delo," razlaga Sašo Udović. "S Safetom Hadžićem bi Olimpiji uspelo," dodaja Janko Irgolić. Muamer Vugdalić pa: "Maribor se bo vrnil močnejši." S tremi nekdanjimi slovenskimi nogometaši smo debatirali o razpletu sezone 2019/20, v kateri so do prvega naslova državnega prvaka prišli nogometaši Celja.

V sredo je bilo po drami v Celju konec nevsakdanje, a zato toliko bolj napete prvenstvene sezone, v kateri smo dobili novega, šestega državnega v zgodovini Slovenije. Po Mariboru, Olimpiji, Gorici, Domžalah in Kopru so po drami v zadnjem krogu do prvega naslova državnega prvaka v 101-letni zgodovini kluba prišli Celjani. Kaj so o razpletu najboljšega, kar ponuja slovenski nogomet, povedali nekateri njegovi nekdanji akterji?

Janko Irgolič: Trener, selekcioniranje in posluh uprave

"Trener in pravilno selekcioniranje. In seveda posluh uprave, ki v določenih obdobjih tolerira tudi slabše rezultate," je povedal Janko Irgolič, nekdanji vratar Maribora, Mure in tudi Olimpije. "Olimpija ima najboljši kader. Nekako pa ji zadnja leta z za marsikoga nerazumljivimi potezami zmanjkuje tiste energije, kemije. Nimajo ekipe. Oni imajo posameznike, ki lahko samo rešujejo tekme. Niso pa ustvarili ekipe, kar je uspelo Dušanu Kosiću pri Celju," je še povedal.

Sašo Udovič Foto: Vid Ponikvar

Sašo Udovič: Strokovno delo in brez večjih pretresov

"Žoga je vrnila Celjanom tisto, v kar so vlagali nekaj let. Sistematično delo, strokovno delo. Nobenih večjih pretresov, niti v trenutkih, ko jim mogoče ni šlo najboljše," je celjsko zasedbo Dušana Kosića pohvalil tudi nekdanji nogometaš Olimpije, ki je pustil globok pečat v slovenski reprezentanci, Sašo Udovič. "Če stroka nima glavne besede oziroma je nima delo na igrišču, potem je to že vnaprej izgubljena zgodba. Mogoče ne kratkoročno, z določenimi finančnimi vložki je mogoče dosegati instant rezultate na nekaj mesecev. Ampak dolgoletno delo, dolgoletna vizija je tisto, kar v tem trenutku manjka Olimpiji," je nekaj besed namenil tudi svojemu nekdanjemu klubu.

Muamer Vugdalić: Škoda je le, da ni gledalcev

"Čim več ekip v zgornjem delu, čim več ekip, ki se borijo za najvišja mesta, to je zelo pozitivno. Škoda je le, da ni gledalcev. Potem bi lahko še bolj uživali," pa je razplet prvenstvene sezone komentiral nekdanji dolgoletni član Maribora in tudi reprezentant Muamer Vugdalić. "Vedno se pričakuje, da Maribor osvaja lovorike. Tokrat mu ni uspelo. Ampak vedno se Maribor, ko mu nekaj ne uspe, vrne še močnejši naslednjo sezono," je pokomentiral tudi svoj nekdanji klub, s katerim je bil petkratni državni prvak, z njim pa je zaigral tudi v ligi prvakov.