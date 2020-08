Evropa, prihajamo! Kakšne pasti čakajo slovensko elitno četverico?

Ne le začetek Prve lige Telekom Slovenije, štirje najboljši slovenski klubi se v teh dneh pripravljajo tudi na evropske izzive. Z njim bo imel prvič po petih letih opravka državni prvak Celje, ki bo prvič v 101-letni klubski zgodovini zaigral v kvalifikacijah za ligo prvakov, pokalni zmagovalec Mura, Maribor in Olimpija pa se bodo udeležili kvalifikacij za ligo Europa. S katerimi tekmeci bi lahko imeli opravka? Kroglice klubov bodo v Nyonu zaplesale že v nedeljo in ponedeljek, 9. in 10. avgusta.

Evropska sezona 2020/21 bo zelo nenavadna. Začela se bo že 8. avgusta, ko se sploh še bodo začeli četrtfinalni obračuni v obeh evropskih tekmovanjih, ligi prvakov in ligi Europa za sezono 2019/20! Ko bosta znana zmagovalca, bodo udeleženci kvalifikacij v novi sezoni, med njimi tudi vsi štirje iz Slovenije, odigrali že kar nekaj tekem. Prisilni premor, posledica izbruha širitve novega koronavirusa, je zahteval velik davek.

Slovenija brez skupinskega dela tri leta

Jan Oblak (Atletico Madrid) bo ta mesec na delu v ligi prvakov, a bo za razliko od nogometašev Celja izpolnjeval obveznosti še za sezono 2019/20. Foto: Guliver/Getty Images Evropski nogometni zvezi (Uefa) je čez noč zmanjkalo rezervnih terminov, zato se je sezona 2019/20 zavlekla pozno v poletje, v novi sezoni pa se bodo kvalifikacije izvedle po še nikoli videnem sistemu, saj boji za izločanje ne bodo na dveh, ampak le eni tekmi, ki bo potekala pred praznimi tribunami. Vse do play-offa kvalifikacij lige prvakov.

Če bo scenarij obrodil sadove v praksi, se bo tako skupinski del lige prvakov začel 20. oktobra, v ligi Europa pa se bo začelo ''zares'' dva dni pozneje. Bi lahko po treh letih, takrat je Maribor v ligi prvakov zaigral v druščini Liverpoola, Seville in moskovskega Spartaka, v skupinskem delu evropskega tekmovanja zaigral tudi slovenski predstavnik? Za takšen podvig bo trevba v kvalifikacijah preskočiti štiri ovire …

Celjani proti nekdanjim evropskim prvakom?

Celjani bodo v Evropi odigrali najmanj dve tekmi, saj jih v primeru neuspeha v kvalifikacijah za ligo prvakov čaka še popravni izpit v ligi Europa. Foto: Grega Valančič/Sportida Z atraktivnim izzivom, ki ne prinaša le tekmovalnih, ampak tudi finančne užitke, saj bo Uefa v skladu s tradicijo bogato nagradila udeležence skupinskega dela, se bo prvič v klubski zgodovini spoprijelo Celje. Izbranci Dušana Kosića bodo evropsko pot začeli v prvem krogu kvalifikacij, kjer bodo zaradi skromnega koeficienta (2,600) uvrščeni v skupino nenosilcev, tako da bodo imeli opravka s tekmeci, ki jih vsaj na papirju odlikuje večja uspešnost na evropskih zelenicah v zadnjih petih sezonah.

Med možnimi tekmeci sta tudi nekdanja evropska prvaka (Celtic Glasgow in beograjska Crvena zvezda, a ostaja pri srbskem velikanu vprašaj, saj mu v primeru, če bosta v osmini finala lige prvakov izpadla tako Napoli kot tudi Lyon, ne bo potrebno nastopiti v prvem krogu kvalifikacij), pa tudi prvaki nekaterih držav, pri katerih igrajo slovenski legionarji. V tem pogledu izstopajo madžarski Ferencvaroš (Miha Blažič), slovaški Slovan (Alen Ožbolt, Žan Medved in Kenan Bajrić) ter Sarajevo iz BiH (Elvis Džafić).

Celjane po nepozabni sezoni v domačem prvenstvu čaka še zgodovinska evropska izkušnja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi Celjani preskočili uvodno evropsko oviro, pri tem pa premagali nosilca z zelo visokim koeficientom, bi jih lahko v 2. krogu kvalifikacij doletela tudi vloga nosilca. Če pa bodo novopečeni slovenski prvaki neuspešni, jih čaka tolažilna nagrada, nadaljevanje evropskih nastopov v kvalifikacijah za ligo Europa. Tako bodo lahko navijači Celja stiskali pesti (vsaj pred televizijskimi ekrani) za ljubljence vsaj na dveh evropskih tekmah, žreb pa bo določil, ali bodo rumeno-modri deležni prednosti domačega igrišča ali ne.

Seznam nosilcev v 1. krogu kvalifikacij lige prvakov – možni tekmeci Celja: Celtic Glasgow (Ško), Astana (Kaz), Ludogorec Razgrad (Bol), Crvena zvezda Beograd (Srb)*, Qarabag (Aze), Legia Varšava (Pol), Maccabi Tel Aviv (Izr), Molde (Nor), Šerif Tiraspol (Mol), Ferencvaroš (Mad), Dundalk (Irs), Slovan Bratislava (Slk), CFR Cluj/Universitatea Craiova (Rom)**, Suduva (Lit), Omonia (Cip), Sarajevo (BiH), Dinamo Tbilisi (Gru) * če bosta Napoli in Lyon izpadla v osmini finala lige prvakov, Crvena zvezda ne bo igrala v 1. krogu, status nosilca pa bo pridobil prvak Luksemburga Fola Esch

** prvenstvo Romunije še ni končano

Nenosilci v 1. krogu kvalifikacij lige prvakov: Fola Esch (Luk)*, Djurgardens (Šve), Budućnost Podgorica (ČG), Flora Talin (Est), Dinamo Brest (Blr), Riga (Lat), Connah's Quay Nomads (Wal), KI (Fer), Europa (Gib), Celje (Slo), Ararat-Armenia (Arm), KuPS (Fin), KR Reykjavik (Isl), Tirana (Alb), Sileks (SMk), Floriana (Mal), zmagovalec predkroga (nastopajo Tre Fiori – SMa, Linfield – SIr, Drita – Kos, Inter Club d'Escardes – And, zmagovalec bo znan 11. avgusta). * če bosta Napoli in Lyon izpadla v osmini finala lige prvakov, Crvena zvezda ne bo igrala v 1. krogu, status nosilca pa bo pridobil prvak Luksemburga Fola Esch

Termini kvalifikacijskih tekem lige prvakov: Predkrog: 8. in 11. avgust

1. krog: 18. in 19. avgust

2. krog: 25. in 26. avgust

3. krog: 15. in 16. september

4. krog (play-off): 22./23. in 29./30. september Žreb parov 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov bo že v ponedeljek, 10. avgusta.

Maribor in Olimpija nosilca, Mura ne

Mura, ki je letos osvojil pokalno lovoriko, bo v Evropi nastopila 27. avgusta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Celjani bodo okusili slast igranja v kvalifikacijah za ligo prvakov, večina slovenskih udeležencev evropskih tekmovanja pa bo imela opravka z evropsko ligo. Vsi trije (Maribor, Olimpija in pokalni zmagovalec Mura) bodo nastopili v prvem krogu, a bodo imeli za razliko od prvakov iz knežjega mesta na voljo za pripravo več časa, saj bodo v Evropi nastopili ''šele'' 27. avgusta, poldrugi teden po Celjanih.

Če bo Kosićeva četa prvega tekmeca v Evropi izvedela že v nedeljo, pa bodo Sergej Jakirović, Dino Skender in Ante Šimundža lahko z analizo tekmeca v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo začeli dan pozneje, ko bo v Nyonu (10. avgust) opravljen žreb. Trenerja Maribora in Olimpija lahko računata na boljše izhodišče, saj vijolice in zmaji spadajo med nosilce prvega kroga.

Mariborčani bi bili v primeru uspeha v 1. krogu nosilci tudi v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izstopajo zlasti Mariborčani, saj imajo po zaslugi odmevnih evropskih nastopov v zadnjih petih sezonah koeficient 14.000, kar jih na seznamu nosilcev uvršča na visoko peto mesto. Med nosilci v tekmovanju, kjer nastopa v 1. krogu kvalifikacij kar 94 klubov, je tudi ljubljanska Olimpija (koeficient 5.250), Mura pa bo svojo priložnost za evropski podvig naskakovala kot nenosilec (2.600).

Zmaji znova z neugodnimi Latvijci?

Olimpija je lani s hudo muko v 1. krogu kvalifikacij izločila latvijski RFS. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Med možnimi tekmeci slovenskih klubov izstopa kar nekaj klubov. Olimpija in Maribor bi se tako lahko pomerila tudi s poljskim podprvakom Piastom iz Gliwic, za katerega igra slovenski reprezentant Uroš Korun, latvijskim RFS, kjer nastopa Žiga Lipušček in je v prejšnji sezoni dodobra namučil zmaje.

Muro bi lahko čakalo zelo zahtevno delo, saj so med možnimi kandidati tudi beograjski Partizan, ciprski velikan APOEL Nikozija, švedski Malmö, Steaua iz Bukarešte (njen uradni naslednik FCSB), mariborska ''znanca'' Hapoel Be'er Sheva in Rosenborg, pa tudi kluba s slovenskima legionarjema, Dinamo Minsk z Miho Goropevškom in Žalgiris Vilna s Klemnom Bolho.

Nosilci 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa – možni tekmeci Mure: APOEL (Cip), Malmö (Šve), Partizan Beograd (Srb), FCSB (Rom), Maribor (Slo)**, Hapoel Be'er Sheva (Izr), Rosenborg (Nor), Apollon Limassol (Cip), Fehervar (Mad), Shkendija (SMk), The New Saints (Wal), Dinamo Minsk (Blr), Lech Poznan (Pol), Aberdeen (Ško), Zrinjski Mostar (BiH), Alaškert (Arm), Kairat (Kaz), Žalgiris Vilna (Lit), AGF (Dan), Motherwell (Ško), Vaduz (Lie), Kukesi (Alb), Valletta (Mal), Ventspils (Lat), Olimpija (Slo)**, Servette (Švi), Bačka Topola (Srb), CFR Cluj/Universitatea Craiova (Rom)*, Nomme Kalju (Est), Šahtjor Soligorsk (Blr), Hammarby (Šve), FH (Isl), Bodo/Glimt (Nor), Progres Niederkorn (Luk), Riteriai (Lit), CSKA Sofija (Bol), Sutjeska Nikšić (ČG), Honved (Mad), Maccabi Haifa (Izr), Beitar Jeruzalem (Izr), Ordabasy (Kaz), Neftči Baku (Aze), Shamrock Rovers (Irs), Kesla (Aze), trije zmagovalci predkroga * prvenstvo Romunije še ni končano

** Mura se v 1. krogu ne more pomeriti s klubom iz Slovenije (Maribor oziroma Olimpija)

Nenosilci 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa – možni tekmeci Maribora in Olimpije: Sumgayit (Aze), Lokomotiv Plovdiv (Bol), Slavia Sofija (Bol), Botosani (Rom), Piast Gliwice (Pol), Cracovia Krakov (Pol), Levadia (Est), Hibernians (Mal), DAC Dunajska Streda (Slk), Ružomberok (Slk), Žilina (Slk), Željezničar Sarajevo (BiH), Laci (Alb), Mura (Slo)*, Akademija Puškaš (Mad), Saburtalo Tbilisi (Gru), Shkupi (SMk), Petrocub Hincesti (Mol), Differdange (Luk), Union Titus Petange (Luk), Kauno Žalgiris (Lit), RFS (Lat), Shirak (Arm), Noah (Arm), Valmiera (Lat), Teuta (Alb), Renova (SMk), Borac Banja Luka (BiH), Sfantul Gheorghe (Mol), Dinamo-Auto (Mol), Derry City (Irs), Bohemians (Irs), Inter Turku (Fin), Ilves (Fin), Honka (Fin), Breidablik (Isl), Bala Town (Wal), Dinamo Batumi (Gru), Lokomotiva Tbilisi (Gru), Sirens (Mal), Vikingur Reykjavik (Isl), Paide Linnameeskond (Est).



** Maribor oziroma Olimpija se v 1. krogu ne moreta pomeriti s klubom iz Slovenije (Mura)

Žreb predkroga lige Europa, v katerem nastopa 16 ekip z najnižjimi koeficienti iz Gibraltarja, Andore, Ferskih otokov, San Marina, Kosova, Črne gore, Walesa in Severne Irske, bo v nedeljo, 9. avgusta. Tekme predkroga bodo odigrane 20. avgusta.