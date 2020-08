Delitev točk na derbiju v Domžalah #foto #video

Nogometaši Domžal in Maribora so se v 2. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Nogometašem Maribora po evropskem polomu ni uspelo popraviti vtisa niti na prvi uradni domači preizkušnji. V Domžalah so zagotovo razočarali svoje navijače, ki so jim oprostili evropski neuspeh, a zahtevali zmage na slovenskih zelenicah. V svojem domačem uvodu - prve tekme proti Aluminiju zaradi koronavirusa v tekmečevih vrstah niso odigrali, so sicer povedli, a prednosti niso zadržali, Domžalčani so izkoristili eno od svojih številnih priložnosti in izenačili, kaj lahko pa bi osvojili vse tri točke.

Začasni trener Mariborčanov Saša Gajser, ki je dobil priložnost potem, ko je klub po evropski sramoti proti Severnim Ircem odpustil Sergeja Jakirovića, je povsem osvežil ekipo. Za razliko od evropske tekme je zamenjal kar devet igralcev, od postave, ki je v četrtek igrala v Mariboru, sta bila tokrat v prvi postavi le vratar Ažbe Jug in branilec Nemanja Mitrović.

Že na začetku ni bilo videti, da bi mu namera lahko uspela, saj je uvod, vsaj kar se tiče nevarnih akcij, pripadel Domžalčanom. V 12. minuti je Andraž Žinič z desne strani žogo natančno podal v sredino, Predrag Sikimić ni okleval s strelom, a žogo poslal visoko čez gol. Nekaj minut pozneje so domači izvedli nevarni akciji, Jug je rešil avtogol, Dario Kolubarić pa je s težkega položaja z glavo streljal mimo gola.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Mariborčani zadeli iz prvega resnejšega napada

Mariborčani pa so povedli iz prvega nevarnejšega napada. Denis Klinar je z desne strani podal žogo pred vrata, debitant v mariborski ekipi in nekdanji igralec Domžal Jan Repas žoge sicer ni najbolje zadel, a se je od tal vseeno odbila prek vratarja Gregorja Sorčana čez golovo črto.

Tudi zadnji dve priložnosti prvega dela sta pripadli gostiteljem, Matej Podlogar je bil pred golom za malo prekratek po podaji Svena Kariča, Kolobarićev strel tik pred odhodom na odmor pa je Jug ubranil.

Maribor v prvem delu ni navdušil, z izjemo gola niso pokazali nič posebnega, drugega so začeli bolj obetavno. Strel Klinarja čez gol je bil napoved boljše predstave, nato je lepo priložnost zapravil Rudi Požeg Vancaš, strel Emirja Derviševića je Sorčan zaustavil.

A tako kot Domžalčani so bili tudi oni za neizkoriščene priložnosti kaznovani. Kolubarič, ki se pred tem nekajkrat v kazenskem prostoru ni najbolje znašel, je v 62. minuti vendarle dokazal, zakaj ga imajo za zelo obetavnega napadalca. Izkoristi je podajo Gregorja Sikoška in izenačil.

Jug je moral v 77. minuti posredovati po strelu Podlogarja, dve minuti pozneje je na nasprotni strani Luka Koblar po kotu zadel prečko. Tri točke za domače je imel Senijad Ibričić, ki je bil po nesebični podaji Kolobarića sam pred Jugom, a slabo streljal točno v njega.

Domžale bodo v naslednjem krogu gostovale v Celju, Maribor bo gostil Bravo.

Domžale : Maribor, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Domžale : Maribor 1:1 (0:1) Stadion v športnem parku, sodniki: Glažar, Gabrovec, Burjan.



Strelca: 0:1 Repas (24.), 1:1 Kolobarić (62.).



Domžale: Sorčan, Žinič, Vuklišević, Karič, Sikošek, Pišek, Podlogar (od 82. Kait), Svetlin (od 90. Mavretič), Ibričić, Sikimić (od 82. Husmani), Kolobarić.



Maribor: Jug, Klinar, Mitrović, Koblar, Kolmanič, Vrhovec (od 70. Pihler), Dervišević (od 70. Cretu), Repas (od 75. Kronaveter), Požeg Vancaš, Zahović (od 75. Tavares), Kotnik (od 70. Matko).



Rumeni kartoni: Pihler.

Rdeč karton:/

