Vesela novica za slovenske ljubitelje nogometa

Nogometna zveza Slovenije sporoča, da je Odbor za nujne zadeve NZS danes sprejel odločitev, da so pod posebnimi pogoji ponovno dovoljeni gledalci na nogometnih tekmah pod okriljem NZS.

Člani odbora za nujne zadeve Nogometne zveze Slovenije so pri sklepu, da so s soboto 29. avgustom na tekmah ponovno dovoljeni gledalci, sledili pobudi klubov ob upoštevanju veljavnih odlokov vlade RS. NZS v prvi vrsti stremi k zagotavljanju varne izkušnje za vse obiskovalce tekem, zato bodo klubi zavezani k strogemu izvajanju ukrepov za zajezitev in preprečevanje širjenja COVID-19.

Prisotnost gledalcev na tekmi je dovoljena, če je organizirana v skladu z omejitvami in zahtevami veljavnih predpisov in odlokov vlade RS, ter izključno v primeru pridobljenega pozitivnega mnenja NIJZ v zvezi z organizacijo tekme s prisotnostjo gledalcev. Klub je dolžan pred tekmo delegatu predložiti veljavno pozitivno mnenje NIJZ, skupaj z odločbo UE oziroma potrdilom pristojne policijske postaje o prijavi prireditve.

Odločitev odbora za nujne zadeve je korak k temu, da se z virusom, ki je del nove realnosti, naučimo živeti in ob tem skrbeti za nadaljnji razvoj nogometa.

COVID-19 - Sklepi za organizacijo tekem - Prisotnost obiskovalcev: TUKAJ!

