Velike spremembe v Celju. Kaj bo s Korenom?

Celjani so v sezono 2020/21 vstopili kot branilci državnega naslova. Prvič so okusili nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, izpadli v 2. krogu proti norveškemu prvaku Moldeju, danes pa bodo izvedeli ime tekmeca, s katerim se bodo spoprijeli 24. septembra v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Ravno na dan, ko bodo pogledi uprti v Nyon, pa se je v celjskem klubu zgodila odmevna sprememba. Branko Veršič, ki je kot športni direktor zgradil tesno vez s trenerjem Dušanom Kosićem in pomagal popeljati celjsko zasedbo do zgodovinskega uspeha v Prvi ligi Telekom Slovenije, je zaradi službenih obveznosti ponudil odstop s položaja športnega direktorja.

NK Celje se zahvaljuje Veršiču

Branko Veršič, ki živi na Ptuju, je že 18 let zaposlen v podjetju Ahac iz Šentjurja. Foto: Osebni arhiv Upravni odbor NK Celje, ki se ga je v zadnjem letu povezovalo z vstopom ruskih vlagateljev v klub, je njegov odstop sprejel. ''NK Celje se dosedanjemu športnemu direktorju zahvaljuje za ves njegov doprinos k uspehom našega kluba in mu na njegovi nadaljnji življenjski poti želi vse najboljše,'' so zapisali na klubski strani rumeno-modrih, ki so v prvenstveno sezono vstopili slabše od pričakovanj.

V uvodnih dveh nastopih so brez doseženega zadetka osvojili le točko. Najprej so doma v ''superpokalnem'' spopadu ostali brez točk proti Muri, nato pa remizirali pri Aluminiju.

Bo novi športni direktor Koren?

Robert Koren ni več član strokovnega vodstva NK Celje. Foto: Ana Kovač Poleg odhoda Veršiča, predanega klubskega delavca, ki se je vsak dan vozil v Celje s Ptuja, pa je državni prvak deležen še ene spremembe. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Robert Koren, ki je v zadnji sezoni sodeloval s trenerjem Kosićem kot član strokovnega štaba in bil velika zakladnica izkušenj in neprecenljivih nasvetov mladim igralcem, ne bo več sodeloval s celjskim klubom v takšni vlogi.

''Robert Koren ne bo več opravljal funkcije člana strokovnega štaba. Kakšna bo njegova vloga v prihodnje, bo znano v prihodnjih dneh,'' sporoča celjski klub, ob tem pa se poraja vprašanje, ali bo Korošec zasedel izpraznjeno direktorsko mesto v pisarni celjskega kluba in postal prvi kadrovik slovenskega prvaka. O tem bo več jasnega v prihodnjih dneh, ko bodo Celjani že vedeli ime naslednjega evropskega tekmeca.