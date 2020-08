Celjani ujeli veliko okrepitev, vrnil se je hrvaški znanec

Slovenski prvak Celje, ki bo v nedeljo izvedel evropskega tekmeca v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, je svoje vrste okrepil že s tretjim poletnim novincem. Po Maticu Vrbancu in Miću Kuzmanoviću se je v knežje mesto vrnil Filip Dangubić. Hrvat, nekdanji up ''Kekove'' Rijeke, se je v Sloveniji dokazoval že v treh klubih.

Celjani se pripravljajo na začetek nove sezone, ki prinaša zgodovinski izziv. Že 20. avgusta bodo prvič zaigrali v kvalifikacijah za ligo prvakov, teden dni pred tem pa vstopili v novo sezono Prve lige Telekom Slovenije, v kateri bodo branili državni naslov. Trener Dušan Kosić je za zdaj skupaj s športnim direktorjem Brankom Veršičem lahko zelo zadovoljen s prestopnim rokom. Zadržal je najmočnejše adute, ki so Celjane pripeljali do nepozabnega podviga, ter na nekaterih igralnih položajih še okrepil svoje moštvo.

🆕👑..po Slovaški in Romuniji se vrača v knežje mesto, kjer si želi dokončati začeto delo. Filip Dangubić, dobrodošel na stadionu Z’dežele! ✨ VEČ SLEDI!⏩#DržavniPrvak #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/aAvmsu5an4 — NK Celje (@NKCelje) August 4, 2020

Kot zadnji se je grofom pridružil Filip Dangubić, ki pozna zelo dobro stadion Z'dežele. 25-letni Rečan je v Celju že igral. Sprva se je v Sloveniji dokazoval v prvi ligi v dresu Krke, nato pustil odličen vtis v Krškem, leta 2017 pa ga je Rijeka, pri kateri pod vodstvom Matjaža Keka nikoli ni dočakal resnejše priložnosti, posodila rumeno-modrim.

Nazadnje v Romuniji

V celjskem dresu je v Prvi ligi Telekom Slovenije dosegel šest zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Za Celjane, kjer ga je sprva vodil ''znanec'' iz Krškega Tomaž Petrovič, je v prvi ligi zbral 18 nastopov, šestkrat pa se je vpisal med strelce. Spadal je med najboljše igralce, zato se je povečalo zanimanje tujih klubov zanj, nato pa leta 2018 zapustil Slovenijo. Odpravil se je na Slovaško k Spartaku iz Trnave, igral tudi za Senico, letos pa nadaljeval kariero v Romuniji. Chindia Targoviste je bil njegov delodajalec le pol leta.

V torek je tudi uradno sklenil sodelovanje s celjskim klubom, segel v roke športnemu direktorju in trenerju, s katerima je že sodeloval, Celjani pa so se okrepili v napadu, kjer so v prejšnji sezoni prisegali na ''atomski'' četverček Vizinger – Lotrič – Božić – Kerin. Če bi poletni prestopni rok poskrbel za odhod v tujino katerega izmed omenjenih, bi se lahko Dangubić, če bo ponovil predstave izpred nekaj let, izkazal za posrečeno menjavo. Pri celjskem klubu bo nosil dres s številko 55, v tem tednu, ko bo Kosićeva četa odigrala še dve prijateljski tekmi, pa bi že lahko zaigral za aktualne slovenske prvake.