Tjaš Begić. Fant, za katerega boste zagotovo še slišali.

Novogoriški nogometni bazen je v preteklosti poskrbel za nekaj sijajnih produktov. Po četrtkovi tekmi v Kranju lahko ugotovimo, da je na poti še eden. Kdo je Tjaš Begić, ki je bil najmlajši, a tudi najboljši posameznik tekme, v kateri so Novogoričani v najpomembnejši tekmi sezone s 5:0 razbili kranjski Triglav in se ekspresno vrnili med prvoligaše?

Že po štirih minutah igre v Kranju je nase opozoril nogometaš, ki je na hrbtu nosil dres s številko 79 v novogoriškem dresu. Znašel se je iz oči v oči z domačim vratarjem, močno ustrelil, a ni zadel. Potem je bil pri žogi še nekajkrat in po levi strani teroriziral obrambo Triglava. Ta se je upirala vse do 25. minute, ko je na sijajen način prišel do strela, neubranljivo zadel in Gorici utrl pot do velike zmage.

"Kdo je to?" se je ob tem verjetno vprašal marsikdo in bil toliko bolj presenečen ob ugotovitvi, da gre za fanta, ki je konec prejšnjega meseca dopolnil komaj 17 let. Ko je v nadaljevanju tekme skorajda letel po igrišču, preigraval in bil vseskozi glavna nevarnost za kranjska vrata, je presenečenje preraslo že v navdušenje.

Ko je odšel z igrišča, so zaploskali tudi Kranjčani

Veselje ob vodilnem zadetku, ki ga je dosegel. Foto: Grega Valančič/Sportida Ne samo tiste, ki jim srce bije za Gorico. Navdušil je tudi domače navijače. Ko ga je trener po 68 minutah igre, ko je s semaforja svetil rezultat 0:4, potegnil z igrišča, so Kranjčani vstali na noge in zaploskali.

Ronaldinhu je ploskal Santiago Bernabeu, Cristianu Ronaldu so, ko je v Torinu gostoval še kot član Real Madrida, podobno čast namenili pristaši Juventusa. Njemu se je poklonil stadion Stanka Mlakarja v Kranju.



Šalo na stran, a odigral je res dobro. "Ne vem, kaj naj rečem. Izšlo se je res sanjsko. Imeli smo cilj in ga dosegli. Vedeli smo, da smo v formi. Vedeli smo, da je to naš dan. Brez dvoma smo bili boljši od nasprotnika in se zasluženo prebili v prvo ligo," je po tekmi, po kateri je ostal le v spodnjicah, povedal Tjaš Begić, ki igra z desno nogo, a se najbolje znajde na levi strani.

Govoril je o ekipi, a nas je bolj zanimalo, kaj lahko pove o tem, kar je ob prvi priložnosti, ko je bil v članski konkurenci na igrišču od prve minute, pokazal on. "Pred dvema dnevoma sem izvedel, da bom zaigral od prve minute. Vedel sem, da bom igral. Na treningih sem videl, da bom v prvi postavi, tako da me to ni šokiralo. Sem v dobri formi. Ne bojim se ničesar. Ni bilo težav," je povedal Izolčan, ki je prve nogometne korake naredil v Izoli in se potem preselil v Koper, od koder ga je pot leta 2018 vodila v Gorico.

Najprej se je ustrašil, potem je začel lebdeti po igrišču

Tam je hitro prepričal in si v začetku marca, tik pred izbruhom koronakrize, prislužil profesionalno pogodbo. S 16 leti je podpisal za dve leti. Priložnost za izbruh talenta, ki se skriva v njegovih nogah, bi verjetno dočakal že prej, a potem je zaradi znanih razlogov moral počakati vse do zdaj.

V zadnji tekmi pred prekinitvijo prvenstva je pri porazu z 0:2 pri Roltek Dobu odigral 44 minut. Na nedeljski tekmi dodatnih kvalifikacij proti Triglavu, ki se je končala z remijem 1:1, je dobil zadnjih 22 minut igre. V četrtek je bil pri petardi v kranjski mreži na igrišču od začetka tekme in eksplodiral.

"Ko sem imel v četrti minuti priložnost, sem se, bom povedal kar pošteno, malce ustrašil. Potem sem zabil gol in začel res uživati v igri. Ko gre, gre. Zdelo se mi je, kot da sem letel po igrišču," je žarel od veselja velik nogometni talent in priznal, da ga je na začetku malce izdala tudi trema, a ne za dolgo.

Po doseženem zadetku je skorajda dobesedno lebdel po igrišču. Foto: Grega Valančič/Sportida

Samovesten, a z glavo na pravem mestu

Da je zelo samozavesten, je dokazal tudi v pogovoru, ki ga berete. "Verjetno je lahko tudi boljša," je odgovoril na vprašanje, ali upa, da bo njegova nogometna pot tako dobra, kot je bila tista nekaterih sijajnih napadalcev, ki so vzniknili v Novi Gorici. Spomnimo, prve korake v Gorici so naredili takšni asi, kot sta Valter Birsa, Tim Matavž, tudi Etien Velikonja in še nekateri.

"Po nikomer. Sem sam svoj vzornik," pa je ustrelil, ko smo ga vprašali, po kom v nogometnem svetu se zgleduje. In ne, ne gre za fanta, ki bi bil svojeglav in samovšečen, kot bi ob takšnih besedah lahko posumil kdo. Vsi v klubu, ki smo jih povprašali o njem, so imeli zanj samo besede hvale. Miren, deloven in nič kaj vzvišen, so dejali. Ob tem je treba seveda upoštevati tudi to, da je medijska pozornost, ki jo je bil deležen tokrat, zanj nekaj novega.

"Trening, trening, trening. Samo to je pot do uspeha. Za mano je res super tekma, a se po njej ne bo spremenilo prav nič. Še naprej bom pridno treniral. Pred mano je še dolga pot. Nisem še niti začel," je povedal in dodal, da se namerava, če bo do prestopa v tujino kdaj prišlo, najprej uveljaviti v slovenskem nogometu.

Samozavesti mu ne manjka, a le na igrišču. Ob njem je zelo vzoren, priden fant, pravijo v klubu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najprej bi se rad dokazal v Sloveniji

"Mislim, da je to prava in najboljša pot. Najprej se moram uveljaviti v prvi postavi Gorice. Potem odigrati čim več dobrih tekem v prvi ligi. Šele nato lahko razmišljam o tem, kako naprej," ima jasno začrtano prihodnost, a ga zdaj zanima predvsem to, kako se bo s soigralci izkazal v prvi ligi.

"Najprej se moramo sestaviti in videti, s kakšnim igralskim kadrom bomo krenili v novo sezono. Potem bomo postavili cilje in jih skušali doseči, a verjamem, da bomo uspešni. Komaj čakam na debi v prvi ligi in na to, da bomo igrali proti najboljšim slovenskim klubom. Zelo se veselim tudi primorskih derbijev s Koprom in sežanskim Taborom," je še dejal fant, ki se je na radarju lovcev na nogometne talente znašel že pred časom.

Veliko veselje po koncu tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegova kariera je v pravih rokah

Brez skrbi, svojega zastopnika že ima. Našel ga je v najbolj priznanem slovenskem nogometnem menedžerju Amirju Ružniću, ki bdi nad kariero Josipa Iličića in še številnih drugih uspešnih slovenskih nogometašev. Še en podatek v prid izolskega nogometnega dragulja, ki ga brusijo v Novi Gorici.

"Nič. Dribling. Ena na ena. Strel. Živahen sem," pa je odgovoril na vprašanje, ob čem na igrišču najbolj uživa. Simpatičen, nasmejan fant, ki bo v slovensko prvoligaško konkurenco zagotovo prinesel veliko zabave. Se že veselimo ...

Borivoje Lučić: Pred njim je velika kariera

Borivoje Lučić je spet dokazal, da ima nos za mlade talente. Foto: Grega Valančič/Sportida



"Ja, lahko rečem, da ima izjemen potencial. Prej sta bila to Valter Birsa in Tim Matavž, zdaj utegne podoben preboj uspeti njemu. Na njemu je, kako se bo razvijal in kako daleč pride. Veseli me, ker gre za fanta, ki ima razčiščene stvari v glavi, zato sem optimist. Verjamem, da je pred njim velika kariera," je povedal Borivoje Lučić o 17-letniku, ki ga je na presenečenje mnogih na tekmi sezone v ogenj porinil od prve minute.



Fotogalerija Grega Valančiča (Sportida):