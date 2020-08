Mura do nove zanesljive zmage, mojstrovini Hrvata #video #foto

Dvoboj ekip, ki sta v uvodnem krogu zmagali - Mura je v Celju premagala aktualne državne prvake, Tabor Sežana pa doma novinca iz Kopra, so zasluženo dobili Sobočani. Junak tekme je bil Andrija Filipović z dvema lepima zadetkoma in požrtvovalno potezo ob koncu prvega polčasa.

Tekma, ki je potekala ob prisotnosti gledalcev s sezonskimi vstopnicami, se je začela zelo aktivno. V prvih desetih minutah sta imeli ekipi tri lepe priložnosti; Amadej Maroša se ni najbolje znašel pred vrati Tabora Sežane, strela Fahda Ndzengueja in Maria Babića z razdalje pa je ukrotil domači vratar Matko Obradović.

Pred uvodnim zadetkom Mure je nase z lepim strelom "s prve", ki je za las zgrešil cilj, opozoril Klemen Šturm, v 29. minuti pa je bilo 1:0. Andrija Filipović je z dobrih dvajsetih metrov sprožil z levo nogo, žoga pa se je od vratnice odbila v mrežo. Vratar gostov Jan Koprivec je bil brez moči.

Andrija Filipović je zablestel z dvema zadetkoma. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Andrija Filipović si je v 39. minuti prislužil naziv igralec tekme. Po lepi akciji Sežančanov se je Fahd Ndzengue znašel iz oči v oči z domačim vratarjem, njegov strel pa je Filipović v zadnjem trenutku ustavil in preprečil izenačenje na semaforju.

Drugi polčas se je začel viharno. Igralci so morali najprej zapustiti zelenico, saj se je nad Fazanerijo razbesnelo neurje, takoj po začetku pa je bilo že 2:0. Nino Kouter je po vsega 25 sekundah in podaji Alena Kozarja zadel z glavo.

Po povišanju vodstva je Mura prevzela vajeti igre v svoje roke, terensko premoč pa je kronala v 69. minuti, ko je Andrija Filipović po akciji celotnega napada zadel z roba kazenskega prostora.

V tretjem krogu bo Mura gostovala v Stožicah, Tabor Sežana pa bo gostil Aluminij.

Mura : Tabor, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Konec tekme v Murski Soboti. Mura je slavila zanesljivo s 3:0.

GOOOL! Mura vodi že s 3:0. Za novo mojstrovino je poskrbel danes izjemno vroči Andrija Filipović, ki je tokrat zadel natančno ob prečki.

Video: drugi gol Filipovića:

GOOOL! Kakšen uvod v drugi polčas! Le nekaj sekund so potrebovali nogometaši Mure, da so podvojili vodstvo. V kazenski prostor je lepo podal Kozar, z glavo pa je na 2:0 povišal Nino Kouter.

Video: gol Koutra:

Med polčasom se je v Murski Soboti vlil močan dež, zato je bil začetek drugega polčasa za nekaj minut prestavljen.

Konec prvega polčasa v Murski Soboti. Mura po prvih 45 minutah vodi z 1:0.

41. minuta: priložnost za Muro. S prostega strela je z neposrednim strelom poskusil Klemen Šturm, njegov poskus pa je v zadnjem trenutku izbil Briški.

Video: priložnost Mure:

GOOOL! Mura je v 29. minuti povedla z 1:0! Projektil je v mrežo Tabora s pomočjo vratnice poslal Andrija Filipović, ki je tako dosegel prvenec v dresu prekmurskega kluba.

Video: gol Mure:

7. minuta: prva priložnost na tekmi. Z močnim strelom je proti vratom Mure poskusil Fahd Ndzengue, a je bil na mestu vratar Mure Matko Obradović.

Video: poskus Tabora:

Začetek tekme na Fazaneriji.

Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi?

Nogometaši Mure so v četrtek ostali brez prvega evropskega obračuna. Estonske oblasti domačemu klubu niso izdale dovoljenja za izvedbo srečanja, Prekmurci pa so se domov vrnili brez odigrane tekme. Sobočani so zdaj misli že preusmerili proti naslednji ligaški preizkušnji, po zmagi v knežjem mestu pa bodo pričakali Sežance. Črno-beli se v današnjo tekmo podajajo z dobro popotnico, saj so v prvem krogu z dobro igro premagali državnega prvaka. Tabor pa je na domači zelenici dobil primorski dvoboj s Koprom, ki se je med prvoligaše vrnil s porazom. Mura je v pretekli sezoni dobila tri od štirih obračunov, Tabor pa je edino točko iztržil po dolgem potovanju v Prekmurje.