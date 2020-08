Slovenski prvak kot vzhodnjaški prijatelji Maradone in ljubljenci Erdogana

Sezona 2019/20 bo z zlatimi črkami zapisana v zgodovino celjskega kluba. Grofje so prvič, odkar tekmujejo v 1. SNL, prehiteli prav vse tekmece in postali državni prvaki. Zato je bilo proslavljanje podviga v mestu ob Savinji še slajše. V sezoni, ki so jo zaznamovale prekinitve zaradi novega koronavirusa, pa niso prvič na najvišjo stopničko stopili le Celjani. S krstnim državnim naslovom se lahko v Evropi pohvalijo še štirje klubi. Kateri?

Država Prvak (2019/20 oziroma 2019) Naslov* Albanija Tirana 25. Andora Inter Club d'Escaldes 1. Anglija Liverpool 19. Armenija Ararat-Armenia 2. Avstrija Red Bull Salzburg 14. Azerbajdžan Qarabag 8. Belgija Club Brugge 16. Belorusija Dinamo Brest 1. Bolgarija Ludogorec Razgrad 9. Bosna in Hercegovina Sarajevo 7. Ciper Omonia Nikozija 20.** Češka Slavia Praga 19. Črna gora Budućnost Podgorica 4. Danska Midtjylland 3. Estonija Flora Talin 12. Ferski otoki KI Klaksvik 18. Finska KuPS 6. Francija PSG 9. Gibraltar Europa 7.** Grčija Olympiakos Pirej 45. Gruzija Dinamo Tbilisi 19. Hrvaška Dinamo Zagreb 30. Irska Dundalk 14. Islandija KR Reykjavik 27. Italija Juventus Torino 36. Izrael Maccabi Tel Aviv 23. Kazahstan Astana 6. Kosovo Drita 3. Latvija Riga 2. Litva Südüva 3. Luksemburg Fola Esch 7.** Madžarska Ferencvaroš Budimpešta 31. Malta Floriana 26. Moldavija Šerif Tiraspol 18. Nemčija Bayern München 30. Nizozemska Ajax Amsterdam 34.** Norveška Molde 4. Poljska Legia Varšava 15. Portugalska Porto 29. Romunija CFR Cluj 6. Rusija Zenit St. Peterburg 7. San Marino Tre Fiori 8. Severna Irska Linfield 54. Severna Makedonija Vardar Skopje 11. Slovaška Slovan Bratislava 22. Slovenija Celje 1. Srbija Crvena zvezda Beograd 30. Škotska Celtic Glasgow 51. Španija Real Madrid 34. Švica Young Boys Bern 14. Turčija Istanbul Basaksehir 1. Ukrajina Šahtar Doneck 13. Wales Connah's Quay Nomads 1.

* pri številnih klubih so prišteti tudi naslovi prvakov, osvojeni v prejšnjih državah

** ko je bilo prvenstvo prekinjeno zaradi koronavirusa, je bil prvi, a ni bil uradno priznan za prvaka

Turški predsednik presrečen, Dinamo prekinil 13-letno vladavino

Če najmočnejše lige na svetu na vrhu razpredelnic niso ponudile večjih presenečenj in so naslov osvajali stari znanci evropske elite (Real, Juventus, Bayern, Liverpool in PSG), je bilo nekoliko drugače v Turčiji. Istanbul Basaksehir ne spada med največje turške klube, a je v zadnji sezoni osvajal točke kot po tekočem traku in ušel velikanom, vajenim osvajanja naslovov.

Klub iz turškega velemesta, kjer se Evropa preliva v Azijo, je osvojil prvo zvezdico in osrečil turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, velikega navijača kluba, tudi zaslužnega za njegov napredek in skok med najboljše.

Poleg Slovenije in Turčije pa so novega prvaka, ki se je veselil prvencu, občudovali tudi ljubitelji nogometa v Andori, Belorusiji in Walesu. V žepni državici med Španijo in Francijo je bil najboljši Inter Club d'Escaldes, ki prihaja iz mesteca s 15 tisoč prebivalci.

CAMPIONS!!!!! 🏆⚽️



És el dia més important de la nostra història. Mai no ens hem aturat per lluitar i fer les coses amb ordre i dedicació.



Avui assolim aquest somni!!! Gràcies a tots vosaltres, SOM CAMPIONS DE LA LLIGA ANDORRANA! I ANEM A LA @ChampionsLeague! #seremmés💙🖤 pic.twitter.com/h3toW0u0Kk — Inter Club Escaldes (@interescaldes) July 23, 2020

V Belorusiji, eni redkih držav na svetu, ki v času največjih groženj koronavirusa v Evropi ni prekinjala državnega prvenstva (igrajo sezonsko od spomladi do jeseni), tako da so klubi letos do zdaj odigrali že 20 krogov, pa je bil lani najboljši Dinamo Brest. Klub, ki je bil pred tem najvišje v Belorusiji, na tretjem mestu, je s tem prekinil kar 13-letno obdobje, v katerem je naslove osvajal BATE Borisov, hkrati pa dosegal odmevne rezultate tudi v Evropi. Dinamo se je leta 2018 znašel na naslovnicah vseh večjih svetovnih medijev, saj je poleti presenetil z novico, da bo predsedniški položaj opravljal Diego Armando Maradona.

Kako so sprejeli Diega Maradono v Belorusiji:

Kontroverzni Argentinec, eden najboljših nogometašev vseh časov na svetu, je bil prvi mož kluba le kratek čas, le dva meseca po prevzemu položaja pa nadaljeval kariero kot trener v Mehiki. Lani je čestital Brestu za prvi naslov beloruskega prvaka, Dinamo pa ga je imenoval za častnega predsednika kluba.

Nomadi najboljši, favoritom ni pomagala niti pritožba

Valižani, ki prisegajo na amaterski nogomet (profesionalnim klubom bolj diši nastopanje v angleških klubskih tekmovanjih), so s svojim prvenstvom vstopili v novo poglavje. Dolgoletno vladavino The New Saints, trajala je kar osem let, je prekinil Connah's Quay Nomads. Favoritom (TNS) jo je zagodel koronavirus, ki je prekinil redni del šest krogov pred koncem. Vodstvo tekmovanja se je odločilo, da ga ne bo nadaljevalo.

Nomadi so imeli takrat štiri točke prednosti pred TNS in bili predčasno proglašeni za najboljše, večkratni prvaki pa so se pritožili na krovno zvezo, a njihova želja ni bila uslišana. Ostalo je pri krstnem naslovu Connah's Quay Nomads, klubu, iz okrožja s 23 tisoč prebivalci, ki bo tako po krstnem naslovu prvič nastopil v kvalifikacijah za ligo prvakov. Podobno kot Istanbul Basaksehir, Inter Club d'Escaldes, Dinamo Brest in Celje. Pa veliko sreče, debitantje!