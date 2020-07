Po koncu sezone, ki se je za nogometaše Olimpije končala klavrno, ostala je brez tako želenega naslova prvaka, se je z dolgim zapisom v izjavi za javnost oglasil njen predsednik Milan Mandarić. Napovedal je novo Olimpijo in namignil, da bo v Ljubljani ostal še nekaj časa. Vsaj do takrat, dokler ne bo našel novih ljudi, ki bi zagotovili prihodnost kluba in omogočili, da zaključi svojo zgodbo v Stožicah.

Milan Mandarić je v zadnjem letu večkrat dejal, da se poslavlja od Olimpije, a v Stožicah še kar vztraja. Po neuspehu v zaključku prvenstvene sezone 2019/20, ko so Ljubljančani v zadnjem krogu ostali brez prvenstvene krone in za nameček zdrsnili na tretje mesto lestvice, za večnega tekmeca iz Maribora, se je marsikdo spraševal, ali bo zares odšel.

Sploh zdaj, ko se Mandariću prvič zgodilo, da je brez prvenstvene lovorike ostal drugič v nizu, predvsem pa se zdi, da je njegov ugled med navijači Olimpije najmanjši, odkar je pred petimi leti prišel na čelo ljubljanskega nogometnega ponosa, jih ni bilo malo, ki so bili prepričani, da bo odšel. Zdaj se je 81-letni poslovnež z bogatimi izkušnjami iz angleškega nogometa oglasil z dolgim zapisom za javnost, v katerem se je dotaknil marsičesa in posredno namignil, da ga bomo še vsaj nekaj časa videvali v Stožicah.

Sporočilo za javnost Milana Mandarića:

O zadnji sezoni:

Olimpija je po tekmi v Celju pristala na tretjem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida Za nami je zelo težka sezona, polna dramatičnih dogodkov, izrednih okoliščin in nevarne epidemije, ki je pustila globoke sledi v našem življenju in nogometu. Prvenstva nismo zaključili tako, kot smo si želeli in pričakovali, zaradi tega sem globoko razočaran in žalosten za vse vas, ki imate Olimpijo v svojih srcih in ste se veselili našega uspeha prav tako kot jaz.

Ob koncu ene takšne sezone je normalno, da iščemo odgovore za naše neuspehe. Pojasnilo nikakor ni preprosto. Olimpija je klub, ki je imel v zadnjih vrstah najbolje plačane posameznike. Ti so imeli vse pogoje za normalno delo in doseganje vrhunskih rezultatov. To kakovost smo lahko videli na tekmah, kjer je ekipa zasijala v polnem sijaju.

Sledili so nerazložljivi padci in že v naslednji tekmi smo gledali povsem drugačno ekipo, ki je igrala brez volje in želje po zmagi. To se je dogajalo v času, ko sta prejšnji trener in njegova ekipa imela popolno podporo kluba in le neuspehi naših glavnih tekmecev so nas držali v tekmi za naslov.

Odločitev za menjavo nekdanjega trenerja je sledila kot rezultat ocene, da so razmere v moštvu pred nadaljevanjem prvenstva zelo slabe, tako fizično kot v moštvenem duhu. Ko sem slišal, da iz našega strokovnega štaba prihajajo glasne želje, da ne nadaljujemo prvenstva in osvojimo naslova, ker smo trenutno prvi, sem ugotovil, da je vrag odnesel šalo in da so spremembe nujne.

O ljudeh iz vodstva kluba:

Poleg tega menim, da so trenutne razmere posledica težav, ki so se nakopičile v zadnjih letih, zaradi malomarnega dela in škodljivih dejanj posameznikov iz prejšnjega vodstva, kar je še dodatno obremenilo finančno poslovanje kluba in pripeljalo v Olimpijo veliko nogometašev, ki nikoli niso imeli mesta v klubu. Zaradi tega smo morali z mnogimi od njih odpovedati pogodbe, v zadnjih šestih mesecih pa smo tudi popolnoma zamenjali vodstvo v naših pisarnah.

O odnosu nogometašev:

Foto: Grega Valančič/Sportida Verjetno je bilo zmotno prepričanje, da so moje želje, ki so jih spremljale ljubezen do Olimpije in nogometa, navdušenje in velike naložbe, dovolj za uspeh kluba. Takšno izkušnjo sem v Slovenijo prinesel iz Anglije. Očitno je bilo moje prepričanje, da je mogoče primerjati odnos do nogometa tukaj in v Angliji, naivno. Imeli smo velike težave zaradi značaja nekaterih naših igralcev, katerih osebni interesi so bili daleč nad interesi kluba.

To so nekateri odkrito pokazali, ko niso želeli deliti bremen, ki nam jih je prineslo izredno stanje pandemije koronavirusa. Poleg tega bomo v novi sezoni imeli bistveno boljše urejene razmere za vadbo, ki v pretekli sezoni niso bile najbolj optimalne, tudi zaradi pogostih selitev. Od Mestne občine Ljubljana smo pred kratkim dobili na uporabo dve novi vadbeni igrišči, ki bosta brez dvoma zagotovili primerne pogoje za nadaljnje delo.

O svojem odhodu:

Foto: Žiga Zupan/Sportida Pred približno pol leta sem v intervjuju za ljubljanski Dnevnik v javnost poslal sporočilo, da bom konec sezone zapustil Olimpijo, ne glede na okoliščine. To sporočilo je bilo naslovljeno na vse, ki Olimpijo imenujejo za svoj klub. Ponudil sem jim priložnost, da poiščejo nove ljudi, ki bodo še naprej skrbeli za klub po mojem odhodu.

Od začetka leta smo naredili veliko, da bi bili stroški Olimpije sprejemljivi in da to ne bi bil razlog, zaradi katerega Olimpija ne bi mogla najti novih vlagateljev. Do danes nisem prejel nobenega signala ali sporočila, iz katerega bi lahko razbral, da je usoda kluba pomembna za vsakogar in da obstajajo ljudje, ki bi radi poskrbeli, da lahko Olimpija normalno deluje tudi v prihodnje.

Kljub svojemu prvotnemu namenu preprosto ne morem biti neodgovoren in prepustiti kluba samemu sebi. Olimpiji ne morem mirno obrniti hrbta in je zapustiti, če bi to pomenilo njen razpad. Odnos nekaterih je bil sicer pogosto takšen, da me je k takšni odločitvi maksimalno spodbudil. Kljub temu je moja odgovornost do podjetij, ki jih upravljam, prevladala.

O prihodnosti:

Foto: Vid Ponikvar Pred nami so kvalifikacije za ligo Europa in začetek nove sezone prvakov. Po vsem tem je jasno, da s trenutnim načinom dela klub ne more nadaljevati. Končalo se je obdobje v zgodovini kluba. Čas je za novo in drugačno Olimpijo. Olimpijo, ki bo ekipni duh postavila v ospredje pred individualnimi lastnostmi in še naprej gojila domače kakovostne nogometaše, ki bodo v prihodnosti hrbtenica kluba. Tako igralsko kot finančno.

Olimpija se bo kadrovsko bistveno spremenila. Moja želja je tudi, da bi v prihodnjih dneh, po krajšem premoru, nadaljeval z intenzivnim iskanjem novih ljudi, ki bi lahko zagotovili prihodnost kluba in mi omogočili, da zaključim svojo zgodbo oziroma poglavje v Olimpiji.