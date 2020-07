NK Maribor je bil brez Darka Milaniča in Zlatka Zahovića že ob koncu pretekle sezone, a v novi zasedbi, v kateri glavni vlogi v strokovnem delu pripadata športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu in trenerju Sergeju Jakiroviću, je novo zgodbo zares začel po svoje pisati šele danes. Ob prvem dnevu priprav pred nadaljevanjem sezone. Bili smo zraven.

Po super uspešnih 13 letih Zlatka Zahovića, ki je v Ljudskem vrtu vlekel vse niti igralskega kadrovanja, in njegovega dolgoletnega sodelavca na trenerskem stolu Darka Milaniča je Maribor z novim športnim direktorjem in trenerjem novo zgodbo začel že v času koronaprekinitve, a takrat preveč prostora za večje zasuke ni imel.

Zdaj je zgodba drugačna. S pripravami na novo sezono se tudi simbolično začenja novo obdobje, v katerem bodo morali serijski slovenski prvaki, predvsem zaradi novonastalih razmer na nogometnem trgu, ubrati nekoliko drugačno politiko. Že večkrat so namignili, da bodo poskušali zapolniti vrzeli tam, kjer je v preteklosti najbolj škripalo. Pri ponujanju priložnosti mlajšim nogometašem.

Pet novincev, ki nakazujejo novo smer

Navijači od Jana Repasa pričakujejo veliko. Foto: Morgan Kristan/Sportida Če je mogoče soditi po prvih potezah, ki so jih povlekli, bodo to tudi storili. Po posoji v majici ljubljanskega Brava sta se v Ljudski vrt kot polnopravna člana vrnila 20-letni napadalec Aljoša Matko, ki je sezono končal s 15 prvenstvenimi zadetki in upa na pravo priložnost v vijoličastem dresu, in Martin Kramarič, ki je v preteklosti v članski ekipi Maribora kar nekaj priložnosti že dobil, med drugim je za Maribor nastopal tudi na začetku zadnje nastope, a potem poniknil. Zdaj se vrača po polovici sezone rednega igranja za Bravo, za katerega je v 15 prvenstvenih nastopih zabil en gol in prispeval dve asistenci.

Potencial za prihodnost je zagotovo tudi Jan Repas, ki ima že precej izkušenj in bo po neuspeli triletni avanturi v Franciji v Mariboru poskušal obuditi nogometno pot. Pri 23 letih ima za seboj igranje v prvi francoski ligi, tri reprezentančne nastope, nekaj evropskih tekem, 44 nastopov v prvi slovenski ligi in je prav zagotovo nogometaš, ki lahko ob novem preskoku postori še veliko.

Kaj je ob začetku priprav povedal Jan Repas?

Podobno velja za 28-letnega vratarja Ažbeta Juga, ki se je v Slovenijo vrnil po skoraj deset let trajajočem popotovanju po tujini. Tudi on se lahko pohvali s tem, da je nastopal v prvi francoski ligi, en nastop pa je vknjižil v prvi portugalski ligi.

Tretji nogometaš, ki ga je Maribor v tem prestopnem roku zvabil v svoje vrste, je črnogorski branilec Ilija Martinović, ta po treh uspešnih letih igranja za Aluminij iz Kidričevega upa, da bo v Ljudskem vrtu naredil nov korak naprej.

Vseh pet novincev se je danes dopoldne po manj kot tednu dni počitnic v Mariboru zbralo ob začetku priprav na novo sezono, v kateri bodo poskušali 15-kratni slovenski prvaki najpomembnejšo lovoriko, za naslov prvaka, vrniti v Ljudski vrt. Ob njih je imel trener Maribora na voljo še 20 igralcev, od teh so bili štirje vratarji.

Sergej Jakirović: Borba za naslov in čim daljša evropska sezona

"Martinović, Repas in Jug so z nami že več kot mesec in pol. Matko in Kramarič sta se priključila zdaj. Prinesli bodo konkurenco. Svežo kri. Zadovoljen sem s tem, kar sem videl," je okrepitve ob začetku priprav pozdravil Sergej Jakirović.

"Tako kot vedno bo o tem, kdo bo igral, odločalo to, kar bodo pokazali na treningih in kako se bodo vedli. Minute, ki jih bodo dobili, bodo morali maksimalno izkoristiti," trener Maribora ni presenetil s kriterijem dela, na katerega bo tudi v prihodnosti stavil.

"Naš cilj je, da čim dlje ostanemo v Evropi in se borimo za naslov prvaka," je še povedal Hrvat na klopi slovenskega podprvaka, ki se bo v novi sezoni podal v kvalifikacije za ligo Europa, v katerih bodo Mariborčani svojo pot začeli v 1. krogu. Na sporedu bo le ena tekma. Kdo bo domačin, bo znano po žrebu.

"Fantje so dobili nekaj dni za osvežitev in se vrnili dobro razpoloženi. Nimamo veliko časa, tako da takoj začnemo delovni ritem. Jasno je, kakšni so naši cilji. Želimo dobro začeti prvenstvo in s prvimi tekmami ujeti ritem za začetek evropskih kvalifikacij, ki bodo letos specifične zaradi pravila ene tekme. S tem se povečuje možnost, da presenetiš favorizirane tekmece, lahko pa tudi pokvariš lastne načrte. Veliko bo odvisno od žreba, toda odločajo stabilnost moštva, potrpežljivost in prikazano na igrišču," je o tem povedal Jakirović.

Sergej Jakirović je začel prve prave priprave v vlogi trenerja NK Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor že dogovorjen s francoskim in češkim prvoligašem

Maribor bo že v soboto odigral prvo pripravljalno tekmo. Mariborčani se bodo v Ljudskem vrtu pomerili z drugoligašem iz Beltincev. Štiri dni pozneje sledi obračun s francoskim prvoligašem, ekipo Stade Reims, še tri dni za tem pa še s češkim prvoligašem FC Slovačko. Prizorišči drugih dveh tekem še nista znani.

Znano ni niti ime prvega evropskega tekmeca Maribora. Izvedeli ga bodo na žrebu 10. avgusta. Prvo evropsko tekmo bodo Mariborčani odigrali 27. avgusta, medtem ko bodo novo prvenstveno tekmo začeli tako, kot so jo končali. Z obračunom proti Aluminiju, ki so ga v zadnjem krogu prejšnje sezone, v kateri so končali na tretjem mestu, premagali s 4:1. Tokrat se bodo s Kidričani 13. avgusta pomerili na svojem stadionu.

Kaj je ob začetku priprav povedal kapetan Mitja Viler?