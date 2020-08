Olimpija vendarle naznanila prvo okrepitev

Po nizu odpovedi in vsega en teden pred začetkom nove sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije so pri NK Olimpija Ljubljana sporočili ime prve okrepitve. To je branilec Uroš Korun.

Trener Dino Skender in športni direktor Mladen Rudonja sta dan pred prvo in bržčas edino pripravljalno tekmo pozdravila prvo okrepitev. Pogodbo z Olimpijo je podpisal 33-letni branilec Uroš Korun.

"Verjamem športnemu direktorju in trenerju, da bomo sestavili dobro ekipo, da bomo konkurenčni in da se bomo borili za uspehe, ki jih želim doseči. Slovensko ligo in igralce dobro poznam, tako da komaj čakam, da se pridružim ekipi in da začnemo z resnim delom in s tekmami," je ob podpisu pogodbe v uradni izjavi svoje misli strnil 188 cm visoki nogometaš, ki je v Sloveniji igral za Celje, Rudar Velenje in Domžale, zadnjih pet sezon pa je branil barve Piasta v poljski ligi.

Korunu, ki je igral za mlaje reprezentančne in B člansko selekcijo, naj bi se v kratkem pridružilo še več novih nogometašev v zeleno-belem dresu. Po nedavno končani sezoni so namreč Stožicam v slovo pomahali Luka Menalo, Stefan Savić, Tomislav Tomić, Mario Jurčević, Bojan Knežević, Matija Orbanić, Matija Burin in Matic Črnic, jasno pa je tudi, da se ne bo vrnil Marko Putinčanin.