"Števce moramo spraviti na ničlo in začeti znova," je trener Celja Dušan Kosić povedal ob začetku priprav novih slovenskih nogometnih prvakov, ki so lahko v zmagoslavju uživali vsega teden dni. V sredo so že opravili prvi trening in začeli odštevanje do začetka nove sezone, v kateri jih čaka zgodovinski nastop v ligi prvakov.