Maribor pripravljen na novo obdobje z drugačno dimenzijo

Prah po končani sezoni 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije se je komaj polegel, pa na vrata že trka novo poglavje v slovenski elitni ligi. Po koncu enega dela in pred začetkom drugega je svoje vtise strnil športni direktor Maribora Oliver Bogatinov, ki bo 12. avgusta prvič štartal v novo sezono na čelu mariborskega kluba. V pogovoru za klubsko spletno stran se je dotaknil prejšnje sezone, prihodnosti in kadrovanja drugouvrščenega kluba v Sloveniji.

Spomnimo, Maribor je na zadnji tekmi sezone prve lige ugnal Aluminij (4:1) in se na prvenstveni lestvici povzpel tik za zmagovalcem Celjem. Mariborčani so tako sezono sklenili na drugem mestu, kaj kmalu pa jih čakajo tudi kvalifikacije za ligo Europa. "Prehiteli smo Olimpijo, žal pa to ni bilo dovolj za prvaka. Vesel pa sem odziva moštva v zadnjih tekmah, prizadevnosti in uspešnega dela trenerja Sergeja Jakirovića in celotnega štaba ter naj bo to osnova za začetek nove sezone, ko bodo števci na ničli," je povedal Bogatinov, ki se je v preteklih tekmah veliko naučil.

"Dosedanje tekme so nam prinesle precej koristnih spoznanj. Če je predkoronski Maribor zmagoval na velikih tekmah in izgubljal točke proti ekipam s spodnjega dela lestvice, je bilo v pokoronskem obdobju ravno obratno, pa to ni bilo dovolj za prvaka. Na teh tekmah smo z izjemo v Sežani dobro opravili, žal pa proti Olimpiji in Celju nismo osvojili niti točke," je vtise za klubsko stran strnil športni direktor Oliver Bogatinov, ki je med drugim tudi čestital Celjanom za zasluženi naslov prvakov.

Bogatinov je zadovoljen z delom Sergeja Jakirovića. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nov začetek in nove kvalifikacije

Maribor je sicer v obdobju po koncu koronakrize kazal solidne predstave, v tem času je osvojil enako število točk kot Celje in bil najučinkovitejša ekipa lige. "Lestvica je sestavljena iz 36 krogov, odloča stanovitnost. Ni pravila, proti komu zmaguješ, ampak da imaš na koncu več točk kot drugi. Tekmovalni cilj Maribora je osvajanje prvenstva in osem tekem v evropskih tekmovanjih," je jasno povedal športni direktor, ki se zaveda, da veliko časa za spremembe ni.

"Iz našega zornega kota je potrebno analizirati ta pokoronski Maribor, ker velikih sprememb ni mogoče v kratkem času postoriti, evropske tekme pa so pred vrati. Res je, bili smo izredno učinkoviti, kar vliva optimizem za nadaljevanje. Dvignili smo povprečje doseženih golov na več kot dva gola po tekmi, kar je izreden dosežek in dobra popotnica za naprej. Vse, kar je bilo napovedano ob vstopu v novo poglavje, drži. Fantje so pokazali novo, svežo energijo," je zadovoljen nekdanji trener Aluminija, ki ga z Mariborom konec avgusta čaka tudi začetek kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige Europa.

Maribor čaka naporen avgust. Foto: Grega Valančič/Sportida

Letošnje kvalifikacije bodo zaradi koronavirusa in specifičnih pogojev nekaj posebnega. V prvih treh krogih bodo klubi odigrali le eno tekmo, gostitelja tekme pa bo odločil žreb. "Na razplet bodo vplivali različni dejavniki, tako da bo od žreba in dnevne forme veliko odvisno, saj ne bo mogočih popravkov v povratnih dvobojih. Se pa ne glede na okoliščine cilji Maribora ne spreminjajo. Če smo prej rekli osem, to pomeni letos vsaj štiri tekme v Evropi. Čeprav smo v statusu nosilcev, je na nasprotni strani precej zahtevnih nasprotnikov. Letošnje kvalifikacije bodo specifične, spomnimo se nekaterih izkušenj iz prejšnjih let. S Chikhuro je bilo na prvi tekmi 0:0, prav tako z Zrinjskim ob prvem spopadu ali še prej z Birkirkaro. Ti primeri, ko je Maribor potem na domačem igrišču obrnil rezultat, pomenijo opozorilo, zagotovo pa bo manjkala tudi podpora s tribun, ki je včasih pomagala do preobrata," je na to, da na stadionih ne bo pomoči navijačev opozoril Bogatinov.

Novi obrazi

Na Štajersko se vrača Aljoša Matko, ki je v tej sezoni za Bravo dosegel kar 15 zadetkov. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Maribor bodo v novi sezoni predstavljala tudi nekatera nova imena, klub pa je zapustil Aleksander Rajčević. S slovenskimi podprvaki je triletno pogodbo podpisal Jan Repas, ki se v Slovenijo vrača po treh letih v francoskem Caenu. V klub se je preselil tudi dosedanji branilec Aluminija Ilija Martinović, v Ljudski vrt pa se je po enajstih letih vrnil tudi vratar Ažbej Jug, iz Brava pa se po koncu posoje med vijoličaste vračata tudi Aljoša Matko in Martin Kramarič.

"Repas, Martinović in Jug so se nam hitro priključili ter se že seznanili z našim režimom dela. Prav s tem namenom, da bo zdaj čas prilagajanja krajši. Poleg njih sta tukaj kot pomembna nova člana moštva še Matko in Kramarič, ki prihajata po odlični sezoni pri Bravu. To so fantje, ki prinašajo mladost, hitrost, agresivnost, drugačno dimenzijo. Upam, da se bodo hitro prilagodili ekipi in zahtevam trenerskega tima," je še pristavil Bogatinov.

