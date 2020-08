Bravo napolnil mrežo povratnikov #foto #video

Gorica in Bravo sta se sploh prvič merila na uradni tekmi. V lepšem spominu jo bodo ohranili Ljubljančani, ki so zasluženo vpisali še drugo zmago v novi sezoni. Izbranci Dejana Grabića so bili večino tekme boljši tekmec od Gorice, ki je igrala svojo prvo tekmo nove sezone.

Ljubljančani so bili v prvem polčasu boljši tekmec in zasluženo vodili. Imeli so večjo posest žoge, več priložnosti, v 33. minuti pa so tudi zadeli, ko je bil z roba kazenskega prostora natančen Sandi Ogrinec.

Ob zadetku so imeli domači še nekaj priložnosti, vratar gostov Uroš Likar je moral posredovati v šesti minuti po strelu z glavo Roka Kidriča, v 25. po poskusu Micheleja Šega, v 43. pa še po poskusu z glavo Mustafe Nukića.

Gosti, ki so tako kot Ljubljančani doživeli nekaj sprememb v ekipi in ostali brez pomembnih mož Jake Kolenca in Bedeja Osujija, so bili bolj ali manj povsem nenevarni, le Semir Smajlagić je v 39. minuti s poskusom podaje z leve strani zadel prečko.

Gorica se je v elito vrnila s porazom. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

V drugem polčasu toča zadetkov

Čeprav je primorska zasedba Borivoja Lučića odločneje začela, pa se je v 57. minuti znašla v še večjem zaostanku. Najprej je po podaji Žana Trontlja z glavo streljal Kidrič, Likar je žogo odbil, a jo je nato iz bližine v mrežo potisnil David Brekalo.

Štiri minute pozneje pa so se veselili tudi v gostujočem taboru, ko je z diagonalnim strelom malce z desne z roba kazenskega prostora zadel Adis Hodžić.

Že v 63. minuti pa so Ljubljančani spet vodili za dva gola, ko je po podaji Mihe Kancilije z desne lastno mrežo zadel prav Hodžić. Takoj zatem se je sam pred vratarjem znašel še Mustafa Nukić, a je bil Likar uspešnejši.

V 81. minuti pa so domači še enkrat premagali slednjega, ko je povratno žogo Nina Žuglja s 13 metrov v mrežo poslal Kancilija.

Bravo bo v 3. krogu gostoval v Mariboru, Gorica pa bo gostila Koper. Tekmi bosta predvidoma 12. septembra.

Bravo : Gorica, foto: Saša Pahič Szabo/Sportida:

Bravo : Gorica 4:1 (1:0) Stadion Žak, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Kalan, Mežnar.



Strelci: 1:0 Ogrinec (33.), 2:0 Brekalo (57.), 2:1 Hodžić (61.), 3:1 Hodžić (63./avtogol), 4:1 Kancilija (81.).



Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo (od 85. Španring), Trontelj, Žinko (od 84. Maher), Šego (od 71. Žugelj), Agboyi, Ogrinec, Nukić (od 85. Mensah), Kidrič (od 58. Kancilija).



Gorica: Likar, M. Kavčič, Bardanca, T. Kavčič, Tomiček (od 46. Hodžić), Cvijanović, Grudina, Marinič (od 85. Jermol), Begić, Volarič (od 72. Aliaga), Smajlagić (od 46. Oyewusi).



Rumeni kartoni: Nukić, Kidrič, Trontelj; Begić.

Rdeči karton: /.

