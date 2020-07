Državni prvaki najprej z Muro, Maribor z Aluminijem, Olimpija še čaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žreb PLTS in 2. SNL za sezono 2020/21

Komaj se je končala nenavadna sezona slovenskega nogometnega prvenstva, že na vrata trka nova. Začelo se bo 12. avgusta, ples kroglic pa je odločil, da se bodo državni prvaki Celjani v prvem krogu udarili z Muro, Mariborčani z Aluminijem, Olimpija z zmagovalcem dodatnih kvalifikacij za PLTS (Gorico ali Triglavom), Sežanci s povratnikom med elito Koprom, Domžalčani pa z Bravom. Prvi derbi med Mariborom in Olimpijo bo v 6. krogu 19. septembra v Ljudskem vrtu.

V igri za naslov bodo v sezoni 2020/21, ki se bo torej začela 12. avgusta, branilec naslova Celje, Maribor, Olimpija, Mura, ki bo branila naslov v pokalnem tekmovanju, Aluminij, Bravo, Tabor, Domžale, Koper ter zmagovalec dodatnih kvalifikacij, v katerih se bosta 26. julija (v nedeljo v Novi Gorici) in 30. julija (v četrtek v Kranju) udarila Gorica in Triglav. Vložek bo ogromen, uspeh zagotavlja sodelovanje v Prvi ligi Telekom Slovenije, 36 tekem z najboljšimi slovenskimi klubi, tudi prvakom Celjem ter večnima tekmecema Mariborom in Olimpijo, ki bosta zagotovo v novo sezono vstopila zelo motivirana.

Začetek 12. avgusta, prvi derbi Maribor - Olimpija 19. septembra Prvi derbi med Mariborom in Olimpijo bo 19. septemba. Foto: Grega Valančič/Sportida

Žreb tekmovalnih parov, ki je pod okriljem vodstva tekmovanja Nogometne zveze Slovenije (NZS) potekal na Brdu pri Kranju, je odločil, da bomo za uvod 12. avgusta spremljali bitko državnega prvaka Celja in pokalnega zmagovalca NŠ Mura, pri katerem so zaprosili, da uvodni obračun zaradi vzdrževalnih del odigrajo v gosteh.

Drugouvrščeni Maribor bo gostil Aluminij, Olimpija zmagovalca dodatnih kvalifikacij (Gorico ali Triglav), Sežana povratnike iz Kopra, Domžalčani pa Bravo. Ta je zaprosil, da domačih tekem ne igra v istem krogu kot Olimpija.

Prvi derbi večnih tekmecev iz Ljubljane in Maribora bo 19. septembra v Ljudskem vrtu, drugi derbi bo 5. Decembra (Stožice), tretji 6. Marca na Štajerskem in zadnji 1. maja v Ljubljani.

Če ne bo zapletov zaradi novega koronavirusa, se bo prvenstvo končalo 19. maja.

Pari prvega kroga PLTS 2020/21: Sreda, 12. avgust NK Maribor – NK Aluminij

NK Celje – NŠ Mura

Cherrybox24 Tabor Sežana – FC Koper

NK Olimpija – zmagovalec kvalifikacij za PLTS (Gorica ali Triglav)

NK Domžale – NK Bravo

Naporno poletje kvarteta

Štiri najboljše slovenske klube čaka zelo naporno poletje, saj bodo tekmovali tudi v evropskih pokalih. Celje bo začelo evropsko pot v kvalifikacijah za ligo prvakov in ima kot edini slovenski predstavnik privilegij tolažilne nagrade, saj bi ga ob morebitnem neuspehu v kvalifikacijah za največje evropsko tekmovanje čakal popravni izpit v kvalifikacijah za ligo Europa. V njih se bodo preizkusili Maribor, Olimpija in Mura.

V prvoligaško druščino se vračajo Koprčani, ki ne skrivajo velikih ambicij. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Plesale ne bodo le kroglice prvoligaških klubov, ampak tudi tiste z imeni 16 udeležencev druge lige. Žreb parov 2. SNL se bo začel ob 13.30, za razliko od prejšnje sezone pa v njej ne bo Kopra (1. SNL), Dravograda in Rogaške (oba sta izpadla v 3. SNL), slednja bosta zamenjala tretjeligaška prvaka Primorje iz Ajdovščine ter Šmartno ob Paki.

Po dolgem času bo v drugi ligi tekmoval velenjski Rudar, del tekmovanja pa bo še eno znano ime slovenskega klubskega nogometa, saj bo v drugi ligi nastopal tudi poraženec dodatnih kvalifikacij za popolnitev prve lige, Triglav oziroma Gorica. Dokončna sestava prve in druge lige bo tako znana konec meseca po odigrani povratni tekmi dodatnih kvalifikacij v Kranju (30. julij).