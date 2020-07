Kriterij, po katerem je Jakirović najboljši trener Maribora tega desetletja

Resda vzorec prvenstvenih tekem, ki jih je vodil, ni reprezentativen, prav tako pa so na koncu najpomembnejše zgolj lovorike, a vseeno. Pozabavali smo se s številkami, prečesali uspešnost na prvenstvenih tekmah trenerjev, ki so se na klopi NK Maribor zvrstili v zadnjih desetih sezonah, in prišli do zanimivih ugotovitev. Uspešnost na prvenstvenih tekmah vseh petih trenerjev, ki so v tem času delali v Ljudskem vrtu, je precej izenačena, kar je pričakovano. Maribor je namreč v zadnjih desetih sezonah kar sedemkrat postal prvak in bil vedno povsem pri vrhu lestvice.

Sergej Jakirović bo sicer šel v zgodovino kot eden od redkih trenerjev, ki so z Mariborom v zadnjem obdobju ostali brez prvenstvene lovorike, a je bil mladi Hrvat vseeno uspešen. Zelo uspešen. Ko je v obdobju koronaprekinitve prišel v Ljudski vrt, je Maribor za vodilno Olimpijo zaostajal za sedem točk. Na koncu jo je prehitel, a vseeno ostal brez tako želene lovorike. Oba velikana slovenskega nogometa so presenetili Celjani, ki so z dvema točkama naskoka prišli do zgodovinskega prvega naslova državnega prvaka.

V tem času je Jakirović Maribor vodil na 11 tekmah. Vse do nesrečnega poraza na derbiju v Stožicah proti Olimpiji je bil brezhiben. Potem je na štirih tekmah izgubil kar trikrat in osvojil le tri točke. S finišem prvenstva je opravil brez praske. Tri tekme, tri zmage, a to ni bilo dovolj za naslov. Je pa bilo dovolj za izkupiček, ki ga med vsemi trenerji Maribora v zadnjem desetletju postavlja na vrh po uspešnosti na prvenstvenih tekmah. Na tekmo je v tem času osvajal 2,18 točke, kar prinaša 73-odstotno uspešnost.

Sergej Jakirović v prvenstvu na klopi NK Maribor:

Odstotek osvojenih točk: 73

Število točk na tekmo: 2,18

Skupna statistika: 11 tekem, 8 zmag, 0 remijev in 3 porazi

Kdo je na tej lestvici drugi? Ante Šimundža, ki je Maribor v prvenstvu vodil večji del sezone 2013/14, vso sezono 2014/15 in delček sezone 2015/16, je v povprečju osvajal 2,13 točke na tekmo, kar prinaša 71-odstotno uspešnost.

Mimogrede, Mariborčan, ki zdaj navdušuje na klopi Mure, je v tem obdobju osvojil dve prvenstveni lovoriki, vijoličaste pa popeljal tudi v ligo prvakov in do zgodovinskega podviga, uvrstitve v izločilne dele lige Europa.

Ante Šimundža v prvenstvu na klopi NK Maribor:

Odstotek osvojenih točk: 71

Število točk na tekmo: 2,13

Skupna statistika: 67 tekem, 44 zmag, 11 remijev in 12 porazov

Najpomembnejši trener v zgodovini Maribora in tudi najuspešnejši, ko beseda nanese na lovorike in slovenski klubski nogomet, Darko Milanič, je po tem kriteriju šele na tretjem mestu najuspešnejših trenerjev vijoličastih zadnjih deset sezon, a je njegov vzorec prvenstvenih tekem, ki jih je v Ljudskem vrtu vodil v tem obdobju, precej višji od preostalih predhodnikov in enega naslednika.

V zadnjih desetih prvenstvenih sezonah je namreč Maribor vodil na kar 254 tekmah. V tem obdobju je Mariboru ob ligi prvakov, dveh ligah Europa in dveh pokalnih naslovih prinesel kar pet prvenstvenih lovorik in osvojil 70 odstotkov točk, ki so bile na voljo. V povprečju je osvajal 2,11 točke na tekmo.

Darko Milanič v prvenstvu na klopi NK Maribor:

Odstotek osvojenih točk: 70

Število točk na tekmo: 2,11

Skupna statistika: 254 tekem, 158 zmag, 63 remijev in 33 porazov



*-Maribor je vodil tudi v sezonah 2008/09 in 2009/10, a smo upoštevali samo njegove dosežke iz zadnjih desetih sezon.

Približno enako uspešen je bil po odstotku prvenstvenih točk, ki jih je z Mariborom osvojil, tudi Hrvat Ante Čačić, ki pa v Mariboru ni bil dolgo. Na začetku sezone 2013/14 ga je v prvenstvu vodil na 11 tekmah in na tekmo osvajal 2,09 točke. To prav tako pomeni 70-odstotno uspešnost.

Ante Čačić v prvenstvu na klopi NK Maribor:

Odstotek osvojenih točk: 70

Število točk na tekmo: 2,09

Skupna statistika: 11 tekem, 7 zmag, 2 remija in 2 poraza

Na zadnji, peti stopnički najdemo še enega Hrvata. Tudi on v Ljudskem vrtu ob Zlatku Zahoviću ni zdržal dolgo. Krunoslav Jurčić je Maribor v sezoni 2015/16 vodil na 15 prvenstvenih tekmah, v katerih je v povprečju osvajal 2,06 točke, kar znese 70 odstotkov vseh točk, ki so bile na voljo.

Krunoslav Jurčić v prvenstvu na klopi NK Maribor:

Odstotek osvojenih točk: 69

Število točk na tekmo: 2,06

Skupna statistika: 15 tekem, 9 zmag, 4 remiji in 2 poraza