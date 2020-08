Neprepričljiva Maribor in Olimpija v sezono skočila brez zmage #video

V drugem krogu Prve lige Telekom Slovenije so Domžale v derbiju kroga remizirale z Mariborom (1:1), ki je ostal brez trenerja, z enakim rezultatom pa se je kar nekoliko presenetljivo končal tudi obračun Olimpije in Kopra. Današnji spored se je sicer začel v Prekmurju, kjer je Mura s 3:0 odpravila Tabor. V soboto sta se Aluminij in Celje razšla brez zmagovalca (0:0), na uvodnem obračunu kroga pa je Bravo s kar 4:1 odpravil povratnika v elito Gorico.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog:

Sobota, 29. avgust:

Bravo : Gorica 4:1 (1:0)

Ogrinec 33., Brekalo 57., Hodžić 63./a.g., Kancilija 81.; Hodžić 61.



Aluminij : Celje 0:0



Nedelja, 30. avgust:

Mura : Tabor Sežana 3:0 (1:0)

Filipović 29., 69., Kouter 46.



Koper : Olimpija 1:1 (1:1)

Žužek 16.; Čekiči 26./11-m.



Domžale : Maribor 1:1 (0:1)

Kolobarić 62.; Repas 24.

V Domžalah brez zmagovalca

Drugi krog sta z derbijem sklenila Domžale in Maribor, ki sta se razšla z remijem (1:1). Maribor je v vodstvo v 24. minuti povedel Jan Repas, ki je že v svojem debiju v dresu vijolic dosegel svoj prvenec. Za Domžale je v 62. minuti izenačil Dario Kolobarić in s tem postavil tudi končni izid srečanja.

Domžale in Maribor sta se razšla z remijem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V domžalskem taboru so si po pretekli sezoni, ki je bila polna razočaranj, želeli boljšega odprtja novega prvenstva. A to je bil račun brez krčmarja, v prvem krogu so se ob Kamniški Bistrici veselili v ekipi Brava, tokrat pa so z derbija odnesli točko. Na drugi strani so Štajerci, ki jih je po odhodu Sergeja Jakirovića vodil pomočnik Saša Gajser, v prvem krogu brez boja prišli do treh točk, tako da so po dveh krogih pri štirih točkah, a so hladen tuš doživeli z ekspresnim izpadom iz Evrope.

Skromna Olimpija do točke

Na Bonifiki sta se z enakim izidom kot v Domžalah razšla domači Koper in Olimpija (1:1). V 16. minuti je domače v vodstvo popeljal Žan Žužek, deset minut kasneje pa je po prekršku v kazenskem prostoru najstrožjo kazen izkoristil Endri Čekiči. Do konca tekme kluba, med katerima vlada precejšnje rivalstvo, nista več zadela. Ljubljančani so v sezono 2020/21 vstopili z močno prevetreno podobo, zaradi okužb z novim koronavirusom, pa je bila tekma s Koprom šele njena prva v tej sezoni. Na drugi strani je Koper na svoji drugi tekmi osvojil prvo točko v prvi ligi.

Mura na krilih Hrvata do druge zmage

Na prvi nedeljski tekmi je Mura na domači Fazaneriji zanesljivo s 3:0 odpravila sežanski Tabor. Prekmurci so na krilih vročega Andrije Filipovića zabeležili še drugo zmago v prvenstvu in so zdaj skupaj z Bravom na vrhu prvoligaške lestvice. Z izjemnim projektilom je mrežo Tabora načel Filipović, ki je v 69. minuti še z drugo mojstrovino poskrbel za zanesljivo zmago domače ekipe. Med strelce se je takoj na začetku drugega polčasa vpisal še Nino Kouter. Tabor je po zmagi v prvem krogu, zdaj doživel prvi poraz.

Video: drugi zadetek Filipovića:

Nogometaši Mure so sicer v četrtek ostali brez prvega evropskega obračuna. Estonske oblasti domačemu klubu niso izdale dovoljenja za izvedbo srečanja, Prekmurci pa so se domov vrnili brez odigrane tekme. Mura je v pretekli sezoni dobila tri od štirih medsebojnih obračunov s Taborom, z zmago pa je četa Anteja Šimundže začela tudi to sezono.

Tekma zapravljenih priložnosti v Kidričevem

Druga sobotna tekma se je odvila v Kidričevem, kjer sta se domači Aluminij in prvak Celje na srečanju številnih priložnosti razšla brez zadetkov in z delitvijo točk. V celjskem taboru so si zagotovo predstavljali boljši vstop v novo sezono, v kateri so na dveh tekmah vknjižili le točko. Na drugi strani so prvo točko vknjižili tudi Kidričani, ki pretekli konec tedna niso prišli v Ljudski vrt, tekma z Mariborčani, ki bi bila sicer na sporedu v nedeljskih popoldanskih urah, pa je bila registrirana z rezultatom 3:0 za domačine. Nezavidljiv začetek sezone za obe ekipi.

Video: velika priložnost Pečnika:

Bravo do druge zmage

Bravo je odlično krenil v novo sezono. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Gorica in Bravo sta se srečala na prvi uradni tekmi sploh prvič v zgodovini, bolj nasmejani pa so prvi obračun sklenili nogometaši Brava, ki so slavili s 4:1. Mrežo Gorice je v 33. minuti načel Sandi Ogrinec, v drugem polčasu pa smo v razmiku sedmih minut videli kar tri zadetke. Najprej je v 57. vodstvo Brava podvojil David Brekalo, v 61. minuti je gol upanja za Gorico dosegel Adis Hodžić, a je le dve minuti po zadetku postal tragični junak, saj je nesrečno zadel lastno mrežo. Zmago Brava je v 81. minuti z novim zadetkom le še potrdil Miha Kancilija.

Šiškarji so tako v novo sezono krenili odlično z dvema zmagama. Na drugi strani je Gorica prvo tekmo ob povratku med elito zaključila z ničlo. Četa Borivoja Lučića je namreč zaradi okužb v vrstah Olimpije v prvem krogu ostala brez tekme, tako da je proti Bravu odigrala prvo srečanje po selitvi iz druge lige.

Lestvica:

